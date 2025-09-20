秋風下的銀白波浪「草嶺古道芒花季」11月浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】深秋時分，草嶺古道上芒花隨風搖曳，銀白花海在山谷間起伏，每年吸引逾9萬名遊客慕名而來。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年起舉辦「草嶺古道芒花季」，至今已邁入第24年。日前舉行「2025草嶺古道芒花季」記者會正式宣布，活動將於11/01-11/30浪漫登場，眾嘉賓齊聚，攜手向國內外旅人誠摯邀約，一同走進秋日花浪，感受如詩如畫、只屬於東北角的季節之美。

▲秋意涼爽出遊，一同走進秋日花浪，感受如詩如畫的東北角季節之美。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光署主任秘書方正光表示：台灣真的很美，這份美麗是大家共同努力的成果。從觀光署、在地居民到農林漁牧業者，長年付出才讓這座島嶼更有魅力。以草嶺古道芒花季為例，遊客來賞花，也能感受土地的深情。這些年來，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、新北市、宜蘭縣及許多的公私部門共同合作，推動綠色永續觀光。希望大家先深度體驗台灣，再走向世界。

活動延續往年經典內容，除了廣受好評的「芒著走花時間市集」外，還可預約參加結合歷史文化的「虎字碑拓碑體驗」與富有創意的「手作體驗」。此外，今年更結合旅行社推出兩款「芒花交通套票」，以及深度串聯在地觀光資源的「草嶺古道小旅行遊程」，讓遊客以最輕鬆便利的方式走入古道，同時也能參加市集、手作體驗。邀請大家在芒花季中，一起放慢腳步，以更環保、更有溫度的旅行方式，把這段美好的秋日記憶帶回家。

▲草嶺古道芒花開，還有一系列手作體驗與一日遊程登場（圖為資料照） 。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

輕鬆賞芒不塞車，「芒花交通套票」登場

為提供便捷、友善的低碳旅遊體驗，今年草嶺古道芒花季延續去年廣受好評的接駁服務，每週六、日推出60元「芒花專車」和329元「超值套票」等2款交通套票，不只可節省約40-60分鐘步行時間，超值套票更包含福隆便當及芒花紀念禮，還有限量市集消費卷。

古道尋寶抽好禮，限量徽章等你收集

活動期間，主辦單位與健行筆記合作推出「草嶺古道寶石任務」，邀請遊客在秋日山林間展開一場趣味健行挑戰，請先下載「健行筆記 app」，搜尋「2025草嶺古道芒花季 寶石任務」活動頁面，在草嶺古道7處特色地景蒐集虛擬寶石，完成任務，即可獲得線上證書，還有機會抽中住宿券及限量徽章套組。

秋遊芒花盛景 雙路線芒花主題小旅行 浪漫啟程

今年特別推出兩條限定路線：「草嶺古道健行趣一日遊」與「金芒舞秋風・九份小旅行一日遊」，無論是挑戰古道健行、探訪百年人文歷史，還是體驗手作樂趣、感受礦山風情，都能從不同角度細細品味秋日芒花的獨特魅力。

▲響應芒花季，福容大飯店福隆也推出限定伴手禮。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲東北角區域商家特色伴手禮。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲芒花季週邊文創商品。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

草嶺古道芒花季聯名伴手禮暖心登場 打造秋日風味記憶

為讓旅客在賞芒之餘，也能將秋日的美好記憶帶回家，「2025草嶺古道芒花季」特別攜手在地名店「林元元餅舖」及「福容大飯店福隆」，推出兩款限定伴手禮：「虎字碑綠豆椪禮盒」與「山海慢旅貝果禮盒」，以味蕾延續花季的感動，增添旅程的溫度。

「虎字碑綠豆椪」將草嶺古道知名地標「虎字碑」融入糕點設計，綿密內餡與多層次口感交織，展現經典中式糕點的細膩風華，亦傳遞歷史古道的人文底蘊。另一款「山海慢旅貝果禮盒」，則可由旅客自由搭配三種口味，其中更特別推出呼應芒花季的全新限定風味「塔香番茄」，鹹香中帶有義式香草氣息，口感獨特，令人耳目一新。

福容大飯店福隆為響應活動也於11/01-12/30推出雙人一泊二食住房專案（原價NT$15,775元，優惠價NT$6,888元），入住即可享受精緻晚餐與豐盛早餐，加碼贈送「芒花季限定提袋」及「山海慢旅貝果禮盒」，數量有限，送完為止。

走古道、逛市集、玩體驗，週五限定手作場加碼登場！

除了草嶺古道欣賞滿山搖曳的芒花外，每逢週五、六、日更安排了多元精采的周邊活動，在福隆及大里的遊客中心，設置了以芒花為主題的意象打卡點，讓遊客留下獨一無二的秋日記憶，每週六、週日推出匯集地方特色業者的「芒著走 花時間市集」，邀請大家慢慢逛、慢慢選；喜愛手作的朋友也別錯過今年推出的多場DIY體驗活動，今年首度於平日（週五）增設平日手作場次，內容有星空酒、茶香午安枕、海廢玻璃小夜燈等，讓更多平日造訪的旅客也能輕鬆參與，為行程增添更多趣味與溫度，超值精選，限量預購。

更多「草嶺古道芒花季」的資訊，如：接駁服務及相關活動報名等，請至「2025草嶺古道芒花季」活動官網或「東北角之友」FB 粉絲專頁查詢。

