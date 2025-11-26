波斯菊海搖曳太療癒！嘉義新港「七彩建築×繽紛花田」夢幻登場
嘉義新港的「海賊庄休閒農場」近期因波斯菊花海大爆開而成為討論焦點。滿園花朵隨風搖曳，色彩從粉色、桃紅到橘黃層層交錯，彷彿替大地鋪上一層柔軟又耀眼的彩色地毯。無論遠拍、近拍都極具層次，花朵在陽光下閃爍如星點，讓人忍不住想在花田間留步多看幾眼。
除了壯觀的波斯菊海，園區最吸睛的亮點莫過於那面宛如歐風小鎮的「七彩建築牆」。不同色塊與窗框造型拼接成獨一無二的視覺景象，與花海同框時既可愛又異國風，成為旅人爭相拍照的主角。從低角度拍花海、再讓彩色牆面成為背景，隨手一拍都像雜誌封面。
波斯菊花期集中在秋冬，一年僅此一波。海賊庄的花況目前正值最佳觀賞期，花量豐盛、色彩飽和，是少見的「滿版花海」景色。搭上冬季晴朗的藍天更顯療癒，每一個角落都能找出屬於自己的拍照角度，不論親子旅遊、情侶約會或攝影取景都非常適合。
海賊庄休閒農場鄰近新港奉天宮、板頭村雕刻公園等熱門景點，非常適合安排成嘉義新港的一日散策路線。逛完波斯菊花海後，還能到附近品嚐在地美食、走訪特色藝術村，替旅行畫下更充實的篇章。若你正想找一個兼具美景與拍照亮點的假日去處，這裡絕對值得列入清單。
賞花地點：海賊庄休閒農場
