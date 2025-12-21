嘉義花季秘境曝光！「萬壽菊花田」大開　金黃花毯超療癒





位於嘉義縣新港鄉溪北清水殿斜對面，今年又悄悄綻放了一片壯觀的萬壽菊花田。花朵密集盛開，層層堆疊成柔軟的金色波浪，在陽光照耀下顯得格外亮眼。無論是遠眺整片花田的壯闊，或是走近欣賞萬壽菊飽滿圓潤的花型，都能讓人瞬間被療癒，彷彿被溫暖的秋日能量包圍。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





花況正美！滿版金黃視覺療癒感爆棚

此處的萬壽菊種植範圍極大，整齊的田埂與盛放的花團形成令人驚嘆的規律美感。花朵的飽和度非常高，金黃得像被夕陽親吻過一般，拍照時不用修圖也能美得像明信片。無論俯拍、遠拍或淺景深的特寫，都能捕捉到萬壽菊柔軟蓬鬆的迷人樣貌，是攝影愛好者絕對不能錯過的時刻。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





最佳拍攝角度與賞花方式建議

花田前方視野開闊，想拍花海大景的人可以站在田埂邊，以平視或俯視方式構圖，便能拍出一望無際的滿版金色畫面。喜歡近距離拍花的人也別錯過萬壽菊的可愛圓朵特寫；但也請務必遵守農地禮儀，不要踩進花田中，避免造成農民損失。這裡的光線在下午時最美，金黃花海與夕陽相互輝映，氣氛浪漫得讓人捨不得離開。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





秋冬限定景色，路過新港必拍的暖色花田

萬壽菊花期不算長，能遇到盛開期絕對是幸運。新港花田雖然不是熱門觀光景點，但正因為如此，少了人潮、多了悠閒，格外適合想靜靜賞花、放鬆心情的旅人。這片金色花海是屬於土地的溫柔禮物，也讓新港的秋天多了份無可取代的亮麗色彩。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【新港萬壽菊花田】

賞花地點：嘉義縣新港鄉溪北清水殿斜對面





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





