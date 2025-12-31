元旦盛事！2026阿里山日出印象音樂會「雲上之夢」音樂饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣元旦盛事，「2026阿里山日出印象音樂會」即將登場，今年以「雲上之夢」為主題，將融合爵士、搖滾、古典三大風格，邀請四組重量級嘉賓，共創只有阿里山才能擁有的雲端音樂饗宴。

嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）表示，重量級陣容包括董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團，及以鄒族音樂文化聞名、橫跨金曲、金鐘、金馬舞台的三金女聲高蕾雅擔任主持人，Skyline 日前在記者會率先帶來精彩樂章，悠揚樂音演繹阿里山晨曦與雲海意象。

▲阿里山鐵道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

Skyline 天際線融合爵士樂團同時也從翁縣長手上接下重任，宣布將為本次活動重新編曲經典名作「歡樂頌」，屆時將於元旦音樂會透過多平台同步轉播，邀請全台民眾在雲端共迎第一道曙光，感受穿越山海的震撼樂音。

翁章梁說，阿里山日出印象音樂會已成功建立跨年迎曙光最具代表性的品牌，串聯音樂演出、觀光行銷與文化推廣，不僅展現阿里山珍貴的自然風景，也讓世界看見嘉義縣在文化與觀光整合上的潛力與高度，縣府將持續以國際化視野打造高山藝術舞台，提升旅遊體驗與交通服務品質，迎接全球旅客。

▲日出印象音樂會。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，這次活動更擴大整體觀光體驗，推出「五感體驗員」全國招募計畫「試聽、試走、試吃、試玩、試睡」五大體驗，凡完成指定任務，並於「慢遊嘉義」FB 粉絲專頁分享體驗心得者，即有機會獲得限量「阿里山英迪格酒店住宿券」；加入「慢遊嘉義」line官方帳號，還有機會獲得「2026台灣燈會在嘉義」限量好禮及多家在地店家的限量優惠券。

▲2026阿里山日出印象音樂會啟航，四大重量卡司陪伴迎新年日出。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

更多活動資訊請至「阿里山日出印象音樂會」、「慢遊嘉義」、「嘉義縣文化觀光局」查詢，誠摯邀請全台遊客放慢腳步、登上海拔最高的音樂舞台，迎接2026年最美好的第一道曙光。

翁章梁指出，日出音樂會舉辦第24年，大家齊聚海拔2,400公尺山上等待日出，清晨05:30表演節目就會開演，從黑暗陪伴大家到陽光露臉，並以貝多芬歡樂頌迎接元旦曙光，感受陽光照耀身體那一剎的暖流、許下最美的願望，是不在高山上就體驗不到的奇妙感受。

「2026台灣燈會」在嘉義，1月1日當天清晨也將在「日出印象音樂會」現場，由縣長翁章梁等人主持燈會倒數啟動儀式，歡迎來自海內外的遊客來嘉賞燈。

