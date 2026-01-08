台南六甲落羽松新裝亮相！紅蕎麥與波斯菊共譜花景搶先看





位在六甲落羽松的這片季節風景，今年悄悄迎來不同以往的樣貌。雖然落羽松尚未全面轉色，但整體氛圍已明顯進入換季階段，枝葉逐漸褪去盛夏的翠綠，為接下來的冬日景致鋪陳序幕。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





紅蕎麥大面積培植，花田率先登場

今年六甲的一大亮點，是大面積紅蕎麥正在培植中。紅蕎麥花色細緻卻層次豐富，當花田鋪展開來，視野中多了一抹柔和卻醒目的色彩，也讓整體景觀在落羽松尚未轉紅前，就先有了值得停留的理由。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





波斯菊點綴，讓風景更有層次

除了紅蕎麥，熟悉的波斯菊同樣沒有缺席。花朵在田間錯落綻放，與周圍的農田景色相互呼應，讓整片空間多了幾分輕盈與生活感。即使不是花海全盛期，依然能拍出屬於六甲的自然節奏。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





尚未全盛，卻值得現在就關注

雖然目前的六甲落羽松還沒迎來最紅的時刻，但正因如此，更適合靜靜觀察季節變化。從花田逐漸成形，到落羽松即將轉色，這是一段只屬於換季期間的風景記錄。若你喜歡追景、喜歡看風景慢慢完成，那麼現在的六甲，正值得被期待。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【六甲落羽松】

景點位置：台南市六甲區縱貫公路林鳳營號菁埔埤落羽松





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





