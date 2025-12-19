快訊

北車丟煙霧彈…又奔中山站「持刀攻擊路人」闖誠品 嫌犯高樓墜落被捕

北車遭擲煙霧彈畫面曝光！男戴防毒面具犯案 一旁民眾目擊急逃命

家樂福要改名了！統一終止與法國家樂福品牌授權 明年中起更換招牌

台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


嘉義人氣景點「蓋婭莊園」在今年12月再次推出超吸引人的免費入園活動，帶來滿滿驚喜。凡設籍於台南、雲林、彰化，或身分證字號開頭為 D、R、P、N 的民眾，只要出示有效證件即可免費入園，無需購票即可入場拍照、散步、享受歐風建築的迷人氛圍。莊園以浪漫歐洲莊園為設計概念，擁有寬闊草地、典雅建築與自然景緻，無論平日放鬆或假日出遊都相當適合。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


聖誕季登場：5米聖誕樹亮燈、莊園氛圍全面升級

12月20日起，蓋婭莊園正式迎來聖誕季。今年活動主角是一棵高達5米的巨型聖誕樹，佇立在莊園中央，如同童話中的節慶象徵，點亮整個園區的浪漫氛圍。建築物也同步加入冬季節慶燈飾，夜晚在燈光襯托下彷彿置身歐洲小鎮，成為許多旅人與情侶拍照的最夢幻背景，為莊園增添節日的溫暖與歡樂。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


白天玩市集、晚上看光雕：耶誕節活動一次收集

聖誕節當天，蓋婭莊園準備了一整天的精彩活動：白天有「狂歡市集」，匯集手作甜點、花卉植栽、香氛小物、手作文創與最受親子喜愛的薑餅屋DIY，讓你在節慶裡親手打造專屬回憶。入夜後則有「建築光雕秀」與歌手LIVE演出，柔和燈光搭配音樂，將整個莊園變成冬季限定的浪漫舞台。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


年末最佳出遊提案：拍照、散步、放鬆一次到位

無論是想感受節慶儀式感、陪家人享受假期，或只是想來嘉義走走，蓋婭莊園在12月推出的免費入園與冬季活動，都是不可錯過的小旅行選擇。從白天的綠意、午後的陽光到夜間的聖誕亮燈，莊園變化出的不同樣貌讓旅人們有更多理由前來探索。趁著冬日微涼、聖誕氣息正濃，不妨安排一趟輕鬆又美好的莊園之旅。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【蓋婭莊園】

營業時間：8:30-17:30

景點地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>花海控快衝！嘉義民雄波斯菊盛開 列車同框美景太夢幻！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蓋婭莊園 免費入園 聖誕樹

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

「新竹FUN聖誕」熱鬧升溫！街頭藝人ｘ聖誕市集ｘ商圈旅宿大串聯

聖誕蛋糕、薑餅人餅乾 5款「聖誕限定禮盒」幫你佳節傳心意

親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」狂推！耶誕節必看「聖誕五告讚！」

彰化男不滿結帳等太久毆店員 另案打員警共判8月

相關新聞

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看

12月的嘉義，浪漫指數瞬間飆高！「蓋婭莊園」不只變身冬季歐風小鎮，還推出超佛心的免費入園優惠，加上聖誕樹、市集、光雕秀全面登場，今年耶誕一定要來拍到飽。

2026阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間、日出雲海、交通一篇看懂

2026 阿里山櫻花季即將登場！本篇一次整理最佳賞櫻時間、熱門拍攝景點、日出雲海觀賞重點，以及從台北、台中、嘉義、高雄前往阿里山的交通，一篇就能搞懂阿里山櫻花季。

歲月熬煮的嘉義人共同回憶　走進傳統市場品在地小吃

嘉義人的家鄉味，藏在嘉義市東公有零售市場(簡稱東市場)。早起漫步到市場，一碗熱騰騰的牛雜湯、一份現炸肉卷，或是筒仔米糕配排骨酥湯，再來一碗粉條冰，都是嘉義人最熟悉的日常。對旅人來說，走進市場就像翻開一部味覺記憶冊，認識這座城市的最佳入口。

帶寵物出遊不用煩惱！台南超推「寵物友善住宿」特輯

【FunTime小編群】想帶毛寶貝到處旅遊，卻總是到處碰壁，找不到適合的住宿？這幾間網友推薦的台南寵物友善住宿，讓毛寶貝不用再入住寵物旅館或在家孤獨等待～準備好跟毛小孩一起享受旅遊的樂趣了嗎？現在就預約飯店民宿跟寶貝們一起出發台南吧！

搭乘觀光船來趟台南生態之旅　智慧農場安心吃菜體驗永續生活

從自然生態到生活飲食，帶你從不同角度一窺永續旅行的面貌，智慧農場以水耕技術減少傳統耕作對環境造成的影響；四鯤鯓遊船帶遊客認識水產養殖與紅樹林生態；安平再生水廠環教中心則透過互動裝置推廣水資源永續利用理念。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。