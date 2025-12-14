帶寵物出遊不用煩惱！台南超推「寵物友善住宿」特輯

【FunTime小編群】想帶毛寶貝到處旅遊，卻總是到處碰壁，找不到適合的住宿？這幾間網友推薦的台南寵物友善住宿，讓毛寶貝不用再入住寵物旅館或在家孤獨等待～準備好跟毛小孩一起享受旅遊的樂趣了嗎？現在就預約飯店民宿跟寶貝們一起出發台南吧！

台南寵物友善住宿怎麼選？快速分類導覽＋選擇技巧

喜歡拍照且重視住宿質感的旅客，推薦選擇設計感滿分的特色質感民宿，讓你和毛孩一起拍下屬於你們的回憶；想帶毛孩放電玩耍，則可以入住擁有寵物遊樂場或草皮空間的渡假型住宿；而想要輕鬆入住的飼主們，則一定會愛上貼心提供備品的毛孩專屬旅宿，餐水碗、尿布墊等用品通通幫你準備好！

台南寵物友善住宿分類

台南特色質感民宿｜超像咖啡廳！和毛孩一起拍美照

喜歡拍照的奴才們看過來～台南有不少質感滿分的寵物友善民宿，它們的裝潢風格多元，有些還設計成像是咖啡廳一般，簡約文青的日式風格，超適合帶寶貝毛孩來這裡住上一晚，並拍出美美的照片！

荷米輕別館

荷米輕別館 。圖／agoda

荷米輕別館隱藏於台南的巷弄中，鄰近孔廟商圈，離知名景點台南美術館也很近喔！雖然房型皆為雙人房，不過都可以加床，3至4人一起出遊也能入住。此外，荷米輕別館設有寵物友善房型，若想帶毛小孩一起入住記得要提前告知，並會收取寵物清潔費與押金～室內整體氛圍非常溫馨，還設有舒適的公共空間，也很適合小團體包棟喔！

攜帶寵物收費：

1. 清潔費：350元／隻

2. 押金：1,500元

訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：台南市中西區府前路一段122巷6號

荷米輕新館

荷米輕新館 。圖／agoda

荷米輕新館與別館同樣位於孔廟商圈，最大的特色是每個房型都有陽台或露台，且房間風格簡約又不失設計感，公共空間還提供手沖咖啡設備，讓入住的旅客都能感受到台南慢步調的放鬆氛圍！荷米輕新館也有寵物友善房型，只要事先告知並遵守寵物入住政策，如：不上床與沙發、維護空間整潔等，就能帶著毛小孩一起入住唷！

攜帶寵物收費：

1. 清潔費：350元／隻

2. 押金：1,500元

訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：台南市中西區郡王里建業街39號之2

台南渡假型住宿｜毛孩最愛！室內寵物遊樂場／室外大草皮

想讓毛孩盡情放電？台南有些渡假型住宿，不只對毛孩超友善，更是奴才們放鬆渡假的好選擇！有的設有室內大型寵物遊樂場，有些則擁有寬敞草皮或是戲水池，讓毛孩玩得開心之餘，也能讓飼主在舒適的房型中享受寧靜時光。

莯疇園雅築

莯疇園雅築 。圖／agoda

位於台南中西區市中心觀光區旁的莯疇園雅築，附近有台南美術館以及孔廟園區，帶毛孩散步超Chill～雖然是寵物友善民宿，但室內環境卻整潔無異味～室內車位以及電梯設備更是加分，服務親切的民宿主人還會提供迎賓點心跟高級備品，只能說這間民宿CP值真的太高拉！

攜帶寵物收費：

1.清潔費：300元／隻，2隻以上詳談

2.押金：2,000元

寵物入住有其他相關規定，建議入住前再親自詢問民宿主人喔～

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：台南市中西區建業街35號

台南蝸聚寵物親子民宿

台南蝸聚寵物親子民宿 。圖／agoda

家庭旅遊選這裡就對了！位於台南鬧區中心的蝸聚寵物親子民宿，附近不僅熱門台南景點林立，著名美食一條街國華街也是步行就可抵達！除房內有溜滑梯以及帳篷的多元主題親子房外，這裡最吸引人的就是老闆手工打造的大型寵物遊樂場，木頭跳板、吊橋以及矮小木屋等設施，根本就是毛寶貝的遊樂天堂～

攜帶寵物收費：

1.清潔費：300元／隻

2.押金：2000元

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台南市中西區民生路一段157巷12號

毛孩專屬服務｜寵物備品超齊全！餐水碗、尿布墊通通有

帶毛孩出門旅遊不想要大包小包，這幾間寵物友善住宿，不只能讓毛孩進房一起睡，還有提供各種貼心備品，從專屬餐水碗到尿布墊等用品皆一應俱全，讓飼主們帶家中寶貝出遊時，都能夠輕鬆入住！

樹舍－開山館

樹舍－開山館 。圖／agoda

樹舍－開山館位於孔廟老街區安靜的巷弄中，步行約5分鐘即可到達孔廟等市區景點，交通相當便利！這裡一次僅接待一組客人（8-12人），非常適合家庭或是好友出遊，寬敞、簡潔的設計風格令人放鬆，不想出門也能在民宿內愜意享受這裡的家庭式影院等設備，而且寵物入住還會提供專用之涼蓆、尿墊、廁所、毛巾、餐水碗等寵物備品，是不是超級貼心～若有需要入住前記得向民宿預約喔！

攜帶寵物收費：

1.清潔費：小型犬（6kg以下）600元／隻、中型犬（6.5－12kg）800元／隻

2.押金：2,000元

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台南市中西區開山路84巷34號

樹舍－公園館

樹舍－公園館 。圖／agoda

位於台南北區的樹舍－公園館，酷似網美咖啡廳的超典雅外觀是這裡的一大亮點，屋內採光明亮、環境通風，簡約木質調設計風格讓人感到舒適！這裡一次僅接待一組客人（6-8人），一樓公共環境寬敞，超級適合大啖美食或是玩桌遊，是家庭以及三五好友同行出遊的住宿首選！若攜毛孩入住須提前預約，會提供寵物專用之涼蓆、尿墊、餐水碗等寵物備品喔～

攜帶寵物收費：

1.清潔費：小型犬（6kg以下）600元／隻、中型犬（6.5－12kg）800元／隻

2.押金：2,000元

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：台南市北區公園路487巷20號

