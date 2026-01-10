去台南就是要吃爆！台南「必訪美食名單」整理 牛肉湯、豬心冬粉必嚐

【FunTime小編群】台南身為小編最愛的城市，當然是有一拖拉庫的愛店可以分享給大家，相信也有很多人跟小編一樣是衝著台南美食而去的吧！台南美食何其多，是不是非常苦惱到底該吃哪一間？先來看看小編每到台南必吃的名單吧！

阿裕牛肉涮涮鍋

阿裕牛肉涮涮鍋被網友票選為台南三大溫體牛名店，在台南開業數十年，小編也是從原本的老店面吃到現在的崑崙店呢！阿裕牛肉涮涮鍋的湯底採用大骨、蔬果和牛腩熬製，湯頭清甜順口，肉的部分一定咬試試看3盤份的特優頂級牛肉，通常一盤是一個部位，所以三盤剛好可以三種部位都吃到，三種部位都超嫩超好吃，但還是可以稍微比較看看不同部位的口感差異～而阿裕牛肉涮涮鍋搬到現在崑崙店後，建築超級氣派明亮，光從外表看很難相信他只是間牛肉火鍋，整個環境都大大提升了！

推薦餐點：特優頂級牛肉300元／1人份

地址：台南市仁德區崑崙路733-1號

營業時間：週三至週日10:00-14:00、17:00-21:00（週一二公休）

豪牛溫體牛肉湯

說到台南少不了絕對是溫體牛肉湯，但網路上推薦的總是那幾間老店，這次來介紹小編很喜歡、Google評論高達4.9顆星的小店～店內空間不大，但明亮乾淨，剛開店就去，店內還沒坐滿人。點了牛肉湯、牛肉燥飯、芥蘭牛肉，每樣都很好吃。牛肉湯雖然是小碗，但肉量很足，湯頭超讚，店家每日使用牛骨、牛腩、牛肉及蔬果熬湯，並撈除大部分牛油，清爽不油膩，整碗喝光光！牛肉燥飯也是他們的招牌，牛肉燥是手工切的，所以都是小小肉塊，帶點辣度很涮嘴。芥蘭牛肉清爽，牛肉軟嫩、青菜帶點脆度不過老，三個餐點搭配超滿足！這間牛肉湯推薦給不喜歡重口味的人～

推薦餐點：牛肉湯（小）130元／牛肉燥飯35元／芥蘭牛肉160元

地址：台南市中西區西門路二段359號

營業時間：10:30-16:30（週一公休）

感性滷味

感性滷味是台南朋友大推的在地老店，經過就可以看到許多人在等外帶，路邊有露天座位，也是坐滿了人，除了滷味，還有飯、麵、餃子等主食，不怕吃不飽，滷味也有價目表，不用擔心是秤重的無法預估價錢～滷味調味不死鹹、價格便宜、份量足夠，是許多台南人晚餐及宵夜的好選擇，店旁也有醬料台可以自行調配，推薦試試看他們的辣油，香氣十足～

推薦餐點：豬耳朵30元／芋粿10元／豬血糕10元／豆干20元

地址：台南市中西區尊王路90-1號

營業時間：17:00-2:00（週四公休，其餘每月公休請至官方臉書查詢）

阿明豬心冬粉

阿明豬心冬粉是台南必吃名店，豬心脆口，沒有過多調味，只經過熱湯川燙卻不腥，簡單放上薑絲，呈現出食材新鮮純粹的味道，一碗豬心冬粉料多實在，價格實惠，連在地人都愛～他們還有個隱藏黑馬，就是蒜頭豬腳！燉得軟嫩Q彈，味道很足夠，第一次就會愛上！唯二的缺點就是只有台南吃得到而且真的很多人，尤其是本店，建議平日或是開店前就先去排。

推薦餐點：豬心冬粉60元／蒜頭豬腳130元

【本店】

地址：台南市中西區保安路72號

營業時間：17:00-00:00（週一公休）

【金華店】

地址：台南市中西區金華路四段10號

營業時間：11:30-20:00（週一公休）

小赤佬干鍋

小赤佬干鍋其實評價兩極，有些人覺得價格變太貴CP值變低，但還是有一派忠實擁護的信眾，小編就是其中之一，但小編會建議當宵夜吃，不用點太多又能過癮！敢吃辣的話一定要點小赤佬的辣干鍋，但辣度偏高建議先從微辣開始嘗試。相較起來，臭豆腐及鴨血不夠入味，記憶點不強，建議點干鍋好好享受就好～

推薦餐點：米腸30元／芋粿25元／四季豆20元／松阪豬75元

【慶東店】

地址：台南市東區青年路416-1號

營業時間：17:00-00:00

【忠義店】

地址：台南市中西區忠義路二段139號

營業時間：17:00-00:00

鴨米•鴨米脆皮薯條專賣店

鴨米•鴨米脆皮薯條專賣店位於國華街的轉角，這裡攤販多又熱鬧，其實並不起眼，但是是許多台南人從小吃到大的美好味道。一份包含炸馬鈴薯、炸地瓜及炸紫心番薯，小編最愛地瓜，甜鹹甜鹹的，而且他們並不是切一般薯條的細長狀，偏大塊，外層脆皮的存在感強，吃起來很過癮。一共有八種調味粉可以選擇，即使是最經典的白胡椒也很夠味～

推薦餐點：小份50元、大份70元

地址：台南市中西區國華街二段180號

營業時間：11:00-20:30

