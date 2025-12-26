台南超萌新地標！巨型柴犬「鹹DOG DOG」攻佔七股鹽山
為迎接2026年的到來，台南七股鹽山推出年度壓軸企劃，「柴柴大軍」正式集結登場。園區中最吸睛的，莫過於高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，一亮相便成為全場焦點。搭配四隻大型柴犬氣球散落園區各處，讓遊客在鹽山間移動時，隨時都能遇見不同造型的柴犬身影，營造出充滿驚喜與笑聲的遊園氛圍。
柴犬在台日文化中象徵忠誠與守候，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神不謀而合。今年以柴犬作為主角，正是希望讓旅客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。主角「鹹DOG DOG」化身鹽工造型，戴著斗笠、抱著鹽包，圓滾滾的模樣彷彿鹽山的小小守護員，用最療癒的笑容迎接每一位來訪的旅人，也悄悄把「柴（財）」運與祝福送進新的一年。
除了主視覺的巨型柴犬裝置，七股鹽山園區內還藏著不同造型的大型柴犬氣球，從步道到景觀節點，處處都是「轉角遇到柴」的驚喜畫面。無論是親子出遊、情侶約會，還是朋友揪團，走在鹽山間都能輕鬆拍出療癒又趣味十足的照片，讓遊園過程多了探索感，也多了停下腳步的理由。
向來歡迎毛孩入園的七股鹽山，今年寵物友善服務再升級，全新「寵物列車」同步啟航。民眾不只能帶著大小朋友同行，還能牽著毛孩一起搭乘遊園列車、看巨柴、拍萌照，讓整趟旅程更輕鬆也更有參與感。在柴柴大軍的陪伴下，七股鹽山不只是一處景點，更成為適合全家一起留下新年回憶的療癒樂園。
景點位置：台南七股鹽山
