快訊

護國神山再添利多！路透：陸企搶買H200、Nvidia要求台積電增產

2025驚現5月「大逃殺」…匯市封關新台幣收31.438元 終止連3年貶值

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

元旦盛事！2026阿里山日出印象音樂會「雲上之夢」音樂饗宴

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
 阿里山鄉（小笠原山觀景台）。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
 阿里山鄉（小笠原山觀景台）。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣元旦盛事，「2026阿里山日出印象音樂會」即將登場，今年以「雲上之夢」為主題，將融合爵士、搖滾、古典三大風格，邀請四組重量級嘉賓，共創只有阿里山才能擁有的雲端音樂饗宴。

嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）表示，重量級陣容包括董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團，及以鄒族音樂文化聞名、橫跨金曲、金鐘、金馬舞台的三金女聲高蕾雅擔任主持人，Skyline 日前在記者會率先帶來精彩樂章，悠揚樂音演繹阿里山晨曦與雲海意象。

▲阿里山鐵道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲阿里山鐵道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

Skyline 天際線融合爵士樂團同時也從翁縣長手上接下重任，宣布將為本次活動重新編曲經典名作「歡樂頌」，屆時將於元旦音樂會透過多平台同步轉播，邀請全台民眾在雲端共迎第一道曙光，感受穿越山海的震撼樂音。

翁章梁說，阿里山日出印象音樂會已成功建立跨年迎曙光最具代表性的品牌，串聯音樂演出、觀光行銷與文化推廣，不僅展現阿里山珍貴的自然風景，也讓世界看見嘉義縣在文化與觀光整合上的潛力與高度，縣府將持續以國際化視野打造高山藝術舞台，提升旅遊體驗與交通服務品質，迎接全球旅客。

▲日出印象音樂會。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲日出印象音樂會。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，這次活動更擴大整體觀光體驗，推出「五感體驗員」全國招募計畫「試聽、試走、試吃、試玩、試睡」五大體驗，凡完成指定任務，並於「慢遊嘉義」FB 粉絲專頁分享體驗心得者，即有機會獲得限量「阿里山英迪格酒店住宿券」；加入「慢遊嘉義」line官方帳號，還有機會獲得「2026台灣燈會在嘉義」限量好禮及多家在地店家的限量優惠券。

▲2026阿里山日出印象音樂會啟航，四大重量卡司陪伴迎新年日出。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲2026阿里山日出印象音樂會啟航，四大重量卡司陪伴迎新年日出。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

更多活動資訊請至「阿里山日出印象音樂會」、「慢遊嘉義」、「嘉義縣文化觀光局」查詢，誠摯邀請全台遊客放慢腳步、登上海拔最高的音樂舞台，迎接2026年最美好的第一道曙光。

翁章梁指出，日出音樂會舉辦第24年，大家齊聚海拔2,400公尺山上等待日出，清晨05:30表演節目就會開演，從黑暗陪伴大家到陽光露臉，並以貝多芬歡樂頌迎接元旦曙光，感受陽光照耀身體那一剎的暖流、許下最美的願望，是不在高山上就體驗不到的奇妙感受。

「2026台灣燈會」在嘉義，1月1日當天清晨也將在「日出印象音樂會」現場，由縣長翁章梁等人主持燈會倒數啟動儀式，歡迎來自海內外的遊客來嘉賞燈。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山 觀光 曙光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

民進黨嘉縣長初選衝刺 蔡易餘、黃榮利假日拚基層拜票

全台首長忙就職周年演說 翁章梁宣布「不舉辦」原因曝

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

嘉基民雄八福長照學苑動土 住宿長照及日照2028年完工

相關新聞

元旦盛事！2026阿里山日出印象音樂會「雲上之夢」音樂饗宴

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣元旦盛事，「2026阿里山日出印象音樂會」即將登場，今年以「雲上之夢」為主題，將融合爵士、搖滾、古典三大風格，邀請四組重量級嘉賓，共創只有阿里山才能擁有的雲端音樂饗宴。

台南「甕窯雞」脆皮必吃！甘蔗筍、麻油雞佛特色山產吃起來 餐廳裡竟然還有湯屋

udn走跳美食／涼子是也 「紅雞城（甕窯雞）」位於南白河區、關子嶺溫泉區，附近不遠處就是萊爾富便利商店，主打現烤甕缸雞、山產熱炒與在地食材，店內料理菜色選擇豐富、種類多元，非常適合多人聚餐。

嘉義約會口袋名單！跟喜歡的人吃這三家早午餐，真的會越吃越靠近～

在嘉義談戀愛真的很幸福，不論是剛開始的曖昧、熱戀期的日常，還是想多一點儀式感的週末，嘉義都有剛剛好的早午餐店，讓兩個人的距離默默靠近。這次精選三間「不同關係階段」都能完美對應的口袋名單—從曖昧升溫的甜感下午茶、熱戀必吃的暖心早午餐，到適合周年儀式感的質感餐廳，挑一間帶他／她去吃，氣氛真的會不一樣。

台南超萌新地標！巨型柴犬「鹹DOG DOG」攻佔七股鹽山

如果新年有守護神，那一定長得像柴犬。台南七股鹽山迎來超萌壓軸企劃，6米高的巨型柴犬「鹹DOG DOG」正式登場，讓人一走進園區就忍不住相機先拿出來。

嘉義花季秘境曝光！「萬壽菊花田」大開　金黃花毯超療癒

秋季的嘉義又出現讓人秒按快門的金色奇蹟！新港溪北清水殿附近，一整片萬壽菊花田正燦爛綻放，像把陽光鋪滿大地般耀眼，怎麼拍都好看。

2026元旦衝阿里山 ！全球必遊日落美景、日出勝地一次看

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年即將進入尾聲，您準備好去哪裡跨年迎新？或打算到哪個絕美秘境欣賞今年最後日落、迎接第一個日出呢？阿里山是許多遊客迎新的熱門景點，從《國家地理雜誌》推薦小笠原山觀景台、到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。