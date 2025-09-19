全台唯一！阿里山森林鐵道蒸汽專列檜木列車 10/16限定啟程

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）宣布，10/16將推出阿里山森林鐵道蒸汽專列檜木列車。今年最後一場由百年蒸汽火車頭搭載檜木列車的限定專列，將帶領遊客穿越歷史悠久的阿里山森林鐵道，重溫百年蒸汽火車的傳奇魅力，並藉此展示嘉義獨特的文化底蘊與自然風光。

嘉義是全台唯一擁有營運中林業鐵道文化資產的縣市，阿里山森林鐵道不僅是一條運輸路線，更是一段承載歷史與情感的文化記憶。這條百年鐵道從嘉義平原蜿蜒而上，直達壯麗的阿里山山脈，沿途風光如畫，深刻書寫了人文歷史的篇章。

嘉義縣文化觀光局攜手阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵處）與雄獅旅遊，推出秋季限定的蒸汽火車遊程，特別為親子家庭設計多樣化景點，以滿足全家人的需求。各團次將提供不同的親子遊程，讓遊客在阿里山森林鐵道的蒸汽列車上，享受充滿趣味與教育意義的旅程。

【親子遊程推薦】

・阿里山國家森林遊樂區：漫遊於步道間，呼吸森林的芬多精，享受大自然的療癒。

・欣欣水泥森活園：動手製作水泥多肉盆，體驗創意與手作的樂趣。

・向禾休閒漁場：親手摸蛤蠣、烤蚵、划船、釣魚或撈海菜，吃喝玩樂一次滿足。

・民雄日式招待所文創園區：挑戰飛盤高爾夫，創造難忘的親子回憶。

・嘉義縣科學教育中心－太空教育館：3D劇場中觀賞太空知識，一同探索宇宙奧秘。

・咩咩上樹萌寵樂園：與超萌動物互動，享受歡樂親子時光。

・歐樂沃築夢城堡：擁有台版迪士尼美譽的樂園，拍照打卡，捕捉每一個快樂瞬間。

・鄒族逐鹿文創園區：親近梅花鹿，了解動物的世界，培養孩子好奇心與愛護之心。

・奮起湖老街：品味懷舊的奮起湖鐵路便當，細細品味歲月流淌的美好。

家長們可根據需求，選擇最適合自己家庭的團次，與孩子一起在蒸汽火車的旅程中創造珍貴的回憶。

文觀局表示，先前07/18推出的「栩悅號」及08/25「福森號」蒸汽專列均大獲好評，現場吸引許多鐵道迷與家庭旅客參與。隨著蒸汽鳴笛聲響起，大家紛紛拍照留念，許多人直呼能搭乘蒸汽火車是一個難得又興奮的體驗，整段旅程充滿難忘的瞬間。

文觀局提醒與誠摯邀請全國遊客把握最後機會，安排2日、3日或4日遊，透過上網訂購搭乘蒸汽專列檜木列車，感受阿里山鐵道的獨「嘉」魅力。欲了解更多親子遊程推薦，可至「嘉義縣親子旅」官網查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野