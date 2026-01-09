老街夜景再升級！斗六燈籠海開跑 太平老街化身幸福光廊
迎接2026年的到來，斗六太平老街在夜晚化身成一條溫暖的燈籠廊道。從斗六圓環一路延伸至福德宮及周邊街道，逾萬盞燈籠在夜色中同時點燈，紅色燈影層層堆疊，照亮老街街景，也照亮人們迎接新年的期待，讓整個斗六充滿濃濃年節氛圍。
今年太平老街燈籠海不只保留傳統燈籠的溫度，更加入科技光影元素，在斗六圓環端打造長達70公尺的LED燈飾畫。隨著音樂節奏變化，燈光、水舞與影像交織流動，讓老街夜景多了現代感，也讓賞燈過程更具層次與驚喜。
除了賞燈，現場同步規劃光映市集，集結在地特色小吃與文創商品。市集頂棚以錯落式透光布條設計，燈籠與燈串的光線灑落在街道上，形成一條柔和的光之步道，讓民眾在散步、品嚐美食的同時，也能慢慢感受斗六老街夜晚的溫度。
太平老街燈籠海也特別推出合影打卡活動，民眾只要在燈籠廊道拍照打卡，就有機會兌換限量螢光棒。夜晚中，手持螢光棒漫步在燈籠海下，笑聲與光影交錯，讓這趟走春賞燈之旅，多了一份專屬於新年的美好回憶。
景點位置：雲林斗六太平老街
