快訊

影／世界球后戴資穎宣布退役 父親心疼：該讓她看看不同世界了

「AI教父」也是資深狗派！黃仁勳快閃台灣「毛孩在家等我」 超寵愛犬日常曝光

送別好小子！顏正國人生殺青宴…李興文、喜翔現身告別式「現場如演唱會」

台南的慢旅風景！ 蓮香藝遊　從田園到漁村、從潮間帶到餐桌

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

台南不只是古城，也是農村與海口交織的城市。從白河的蓮花池畔、善化的埤塘水圳，到北門的海風蚵架，不同樣貌的村落共譜出台南最真實的日常。這趟「蓮香藝遊．田園到漁村」的行程，讓人從土地出發，看見農村再生後的新生命，也重新理解「生活」的多種模樣。

　

草店社區｜從蓮田出發的創生故事

位於白河水庫下游的草店社區，是白河蓮花專區的重要據點。早年以務農為主，隨著年輕人外流，村落一度顯得靜謐而老化。直到農村再生計畫啟動，居民開始嘗試將蓮花產業轉化為旅遊亮點，透過跨域整合與生態導覽，重新凝聚地方的活力。

每年夏季，大片蓮田綻放，滿池綠葉間點綴著粉嫩花朵，畫面恬靜如詩，其中最受歡迎的活動之一是「荷染DIY」。用橡皮筋、彈珠、鈕扣，進行綑綁創作，並將製作完成的棉布放入用蓮蓬煮的汁液當中，染出的顏色是自然的咖啡色，彷彿將田間的陽光與時間都封存進布料裡。另一項體驗「藕咖奶DIY」則將蓮藕粉、咖啡與鮮奶結合，喝起來有著淡淡蓮香與咖啡、牛奶香甜的交疊層次，成為草店最具代表性的飲品。中午，社區媽媽們在活動中心準備「蓮香風味餐」。豆菜麵、蓮藕、菱角排骨湯一口一口都能嚐到土地的鮮甜。

　

溪美社區｜香氣裡的農村再生課

沿著善化的田埂前行，溪美社區像一幅徐徐展開的水彩畫。這裡同時擁抱基督教堂與慶安宮，居民不以宗教劃界，而是以土地為共同信仰。百年前，宣教士在此建立台灣最早的福音書院，如今，廟埕旁依舊能看見刻著平埔族（西拉雅族）語的經文石碑。這座農村在時間中沒有被定格，而是學會了以更溫柔的節奏與自然共處。

社區發展協會在林華瑞先生捐出的埤塘展開「農村再生計畫」，將原本荒蕪的水域改造成兼具生態與文化的共學基地。岸邊不鋪水泥，只留下石子小徑與自然草相；夏天白花、蓴菜覆滿三分之一水面，像湖面的一層綠絨毯，冬天退場後，志工再划著小船清理水草，維持生態的呼吸節奏。田邊種著蝶豆花、秋葵、左手香與絲瓜——蝶豆花能泡茶染布、絲瓜曬成菜瓜布、左手香拿來防蚊止癢。湖畔設有賞鳥平台，運氣好的時候，能看到翠鳥掠過水面、靜靜停棲在岸邊樹枝上，那一抹藍綠在陽光下閃著光，如同社區生命力的象徵。 這些「可吃、可用、可聞、可觀察」的植物與生態，讓食農教育從觀光變成生活，從五感延伸為一種情感的再連結。

走進「華瑞生態園區」，一股黑糖香正慢慢在空氣裡瀰漫。來自虎尾糖廠退休的達人，一手拿鏟、一手控火，黑糖在鍋裡不斷翻滾冒泡，空氣瞬間變得甜膩又溫暖。這是農村裡最熟悉的香氣，也是記憶的味道。達人邊炒邊笑著說：「黑糖要炒到香氣轉深、顏色變琥珀，這時候糖才會回甘。」

接著登場的是手作體驗——把熱糖漿與芝麻混合、灑上五穀粒，捏成自己喜歡的大小。芝麻香撲鼻，油亮的糖球在手中越揉越圓，每個人都笑著比拚「誰的比較完美」。那一刻，遊客不只是體驗者，更像重新參與了一場關於「農」與「家」的日常記憶。 在溪美，農村再生不只是口號，而是一種日常的練習。從種子到糖香，從生態池到人情味，這個小社區用最自然的方式，演繹出屬於台南的慢時光。

　

蘆竹溝社區｜從潮間帶到餐桌的海味教室

位於台南北門的蘆竹溝社區，自古便是牡蠣養殖重鎮。這裡擁有天然屏障與穩定內海，是牡蠣最適合成長的環境。然而隨著勞動人口外移與產業轉型，漁村曾一度陷入沈寂。直到近年，一群年輕人選擇返鄉，重新注入創意與熱情，讓傳統的養蚵業在新世代手中重獲新生。

他們打造出「蘆竹溝蚵學園區」，讓老魚塭搖身變成結合體驗、教育與美食的複合式場域。旅人可實際體驗「開蚵與串蚵」，一同製作蚵仔碗粿與虱目魚丸，聽在地蚵農講述從潮汐、氣候到養殖技術的細節，每一顆蚵仔的誕生，都是時間與耐心的累積。

除了體驗串蚵樂趣外，園區特別設計了親子互動的「蚵仔寶寶胸章DIY」。桌上擺著六款以蚵仔為主題的貼紙，小朋友們可從中挑選自己喜歡的款式，再親手放進壓章機，隨著「喀噠」一聲，屬於自己的小小蚵寶寶誕生了！導覽老師笑著說：「這是讓孩子了解海洋生命最可愛的方式，每一枚胸章都象徵他們是蘆竹溝的海洋小夥伴。」

結束體驗後，大家在園區裡享用「產地到餐桌的漁村風味餐」。蚵仔碗粿、虱目魚丸湯、烤虱目魚丸......等輪番上桌，每一道都鹹香鮮甜、海味滿滿。夕陽西下，橘紅的光影映照在蚵架與水面之間，在這片被潮水親吻的土地上，蘆竹溝不僅養蚵，也養希望。當創新與傳統交融，漁村不只是過去的記憶，更成為連結海洋、教育與觀光的新典範。

　

當蓮香遇上海味，台南的幸福日常正上演

白河的蓮花、善化的稻田、北門的潮汐，串起台南農村最真實的風景。這些社區不只是旅遊地點，更是人們努力生活的舞台。他們用土地講故事，用創意守文化，從荷染到藕咖奶、從芝麻球到蚵仔碗粿，每一口味道、每一段路程，都訴說著「地方之美，來自人心」。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

農村 漁村 蝶豆花

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

彰化縣7萬家犬僅4座寵物公園 彰化市掛零是這些原因

影／跨域資源整合走入原鄉學校 國際交流到台中和平國中

防高雄城中城憾事 桃市推無管委會社區消防安檢助設備修繕

住得更安心！桃園輔導無管委會老舊社區 提升消防安全設備

相關新聞

台南的慢旅風景！ 蓮香藝遊　從田園到漁村、從潮間帶到餐桌

台南不只是古城，也是農村與海口交織的城市。從白河的蓮花池畔、善化的埤塘水圳，到北門的海風蚵架，不同樣貌的村落共譜出台南最真實的日常。這趟「蓮香藝遊．田園到漁村」的行程，讓人從土地出發，看見農村再生後的新生命，也重新理解「生活」的多種模樣。

台南甜點控集合！「曲奇」裝到滿只要$399，最多可挑30種口味

走進「栗卡朵洋菓子坊」安平店，空氣中飄散著溫柔奶香，每一款甜點都像是一張通往不同城市的票，充滿探索與驚喜。近期更推出「旅行手提盒 $399 任你裝」的限定活動，現場還能免費試吃多款口味，讓選擇困難症也能安心慢慢挑。從蛋糕片、曲奇、米果到迷你豆塔，超過30種品項都能放進盒子裡，單片最高可達60元，裝好裝滿只要$399，真的直接把甜點控的心抓到不行！

台南不只有傳統小吃！這幾間「台南早午餐」美味豐盛又有特色

【FunTime小編群】說到台南，第一個想到的就是琳瑯滿目的在地小吃，在台南旅遊全攻略就可以蒐集到超多張美食地圖，但其實除了小吃，還有許多美味又豐盛的台南早午餐等你挖掘！每一家都有其獨特的風格，無論是文青老屋風、美式或日式都有！今天小編要推薦幾間超人氣台南早午餐，快來筆記筆記！

孩子玩到不想回家！盤點最好玩的「台南親子飯店」

【FunTime小編群】台南親子飯店推薦來啦！如果你還不知道要帶小朋友到哪玩，那麼這篇台南親子飯店推薦你一定要看。從主題房型再到球池、戲水池或是電動車這些通通在台南親子飯店，飯店選的好，爸媽沒煩惱！接下來就趕緊跟小編看看是哪些台南親子住宿吧～

超值火鍋「199元吃到飽」！隱藏版連鎖小火鍋「時蔬火鍋料自助吧、超全麵食」無限供應 加10元就有肉肉吃

199元鍋物吃到飽！全台擁有近30家的高CP值小火鍋「199元起吃到飽」，網友開箱分享大讚「真是佛心來著」、「CP值無敵了」。

台灣米倉「後壁」巡禮　金牌農村的田園風光、藝陣文化走讀

秋陽灑落在嘉南平原上，稻浪隨風起伏，像一片閃耀的金色海洋。這裡是臺南後壁——全臺數一數二的米倉。而在這片沃土中央，有一座榮獲金牌農村銅牌的聚落——頂長社區（舊稱長短樹）。百年前，村民為了守護家園組成宋江陣；百年後，這份忠義精神化為文化資產，重現在社區的紅磚牆上。頂長人用創新與傳承，讓這座農村重新發光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。