老屋改造風格旅宿　感受嘉義木業工藝與文化底蘊

聯合新聞網／ 行遍天下
【圖／文：夏米】

嘉義巷弄間藏著許多檜木老屋改造的風格旅宿，成為嘉義市的一道風景。這些美麗的空間，融合了歲月與設計感，不僅僅讓人停留一夜，還能和嘉義的歷史、底蘊進行一次深度對話。

　

有春枟宅Spring12 House

隱身在嘉義市巷弄裡的「有春枟宅」，是一棟現代古宅民宿，由日治時期的60年檜木老屋改造。「有春」代表富足和有餘；「枟」字是木質的紋理，呼應嘉義木都的精神。女主人Carol提到：「春天是萬物生長的季節，生命力旺盛，希望這幢老房子經過整修後，展現全新生命，迎接下一個春天。」

設計總監陳寶全以「舊料新生」為理念，將老木材重新打磨，做成桌椅與裝飾，讓旅宿充滿木質香氣。大廳挑高的木桁架，延續著百年前工匠的榫接工藝；窗花、木門都保留原始風貌，細節裡滿是歲月的痕跡。嘉義市依偎在阿里山下，陳寶全將阿里山意象帶入設計，包括將洗手台裁切成高山形狀，營造出水自山中來的情境，耐人尋味。

此外，每個房型都流露些許和風情調，例如榻榻米地板、日式小茶室，讓人置身靜謐氛圍，感受嘉義木業工藝與文化底蘊。

店家資訊

有春枟宅Spring12 House

地址：嘉義市西區中山路366巷12號　

電話：0910-516-977　

網址：https://spring12housecy.com

費用：包棟價格，平日17,500元／8位、20,500元／10位；週六19,000元／8位、22,000元／10位；週六22,500元／8位、25,500元／10位(房價與人數請於訂房前電洽小管家確認)

　

弎秋A chu

走進「弎秋」，像是推開一扇時光之門。這棟擁有90年歷史的檜木老屋，經過細膩修復再生，重現日治時期的木構之美。榻榻米、木質家具與柔和燈光，洋溢著靜謐氛圍，壁龕裡的黑膠唱片機、玄關處的寬闊檐廊，增添幾分懷舊詩意。設計團隊透過檜木、竹編夾泥牆等老元素，與鋼鐵、松木等現代材料融合重塑，讓老屋再現昔日風采，一方面保留老屋元素，再導入隔音、舒適等現代需求，讓這裡成為兼具歷史與功能的旅宿新亮點。

令人眼睛為之一亮的浴室，引進自然光線和窗外綠意，並以磨石子泡湯池延續老屋記憶，既保溫又實用；洗手台則用磁磚搭配木器、金屬，拼貼出美感洋溢的台面。入住的旅人還可享受天然草本DIY香包手作體驗，帶回專屬於嘉義的自然氣息。

店家資訊

弎秋A chu

地址：嘉義市西區北榮街102號

電話：0978-857-610

FB：弎秋

消費：包棟價格，平日8,000元起、週五六9,800元起、連續假日12,000元起／2-6人包棟（房價與人數請於訂房前電洽小管家確認）

　

老屋 阿里山 美景

