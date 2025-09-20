美食之都再下一城 台南是台灣唯一獲選《Time Out》亞洲十大街頭美食城市

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台南每間「牛肉湯」都有獨特的湯頭風味。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
台南每間「牛肉湯」都有獨特的湯頭風味。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南「美食之都」再度獲得國際肯定，近日獲英國媒體《Time Out》推薦為「2025亞洲十大街頭美食城市」之一。台南繼英國《國家地理旅遊》雜誌公布為「2024年全球最酷景點」、美國知名權威媒體 CNN 評為「2024年最佳參訪地」，2025年度再下一城，獲得英媒雜誌《Time Out》推薦，也是台灣唯一獲選城市！

▲特色小吃鱔魚意麵。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲特色小吃鱔魚意麵。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

《Time Out》報導推薦亞洲以價格實惠、令人上癮的美食小吃，歡迎全球遊客探索旅遊品嚐。黃偉哲市長表示，台南是是台灣歷史的起源地，更是美食之都，其中備受大家喜愛的「牛肉湯」，台南每間店家有著自身獨特的湯頭風味。歡迎旅人享受漫步老街，行經高掛的紅燈籠、欣賞巷弄藝術美景。

報導更特別指出，到台南可以盡情的品嚐美食小吃，包括蚵仔煎、棺材板等等，以及具備冒險精神可以享受乾炒鱔魚意麵及臭豆腐的美味衝擊！

▲漫步神農街夜景。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲漫步神農街夜景。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）林國華局長表示，巷弄美食一向是台南人自豪的城市榮耀，台南人有著自家巷口就是最棒美食小吃的驕傲，英國媒體《Time Out》雜誌將台南列為台灣唯一上榜的「亞洲十大街頭美食城市」，見證台南為最適合世界各地旅人規劃旅遊的城市之一，進一步向國際展示台南作為台灣最早開發的城市，擁有眾多古蹟建築、廟宇藝術，乃至於豐沛的美食文化底蘊。感謝台南所有美食店家、餐飲業者，持續努力不懈怠的精進廚藝，共同打造獨有的台南味！

▲蝸牛巷。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲蝸牛巷。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南花園夜市表示，非常驚喜台南的夜市文化、夜晚小吃的魅力，被國際讀者看見！感謝所有吃貨、攤商、在地支持者，讓花園夜市成為亞洲美食地圖上的一顆星星。

觀旅局表示，今年推出「台南總鋪師四季辦桌」邀集來自台南各地的總舖師，以獨特無菜單料理形式，使用四季當令台南在地食材並搭配台南知名觀光景點作為辦桌場地推展觀光，展現辦桌文化的多元面貌，也持續傳承台南特有的宴席精神，為全國遊客帶來耳目一新的味蕾及視覺的美食之旅！目前已辦理春季場、夏季場，場場爆棚，好評不斷，接續將辦理秋季場及冬季場，歡迎遊客持續關注「台南旅遊網」，不漏接最新活動訊息。

