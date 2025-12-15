歲月熬煮的嘉義人共同回憶　走進傳統市場品在地小吃

【圖／文：夏米】

嘉義人的家鄉味，藏在嘉義市東公有零售市場(簡稱東市場)。早起漫步到市場，一碗熱騰騰的牛雜湯、一份現炸肉卷，或是筒仔米糕配排骨酥湯，再來一碗粉條冰，都是嘉義人最熟悉的日常。對旅人來說，走進市場就像翻開一部味覺記憶冊，認識這座城市的最佳入口。





阿富網絲肉捲創始店

專賣古早味肉捲、主打媽媽好味道的阿富，是市場的人氣攤位，以白色豬網紗，包裹豬絞肉、洋蔥和荸薺餡料，再放入油鍋炸至金黃酥脆，香氣四溢。如需切段可在購買時告知，趁熱一口咬下，口感飽滿、滋味鹹香，看似簡單的美食，卻是許多嘉義人的共同回憶。

DATA

電話：0985-226450

時間：06:00-12:00(週一公休)

注意事項：每人限購2條，可重複排隊，不想排太久請早點到。





袁家筒仔米糕肉骨酥

招牌組合是筒仔米糕搭配肉骨酥湯，蒸得粒粒分明的米糕，淋上特製甜辣醬更添香氣；肉骨酥先炸後煮，湯頭濃郁卻不油膩，喝起來暖胃又飽足，許多人也會外帶現炸肉骨酥，當成旅途中零食。點上米糕再配上肉骨酥湯、龍骨髓湯或苦瓜排骨湯，滋味簡單卻無可取代。

DATA

電話：0932-558-840

時間：06:00-14:00(週一公休)





國棟湯圓粉條冰甜米糕

嘉義東市場的人氣甜品攤，店家自製手工粉條、粉粿、粉圓和米苔目，Q彈順口，淋上黑糖水與刨冰，甜而不膩。每年10月至隔年4月，則推出熱甜米糕、熱湯圓和花生湯，真材實料、銅板價格，承載嘉義人世代的味覺記憶。

DATA

電話：0932-876-878

時間：06:30-14:00(週一公休)





王家祖傳本產牛雜湯

清晨來到東市場，王家超大的鐵鍋裡，已是滿滿一鍋的牛肝、牛肚、牛心、牛肉、牛腰，陸續湧入的客人，靜靜等待一碗以牛骨高湯慢熬燉煮得軟嫩的牛雜湯上桌，入口的瞬間，清澈鮮甜毫無腥羶。對嘉義人來說，這不只是喚醒味覺的元氣早餐，而是一種生活習慣。當地人還喜歡在白飯淋上高湯後，細細品嘗帶著米香的湯汁，再慢慢享受牛雜的美味。

DATA

電話：05-223-6660

時間：06:00-13:00(週一公休)





