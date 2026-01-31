快訊

台中傳母餵藥弒2幼子！新北6年前也爆母勒死一對子女「判死刑」

今起全台有雨北東愈晚愈冷！氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

神岡人氣花景回歸！溪頭福致宮「炮仗花花瀑」再度吸睛盛放中

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@ariel_apple419
▲圖片來源：IG@ariel_apple419


位於台中市神岡區的神岡溪頭福致宮，每到春季，山坡上的炮仗花便悄悄接力綻放。今年再度迎來盛開期，橘紅色花朵沿著坡面自然垂落，遠遠望去，就像一條順勢而下的花瀑，為原本樸實的山景增添了熱鬧而溫暖的色彩。


▲圖片來源：IG@ariel_apple419
▲圖片來源：IG@ariel_apple419


遠看壯觀、近看細膩｜每個角度都值得停留

炮仗花的美，不只是第一眼的震撼。走近之後，可以發現花序層層堆疊，橘紅色中帶著細緻的光澤，在陽光照射下顯得格外有生命力。微風吹拂時，整片花海輕輕搖曳，讓人不自覺放慢腳步，想多看幾眼、多拍幾張。


▲圖片來源：IG@ariel_apple419
▲圖片來源：IG@ariel_apple419


今年再訪，感覺依舊不同｜值得重複收藏的花景

即使去年已經來過，今年再訪溪頭福致宮，依然能感受到不同的氛圍。花況、光線、天氣與周邊景色，每一年都在悄悄改變，也讓這片炮仗花花瀑成為「看不膩」的風景。不論是單純散步、拍風景，或是記錄生活片段，都能找到屬於自己的角度。


▲圖片來源：IG@ariel_apple419
▲圖片來源：IG@ariel_apple419


把美景留給下一次｜用行動守護這片花瀑

在享受這片橘紅色花海的同時，也別忘了為環境多留一份溫柔。請避免攀折花枝、隨手帶走垃圾，讓炮仗花能夠持續在這片山坡上綻放。或許正因為大家的珍惜，才能讓這個景點，一年又一年，都值得再回來看看。


▲圖片來源：IG@ariel_apple419
▲圖片來源：IG@ariel_apple419


【神岡溪頭福致宮炮仗花花瀑】

賞花地點：可直接導航「神岡溪頭福致宮」

停車方式：路邊停車


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>從搭捷運就開始嗨！中捷×頑童MJ116聯名集章活動1/24開跑！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溪頭 花海 美景

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

太空衛星題材 人氣升空 相關指數今年來上揚25%

「屯京拉麵」回歸高雄「限時滿額免費吃」！還有指定人氣品項送大杯飲料

揭曉2025網路人氣年度品牌 3000品牌評選 43家脫穎而出

澎湖冬日花海遊樂園開幕 親子共賞繽紛花世界

相關新聞

神岡人氣花景回歸！溪頭福致宮「炮仗花花瀑」再度吸睛盛放中

有些景點不是「來過就好」，而是每年都會想再回來看看。神岡溪頭福致宮的炮仗花花瀑，就是這樣的存在。如果你去年來過，那今年更該再來一次；如果你還沒來過，那現在正是最剛好的時候！

超萌「靈動」貓頭鷹！ 鳥園爆紅短耳鴞示範「270度靈動神情」 網笑翻：最可愛最不生氣版本

最萌「靈動」貓頭鷹！ 南投鳥園短耳鴞示範「270度靈動神情」爆紅 網笑翻：最不生氣版本

彷彿瞬移日本京都的絕美祕境！南投埔里預約制「築樂珈琲」 老饕鎖定招牌定食

想拍美照、想坐下來好好聊兩小時來南投埔里築樂珈琲準沒錯，提起南投景點、埔里美食，這家預約制的築樂珈琲，在Kiwi口袋名單裡很久，終於有機會可以帶爸媽一起來吃吃飯，享受日式美學體驗。踏入那座被翠綠落羽松與精緻石燈籠環繞的私人庭園開始，就能感受遠離塵囂的靜謐氛圍，餐點很有水準，定時也很美味，午茶也很多人來此體驗用餐，南投預約制美食（這點最重要，沒預約搜到也吃不到），慢下來享受一場視覺與味覺雙重療癒的深度午茶時光。

南投市「超狂夜景餐廳」！約會神級景點 180度零死角百萬夜景收眼底

偶爾想逃離日常？那就開車往山上走吧，想起這家位在南投市超狂夜景餐廳，東星屋景觀餐廳，南投東星屋鄰近南峰高爾夫球場、微熱山丘、猴探井、139縣道，是很美的約會聖地，夜晚在南投東星屋用餐好舒服，東星屋景觀餐廳的環境乾淨很幽靜，可以爬上樓梯遠眺整個180度零死角的百萬夜景，美翻天不能不推薦呀！

香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

香菜控衝了！ 台中新商場推「爆量香菜嘉年華」 5大名店聯手「滷肉飯、炸雞排、香菜咖哩」期間限定吃到3月

「落羽松+波斯菊」更美了！不只是蜀葵花秘境 免門票公園「整片波斯菊花海、浪漫落羽松林」一次拍好拍滿

「落羽松+波斯菊花海」同框更美了！趕在蜀葵花季前，彰化這座公園迎來大片波斯菊花海，延伸至浪漫落羽松林，秋冬蕭瑟感與春季繽紛碰撞成絕美圖畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。