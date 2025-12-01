關子嶺溫泉怎麼選？帶你認識台南溫泉住宿亮點

【FunTime小編群】來到台南旅遊，除了美味小吃、歷史古蹟之外，還有超人氣關子嶺溫泉區，周末就來體驗身為台灣四大名湯之一的關子嶺溫泉吧！選一間關子嶺溫泉飯店放鬆身心，但溫泉飯店琳瑯滿目，好難決定住哪間～今天，小編為大家精選幾間關子嶺溫泉住宿，讓你輕輕鬆鬆去關子嶺泡湯！

關子嶺溫泉住宿怎麼挑？快速分類導覽＋選擇技巧

來關子嶺泡湯，不想只是簡單泡個澡就回家嗎？別擔心，小編這就幫大家整理四種關子嶺溫泉住宿類型，讓你輕鬆找到理想的住宿～

想好好渡假的旅客，推薦入住渡假型溫泉住宿，除了能泡溫泉，也能體驗露天SPA等豐富設施；想要享受一人時光的話，關子嶺也有許多住宿有房內泥漿溫泉浴池；如果是想帶寵物出遊，關子嶺寵物友善住宿是你們的最佳選擇；而想要體驗泥漿溫泉以外的特色溫泉，這裡還有美人湯、岩盤浴、藥草池等特色設施等你來體驗～

渡假型溫泉住宿｜獨棟Villa、歐風莊園通通有

來到關子嶺，不想只是簡單泡泡湯，也想好好享受設施與服務嗎？這裡有獨棟 Villa、歐風莊園等渡假型住宿可以選擇，不僅能好好泡湯放鬆，還能在園區裡漫步、享受 SPA 或烤箱等豐富設施！

林桂園石泉會館

#露天景觀咖啡廳 #獨棟Villa #桂花香

林桂園石泉會館擁有清幽的環境、豐富多樣化的早餐，以及最具特色的溫泉、熱水浴池，這個關子嶺溫泉飯店除了泡湯空間寬廣之外，還有特色泥漿溫泉可以體驗。 林桂園石泉會館的房間非常寬敞，提供多種房型做選擇，更棒的是有獨棟Villa！相當適合親子一起來旅遊，不怕小孩沒有空間玩耍，房內還有按摩浴缸可以好好放鬆呢！泡完湯之後，可以漫步在園區，徜徉在桂花芳香之中～還可以賞楓唷！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台南市白河區關嶺里53-18號

儷景溫泉會館

#擁有超棒私人空間 #紅外線烤箱、精油池

儷景溫泉會館位於大凍山下，擁有寬廣的腹地及舒適的住宿空間，附設豐富的設施設備，像是室外溫泉池、SPA等，房內還有超大私人浴缸，可以好好享受不受打擾的私人空間。晚上頂樓更是搖身一變成為咖啡Bar，讓你在山上也能有多采多姿的夜生活，俯瞰台南夜景～另外，飯店提供的早餐簡單卻非常美味，而且餐點的份量足夠、價格又實惠。

小編偷偷說：這間關子嶺溫泉住宿的頂樓餐廳，可以欣賞到周邊美麗風景！

訂房網評價：7.7/10(Agoda)

地址：台南市白河區關仔嶺61之5號

房內泥漿溫泉浴池｜台灣四大溫泉！一生時光超享受

泥漿溫泉是關子嶺的最大特色，獨有的灰黑色泥湯富含礦物質，讓人泡起來皮膚溫潤滑順，還有軟化角質、養顏美容等功效。以下這幾間住宿不只提供泥漿溫泉，還有寬敞的房內浴池，讓你免出房門就能自在的體驗泥漿溫泉的魅力～

儷泉溫泉館

#乾淨寬敞簡約 #提供中西式早餐

儷泉溫泉館就位於關子嶺風景區內，房間因為有整修過，整體寬敞乾淨又帶點溫馨感，很適合情侶或是一家人一起入住，入住便能享受24小時的天然溫泉，也就是全台獨一無二的泥漿溫泉哦～房型的部分包含雙人房、四人房及蜜月景觀房，可以好好在這裡過夜休息泡溫泉，隔天還會提供中西式的自助早餐！若是單純想泡溫泉不過夜，也可以預訂一小時或兩小時的湯屋哦！

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：台南市白河區關嶺里43之3號

芳谷溫泉小棧

#絕佳隱密性 #溫馨住宿氛圍

芳谷溫泉小棧在地已經有40年的歷史之久，不過一直都有在維護，房間明亮又乾淨，所以一直以來深受旅人們的喜愛！關子嶺芳谷溫泉小棧提供雙人房及四人房，每個房型都有一個主色調，包含粉色、藍色、黃色、綠色，整體色調及空間都讓人感到舒適，且每個房間都設有木底板及獨立湯屋，湯池空間也很大，一旁也設有窗戶，採光及空氣流通是泡湯時最舒適的組合，是非常溫馨又具有隱私的一間溫泉小棧哦！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺24之11號

關子嶺寵物友善住宿｜回憶滿滿！毛孩也能進屋一起睡

關子嶺也有提供寵物友善房型的溫泉住宿，貼心設計讓寵物與飼主都能安心入住！雖然毛孩不能一起泡湯，但多數住宿都能進屋一起睡，終於不用在出門旅遊時，讓毛孩獨自在家啦～

富御館礦質溫泉旅館

#寵物友善 #服務親切

富御館礦質溫泉旅館一樣提供關子嶺特有的泥漿溫泉，房間都維護得很乾淨，房型的部分提供雙人房、三人房及四人房，一共有24間房間，每個房型都設有獨立湯池，且部分房型還設有陽台哦！另外富御館礦質溫泉旅館的老闆娘及員工們服務都很親切，除此之外還是一家寵物友善的旅館，有帶毛小孩的主子們可以帶著毛小孩一起出遊啦～不過要記得遵守寵物公約，不要讓毛小孩上床，一起維護環境唷！

訂房網評價：8.2/10(Booking)

地址：台南市白河區關子嶺11號

關子嶺特色溫泉｜沒泥漿也有岩盤浴、美人湯等豐富設施！

雖然關子嶺不是每間住宿都有提供泥漿溫泉，但別急著失望！這裡也有不少旅宿提供像是美人湯、岩盤浴、藥湯池等特色設施，讓你用不同方式放鬆身體和療癒心情。

山籟渡假會館

#中西式自助早餐 #大眾戶外湯池 #美人湯

山籟渡假會館位於台南白河區距離國道3號下交流道後車程3-4分鐘，開車到關子嶺大約10分鐘，對於行程安排可說是非常方便，房間內有溫泉的房型為車庫房和溫泉客房，另外有一般的商務客房可以選擇，商務客房的旅客若想泡溫泉也能到大眾戶外湯池享受！山籟渡假會館的溫泉以龜丹溫泉水車直送，泉質清澈透明，無明顯氣味，屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸泡後可讓肌膚變得光滑細緻，因此也有「美人湯」之稱呢！早餐提供中西式自助餐，房間價格合理，總體來說CP值非常高～

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台南市白河區木屐寮81號

