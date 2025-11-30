爆買警告！這些「泰國伴手禮」讓你買到失心瘋，泰好買啦～

【FunTime小編群】泰國身為物美價廉的血拚天堂，真的是「泰」好買了！從百貨公司到夜市，琳瑯滿目的商品幾天都逛不完，一不小心就會大爆買，這次FunTime小編幫大家蒐集各個必買清單，從零食、藥品到生活用品都有，送禮自用兩相宜，讓大家不再為買什麼而困擾！

泰國必買零食泡麵篇

泰國限定口味樂事

泰國限定口味樂事。 圖／ Enn

大家一定很困惑，為什麼要特地去泰國買樂事，台灣沒有嗎？其實泰國的樂事推出了超多種限定口味，像是泰式咖哩雞和海鮮醬風味等口味都是泰國才找的到！甚至還有烤蝦和海鮮沾醬的2合1口味，新奇又好吃，愛吃洋芋片的朋友，一定要買個幾包來試試！

Koh Kae大哥花生豆

Koh Kae大哥花生豆。 圖／ Enn

Koh Kae大哥花生豆在泰國紅了好幾年，已經成為不少人的必買伴手禮之一，有燒烤、雞汁、椰子和咖啡等多種口味，每一顆都會用薄脆的外殼包住完整的花生，雙重酥脆的口感真的超唰嘴！

Bento魷魚片

Bento魷魚片。 圖／ Enn

Bento推出的魷魚片既方便又好吃，薄薄的一片、份量剛剛好，有蒜味、麻辣、泰式和海鮮等多種口味，同時也分為不同等級的辣度，而且每種辣度都不低，非常推薦給愛吃辣的朋友，耐辣程度較低的朋友想嘗試的話，可以認準辣度最低的藍色包裝喔！

小老闆海苔

小老闆海苔。 圖／ Enn

說到小老闆海苔大家應該都不陌生，香甜酥脆的海苔一咬下就香氣四溢，讓人一口接著一口，根本停不下來，到了它的發源地更是不能錯過！除了台灣常見的原味和辣味，還有許多特殊口味可以探索，像小編就有買到冬蔭功口味喔～

MAMA 媽媽麵

MAMA 媽媽麵。 圖／ Enn

MAMA媽媽麵是泰國最經典的泰國泡麵品牌，不管是本地人還是觀光客都對它愛不釋手！除了有冬蔭功等多種泰式口味可以選外，價格也超便宜，雖然一包的份量比較少，但是非常適合像小編一樣喜歡加一堆食材煮的朋友，份量反而剛剛好喔～

手標泰式奶茶

手標泰奶。 圖／FunTime小編群

來泰國肯定要來上一杯手標泰奶，回國前不妨買些茶葉回去沖泡，有紅色經典款、金色濃郁款和綠色奶綠款3種口味，茶葉泡開後加入煉乳和三花奶水，彷彿一秒飛回泰國，怕麻煩朋友也可以購買3合1的即溶包喔！

泰國必買藥品篇

泰國鼻通／薄荷棒

泰國鼻通／薄荷棒。 圖／FunTime小編群

泰國的鼻通薄荷棒很受歡迎，品牌也非常多，大多外型小巧可愛，很適合隨身攜帶，每一家聞起來的感覺都不太一樣，不管是頭暈還是需要提神醒腦的時候都非常有效，早就被小編納入無限回購的清單裡了呢！

痠痛藥膏

痠痛藥膏。 圖／FunTime小編群

泰國聞名已久的痠痛藥膏也是一定要帶一條回家的，有兩種顏色的包裝，藍色擦了會有涼涼的感覺，適合用在一般的筋骨痠痛或扭傷，紅色則是會有熱感，更適合用在長年慢性痠痛，可以依自己的需求購買喔！

泰國必買生活用品篇

泰國皇家足貼

泰國皇家足貼。 圖／FunTime小編群

泰國皇家足貼除了可以排除身體多餘的濕氣外，還可以減少腿部浮腫，是不少人的心頭好，更是旅人的好幫手，一包共有5組足貼，出國旅遊使用剛剛好！泰國皇家足貼有薰衣草、生薑等5種不同的配方，每種配方的功效也不同，可以都買起來再依照自己的身體狀況使用～

大象褲

大象褲。 圖／adobe stock

走在泰國街上，常常能看到有人穿的大象圖騰褲，就是所謂的大象褲，穿上它在炎熱的泰國真的超級舒適～彷彿穿上涼感褲般，現在也有短褲、長裙和套裝可以選擇，無論是觀光客還是當地人都超愛，穿上後非常入境隨俗，同款圖騰的包包也是可愛又划算，就算買來當伴手禮也不會心疼！

泰國必買彩妝保養篇

Cathy Doll Shiny Bear 小熊潤色唇膏

Cathy Doll Shiny Bear 小熊潤色唇膏。 圖／FunTime小編群

這款小巧可愛的小熊唇膏，絕對是女生到泰國必收的美妝好物！共有6種色號可選，添加了玻尿酸、乳木果油、蜂蠟等保濕成分，上唇後能牢牢鎖住水分，同時帶來自然潤色效果，讓雙唇水潤有光澤，不僅提升氣色，外型又萌到爆，超適合買來送人！

ROJUKISS 面膜

ROJUKISS 面膜。 圖／FunTime小編群

ROJUKISS 面膜是泰國超人氣的開架保養品之一，小小一片卻富含高濃度精華液，主打針對毛孔、保濕、美白、抗老等不同膚況推出多種功效選擇，很適合當作急救保濕的面膜。敷完之後水嫩透亮，到泰國藥妝店一定多要囤幾包帶回家！

CLEAR NOSE 維他命C精華

CLEAR NOSE 維他命C精華。 圖／FunTime小編群

曬過泰國熱情的太陽後，肌膚要注重的當然是保濕及美白啦～CLEAR NOSE的維他命C精華主打緊緻毛孔、減少黑色素生成，小巧輕便的包裝更是旅行必備，隨身帶著走都沒問題，推薦給所有愛旅行的人。

