神岡人氣花景回歸！溪頭福致宮「炮仗花花瀑」再度吸睛盛放中
位於台中市神岡區的神岡溪頭福致宮，每到春季，山坡上的炮仗花便悄悄接力綻放。今年再度迎來盛開期，橘紅色花朵沿著坡面自然垂落，遠遠望去，就像一條順勢而下的花瀑，為原本樸實的山景增添了熱鬧而溫暖的色彩。
炮仗花的美，不只是第一眼的震撼。走近之後，可以發現花序層層堆疊，橘紅色中帶著細緻的光澤，在陽光照射下顯得格外有生命力。微風吹拂時，整片花海輕輕搖曳，讓人不自覺放慢腳步，想多看幾眼、多拍幾張。
即使去年已經來過，今年再訪溪頭福致宮，依然能感受到不同的氛圍。花況、光線、天氣與周邊景色，每一年都在悄悄改變，也讓這片炮仗花花瀑成為「看不膩」的風景。不論是單純散步、拍風景，或是記錄生活片段，都能找到屬於自己的角度。
在享受這片橘紅色花海的同時，也別忘了為環境多留一份溫柔。請避免攀折花枝、隨手帶走垃圾，讓炮仗花能夠持續在這片山坡上綻放。或許正因為大家的珍惜，才能讓這個景點，一年又一年，都值得再回來看看。
賞花地點：可直接導航「神岡溪頭福致宮」
停車方式：路邊停車
