台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看





嘉義人氣景點「蓋婭莊園」在今年12月再次推出超吸引人的免費入園活動，帶來滿滿驚喜。凡設籍於台南、雲林、彰化，或身分證字號開頭為 D、R、P、N 的民眾，只要出示有效證件即可免費入園，無需購票即可入場拍照、散步、享受歐風建築的迷人氛圍。莊園以浪漫歐洲莊園為設計概念，擁有寬闊草地、典雅建築與自然景緻，無論平日放鬆或假日出遊都相當適合。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





聖誕季登場：5米聖誕樹亮燈、莊園氛圍全面升級

12月20日起，蓋婭莊園正式迎來聖誕季。今年活動主角是一棵高達5米的巨型聖誕樹，佇立在莊園中央，如同童話中的節慶象徵，點亮整個園區的浪漫氛圍。建築物也同步加入冬季節慶燈飾，夜晚在燈光襯托下彷彿置身歐洲小鎮，成為許多旅人與情侶拍照的最夢幻背景，為莊園增添節日的溫暖與歡樂。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





白天玩市集、晚上看光雕：耶誕節活動一次收集

聖誕節當天，蓋婭莊園準備了一整天的精彩活動：白天有「狂歡市集」，匯集手作甜點、花卉植栽、香氛小物、手作文創與最受親子喜愛的薑餅屋DIY，讓你在節慶裡親手打造專屬回憶。入夜後則有「建築光雕秀」與歌手LIVE演出，柔和燈光搭配音樂，將整個莊園變成冬季限定的浪漫舞台。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





年末最佳出遊提案：拍照、散步、放鬆一次到位

無論是想感受節慶儀式感、陪家人享受假期，或只是想來嘉義走走，蓋婭莊園在12月推出的免費入園與冬季活動，都是不可錯過的小旅行選擇。從白天的綠意、午後的陽光到夜間的聖誕亮燈，莊園變化出的不同樣貌讓旅人們有更多理由前來探索。趁著冬日微涼、聖誕氣息正濃，不妨安排一趟輕鬆又美好的莊園之旅。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【蓋婭莊園】

營業時間：8:30-17:30

景點地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號





