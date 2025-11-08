台南的慢旅風景！ 蓮香藝遊　從田園到漁村、從潮間帶到餐桌

【圖／文：行遍天下】

台南不只是古城，也是農村與海口交織的城市。從白河的蓮花池畔、善化的埤塘水圳，到北門的海風蚵架，不同樣貌的村落共譜出台南最真實的日常。這趟「蓮香藝遊．田園到漁村」的行程，讓人從土地出發，看見農村再生後的新生命，也重新理解「生活」的多種模樣。





草店社區｜從蓮田出發的創生故事

位於白河水庫下游的草店社區，是白河蓮花專區的重要據點。早年以務農為主，隨著年輕人外流，村落一度顯得靜謐而老化。直到農村再生計畫啟動，居民開始嘗試將蓮花產業轉化為旅遊亮點，透過跨域整合與生態導覽，重新凝聚地方的活力。

每年夏季，大片蓮田綻放，滿池綠葉間點綴著粉嫩花朵，畫面恬靜如詩，其中最受歡迎的活動之一是「荷染DIY」。用橡皮筋、彈珠、鈕扣，進行綑綁創作，並將製作完成的棉布放入用蓮蓬煮的汁液當中，染出的顏色是自然的咖啡色，彷彿將田間的陽光與時間都封存進布料裡。另一項體驗「藕咖奶DIY」則將蓮藕粉、咖啡與鮮奶結合，喝起來有著淡淡蓮香與咖啡、牛奶香甜的交疊層次，成為草店最具代表性的飲品。中午，社區媽媽們在活動中心準備「蓮香風味餐」。豆菜麵、蓮藕、菱角排骨湯一口一口都能嚐到土地的鮮甜。





溪美社區｜香氣裡的農村再生課

沿著善化的田埂前行，溪美社區像一幅徐徐展開的水彩畫。這裡同時擁抱基督教堂與慶安宮，居民不以宗教劃界，而是以土地為共同信仰。百年前，宣教士在此建立台灣最早的福音書院，如今，廟埕旁依舊能看見刻著平埔族（西拉雅族）語的經文石碑。這座農村在時間中沒有被定格，而是學會了以更溫柔的節奏與自然共處。

社區發展協會在林華瑞先生捐出的埤塘展開「農村再生計畫」，將原本荒蕪的水域改造成兼具生態與文化的共學基地。岸邊不鋪水泥，只留下石子小徑與自然草相；夏天白花、蓴菜覆滿三分之一水面，像湖面的一層綠絨毯，冬天退場後，志工再划著小船清理水草，維持生態的呼吸節奏。田邊種著蝶豆花、秋葵、左手香與絲瓜——蝶豆花能泡茶染布、絲瓜曬成菜瓜布、左手香拿來防蚊止癢。湖畔設有賞鳥平台，運氣好的時候，能看到翠鳥掠過水面、靜靜停棲在岸邊樹枝上，那一抹藍綠在陽光下閃著光，如同社區生命力的象徵。 這些「可吃、可用、可聞、可觀察」的植物與生態，讓食農教育從觀光變成生活，從五感延伸為一種情感的再連結。

走進「華瑞生態園區」，一股黑糖香正慢慢在空氣裡瀰漫。來自虎尾糖廠退休的達人，一手拿鏟、一手控火，黑糖在鍋裡不斷翻滾冒泡，空氣瞬間變得甜膩又溫暖。這是農村裡最熟悉的香氣，也是記憶的味道。達人邊炒邊笑著說：「黑糖要炒到香氣轉深、顏色變琥珀，這時候糖才會回甘。」

接著登場的是手作體驗——把熱糖漿與芝麻混合、灑上五穀粒，捏成自己喜歡的大小。芝麻香撲鼻，油亮的糖球在手中越揉越圓，每個人都笑著比拚「誰的比較完美」。那一刻，遊客不只是體驗者，更像重新參與了一場關於「農」與「家」的日常記憶。 在溪美，農村再生不只是口號，而是一種日常的練習。從種子到糖香，從生態池到人情味，這個小社區用最自然的方式，演繹出屬於台南的慢時光。





蘆竹溝社區｜從潮間帶到餐桌的海味教室

位於台南北門的蘆竹溝社區，自古便是牡蠣養殖重鎮。這裡擁有天然屏障與穩定內海，是牡蠣最適合成長的環境。然而隨著勞動人口外移與產業轉型，漁村曾一度陷入沈寂。直到近年，一群年輕人選擇返鄉，重新注入創意與熱情，讓傳統的養蚵業在新世代手中重獲新生。

他們打造出「蘆竹溝蚵學園區」，讓老魚塭搖身變成結合體驗、教育與美食的複合式場域。旅人可實際體驗「開蚵與串蚵」，一同製作蚵仔碗粿與虱目魚丸，聽在地蚵農講述從潮汐、氣候到養殖技術的細節，每一顆蚵仔的誕生，都是時間與耐心的累積。

除了體驗串蚵樂趣外，園區特別設計了親子互動的「蚵仔寶寶胸章DIY」。桌上擺著六款以蚵仔為主題的貼紙，小朋友們可從中挑選自己喜歡的款式，再親手放進壓章機，隨著「喀噠」一聲，屬於自己的小小蚵寶寶誕生了！導覽老師笑著說：「這是讓孩子了解海洋生命最可愛的方式，每一枚胸章都象徵他們是蘆竹溝的海洋小夥伴。」

結束體驗後，大家在園區裡享用「產地到餐桌的漁村風味餐」。蚵仔碗粿、虱目魚丸湯、烤虱目魚丸......等輪番上桌，每一道都鹹香鮮甜、海味滿滿。夕陽西下，橘紅的光影映照在蚵架與水面之間，在這片被潮水親吻的土地上，蘆竹溝不僅養蚵，也養希望。當創新與傳統交融，漁村不只是過去的記憶，更成為連結海洋、教育與觀光的新典範。





當蓮香遇上海味，台南的幸福日常正上演

白河的蓮花、善化的稻田、北門的潮汐，串起台南農村最真實的風景。這些社區不只是旅遊地點，更是人們努力生活的舞台。他們用土地講故事，用創意守文化，從荷染到藕咖奶、從芝麻球到蚵仔碗粿，每一口味道、每一段路程，都訴說著「地方之美，來自人心」。





