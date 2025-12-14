搭乘觀光船來趟台南生態之旅　智慧農場安心吃菜體驗永續生活

【圖／文：行遍天下】

從自然生態到生活飲食，帶你從不同角度一窺永續旅行的面貌，智慧農場以水耕技術減少傳統耕作對環境造成的影響；四鯤鯓遊船帶遊客認識水產養殖與紅樹林生態；安平再生水廠環教中心則透過互動裝置推廣水資源永續利用理念。

萬客來水耕蔬菜微型智慧農場

自家種的菜供應自家餐廳使用，這家農場徹底顛覆一般大眾對農業的想像！店主採用水耕技術，精準控制植物所需養分，水資源還能循環利用，乾淨舒適的農場環境全由電腦智慧管控。由於餐廳與後方溫室之間僅一門之隔，消費者可看到各色生菜在透明管道中茁壯成長，從幼苗到採收只需20至25天。每日下午4點前可點選各式早午餐，而新鮮的水耕蔬菜沙拉、精選鍋物則為全天候供應。

DATA

地址：台南市南區永成路二段1010號

電話：0930-689-458

消費：早午餐低脂手切骰子牛附烤季節時蔬300元，雞腿排附奶香厚法國280元





四鯤鯓觀光遊船

搭乘今年1月中旬正式營運的四鯤鯓觀光遊船，可飽覽商港風光，認識「引水人」這份高薪且高風險職業；登上浮棚式蚵架，親手感受蚵串重量；還能深入紅樹林觀察自然生態，可謂一魚三吃。行程中，導覽員妙語如珠，解釋養蚵產季與價格的關聯性，同時分享挑選肥美螃蟹、鮮蚵的祕訣，對饕客們十分受用。遊船行至紅樹林水道中，可親近海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖等紅樹林植物，當日另巧遇「熬夜」出來吃宵夜的夜鷺，可見其生態之豐富多樣。

DATA

地址：台南市南區鯤鯓路102巷(四鯤鯓龍山寺廟埕對面)

電話：0989-542-569

票價：觀光船全票200元，兒童票150元。水上行程+陸上行程+手作DIY成人400元，兒童350元





臺南市安平再生水廠環教中心

我們日常生活產生的汙水流向何處？走進環教中心，這些平日看似從水管消失的疑問，都有了答案。導覽員說，中心的設計是以「水滴」為靈感，外牆的柔和曲線與公園景觀相呼應，漫步其中，彷彿自己就是顆小水滴，展開未知旅程。安平再生水廠肩負著將「合格放流水」轉化為南科用水的重責，每日供應台積電等廠商約37,500噸再生水，同時減輕對民生用水的排擠。環教中心透過互動遊戲、VR、AR、光雕投影牆等裝置，以寓教於樂的方式，向遊客傳遞水資源永續利用觀念。

DATA

地址：台南市安平區健康路三段15號

電話：06-295-2900

網址：http://www.anpingwater.com.tw/

備註：一般民眾5人以上可免費參觀，須先撥打電話、填寫申請表傳真





