快訊

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

台灣虎航第4波開賣！飛日本1599元起 今天上午10時購票

要多心碎！飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家又怕醜醜的

老街夜景再升級！斗六燈籠海開跑 太平老街化身幸福光廊

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


迎接2026年的到來，斗六太平老街在夜晚化身成一條溫暖的燈籠廊道。從斗六圓環一路延伸至福德宮及周邊街道，逾萬盞燈籠在夜色中同時點燈，紅色燈影層層堆疊，照亮老街街景，也照亮人們迎接新年的期待，讓整個斗六充滿濃濃年節氛圍。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


科技光影加持，夜景層次再升級

今年太平老街燈籠海不只保留傳統燈籠的溫度，更加入科技光影元素，在斗六圓環端打造長達70公尺的LED燈飾畫。隨著音樂節奏變化，燈光、水舞與影像交織流動，讓老街夜景多了現代感，也讓賞燈過程更具層次與驚喜。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


光映市集登場，邊逛邊吃邊感受年味

除了賞燈，現場同步規劃光映市集，集結在地特色小吃與文創商品。市集頂棚以錯落式透光布條設計，燈籠與燈串的光線灑落在街道上，形成一條柔和的光之步道，讓民眾在散步、品嚐美食的同時，也能慢慢感受斗六老街夜晚的溫度。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


合影打卡添樂趣，留下新年第一張回憶

太平老街燈籠海也特別推出合影打卡活動，民眾只要在燈籠廊道拍照打卡，就有機會兌換限量螢光棒。夜晚中，手持螢光棒漫步在燈籠海下，笑聲與光影交錯，讓這趟走春賞燈之旅，多了一份專屬於新年的美好回憶。


▲圖片來源：馬顯洲攝影
▲圖片來源：馬顯洲攝影


【太平老街燈籠海】

景點位置：雲林斗六太平老街


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>水車×落羽松的夢幻組合！雲林林內秋冬秘境 免費入園輕鬆拍

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老街 市集 夜景

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

台新Richart數位品牌升級

好市多黑鑽卡凍漲 誘導升級

MLB／大谷翔平化身英文老師 罕見眼鏡look號召快樂學英語

公館圓環拆除…捧蔣萬安黑白照、死亡字卡 恐嚇不起訴

相關新聞

老街夜景再升級！斗六燈籠海開跑 太平老街化身幸福光廊

夜色降臨，燈光亮起，熟悉的老街忽然變得溫柔又熱鬧。走進斗六太平老街，一盞盞燈籠在夜風中輕輕搖曳，為新的一年點亮最有年味的開場。

台南六甲落羽松新裝亮相！紅蕎麥與波斯菊共譜花景搶先看

不是最紅的時候，卻是最值得記錄的階段。六甲落羽松還沒走到巔峰，花田卻已經開始替風景加溫。這是一段屬於換季的空白頁，留給願意慢慢看的你。

全台首創鵝肉火鍋！雲林最美火鍋店 靈魂「鵝油辣椒醬」邊吃邊點頭

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 如果你跟我一樣，看到「鵝肉」腦中第一個畫面還停在切盤、沾蒜蓉醬、配白飯，那貪吃鬼熊熊要先說一句：鵝與鍋，完全是另一個世界。 來來來～雲林美食地圖最新指引，跟熊前

穿越時空的甜蜜寶藏！台南中西區「進興糖果行」：從懷舊抽抽樂到異國軟糖，大人小孩的夢幻批發天堂

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 別再煩惱聖誕節交換禮物和過年年貨了！來進興糖果行就對了！用銅板價買回你的童年回憶，還有那個傳說中的「神秘玻璃船窗」糖果櫃！ 進興糖果行：店家資訊

四位主廚的研發魂，成就一碗文青好麵！台南中西區「田麵匠」 用餐後還可漫步府中街

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 在這個快節奏的時代，能和家人好好坐下來吃頓飯，是日常裡最珍貴的奢侈，家人們就是周間或周末都要吃在一起。現在就來分享一家讓我們一家四口「吃過頭」的優質麵店-

嘉義必訪奮起湖！除了鐵路便當，還有風景超美的景點值得去

【FunTime小編群】來到嘉義阿里山，絕不能錯過奮起湖這個人氣景點，奮起湖位於海拔1405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼站，不知道的人也許會以為這裡有一座湖，其實奮起湖意旨「狀似畚箕的低窪地區」，實際上並無湖泊。奮起湖除了是阿里山鐵路便當的發源地，還有四方竹、鐵道、老街、螢火蟲等多樣玩法，想要完整攻略奮起湖，就來看看今天的總整理介紹吧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。