快訊

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

波斯菊海搖曳太療癒！嘉義新港「七彩建築×繽紛花田」夢幻登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


嘉義新港的「海賊庄休閒農場」近期因波斯菊花海大爆開而成為討論焦點。滿園花朵隨風搖曳，色彩從粉色、桃紅到橘黃層層交錯，彷彿替大地鋪上一層柔軟又耀眼的彩色地毯。無論遠拍、近拍都極具層次，花朵在陽光下閃爍如星點，讓人忍不住想在花田間留步多看幾眼。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


七彩建築牆 × 花海，打造最夢幻的拍照背景

除了壯觀的波斯菊海，園區最吸睛的亮點莫過於那面宛如歐風小鎮的「七彩建築牆」。不同色塊與窗框造型拼接成獨一無二的視覺景象，與花海同框時既可愛又異國風，成為旅人爭相拍照的主角。從低角度拍花海、再讓彩色牆面成為背景，隨手一拍都像雜誌封面。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


季節限定花況最美時刻，錯過再等一年

波斯菊花期集中在秋冬，一年僅此一波。海賊庄的花況目前正值最佳觀賞期，花量豐盛、色彩飽和，是少見的「滿版花海」景色。搭上冬季晴朗的藍天更顯療癒，每一個角落都能找出屬於自己的拍照角度，不論親子旅遊、情侶約會或攝影取景都非常適合。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


嘉義新港一日遊亮點，旅行更豐富

海賊庄休閒農場鄰近新港奉天宮、板頭村雕刻公園等熱門景點，非常適合安排成嘉義新港的一日散策路線。逛完波斯菊花海後，還能到附近品嚐在地美食、走訪特色藝術村，替旅行畫下更充實的篇章。若你正想找一個兼具美景與拍照亮點的假日去處，這裡絕對值得列入清單。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【花現海賊庄】

賞花地點：海賊庄休閒農場


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>嘉義甜品推薦！綿滑濃郁香氣滿室 仙草x豆花x雪花冰一次收服

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 波斯菊 在地美食

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

桃園仙草嘉年華9大「酷洛米」主題裝置穿梭紫色花海

苗栗市4處花海開箱 市公所臉書粉絲專頁提供定位

「桃園仙草嘉年華」11/22夢幻登場 酷洛米ｘ紫色花海魅力齊發

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

相關新聞

波斯菊海搖曳太療癒！嘉義新港「七彩建築×繽紛花田」夢幻登場

如果說台灣哪裡最像歐洲小鎮＋花海夢境，那嘉義新港海賊庄絕對榜上有名！如果你想拍到超級繽紛的花海照，那你一定不能錯過這裡！現在園區入口旁的波斯菊正盛開，隨手一拍都能成為明信片！

老屋改造風格旅宿　感受嘉義木業工藝與文化底蘊

嘉義巷弄間藏著許多檜木老屋改造的風格旅宿，成為嘉義市的一道風景。這些美麗的空間，融合了歲月與設計感，不僅僅讓人停留一夜，還能和嘉義的歷史、底蘊進行一次深度對話。

旅拍必收藏！柳營金城武樹x金色稻浪連綿 一秒走進廣告場景

沒想到在台南也能找到和「金城武廣告場景」如此神似的地方！柳營這片稻浪景觀，搭配一棵獨自佇立的大樹，成為近年最受歡迎的農村小秘境。

雲林九芎村落羽松祕境部分轉紅！「千棵松樹」轉紅美如韓劇場景

秋風起，松葉紅。雲林也能看到「異國級楓景」！九芎村落羽松祕境在秋冬季節轉紅，美得如同韓劇場景，讓攝影迷與旅人都一再駐足。

孩子入住嗨翻天！嘉義親子飯店特輯：賽車場、溜滑梯球池、主題房型

【FunTime小編群】嘉義近年來有許多熱門景點，是旅遊的好去處，如阿里山、檜意森活村、文化路夜市、故宮南院等，這些地方不僅適合三五好友，也很適合親子家庭，而且嘉義也有許多評價很不錯的親子飯店，就讓小編來一一介紹吧！

嘉義最夯海鮮熱炒！「油雞飯」香翻天、「碳烤牛小排」超好吃

udn走跳美食／包子爸の食尚攝影手札 嘉義的熱炒實在太猛了！說到嘉義市區最夯、最難訂位的海鮮碳烤餐廳，「1961海鮮碳烤」絕對榜上有名！從大雅路一路香到雅竹路，無論平假日總是人潮洶湧、座無虛席！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。