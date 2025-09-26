快訊

親曝新身分！夏禕急需6800萬 公開缺錢內幕「正在求爺爺告奶奶」

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

超邪惡厚厚厚奶酥！ 台南新開幕「隔壁宵夜」芋泥起司+抹茶必點 永康區宵夜的好朋友

台南小白／ 文、圖／小白

udn走跳美食／台南小白

台南美食｜大灣美食「隔壁宵夜 大灣店」宵夜的好朋友隔離宵夜終於來大灣開新分店，離崑山科技大學很近，隔壁宵夜主打超厚厚厚奶酥，很推新口味起司芋泥，香濃芋泥餡邪惡又好吃，熱門的抹茶／巧克力／花生／原味口味都很不錯，還有燒肉飯／鍋燒意麵／吐司／蛋餅／炸物選擇很多，宵夜不用想吃什麼了，直接來隔壁宵夜大灣店就對了。

「隔壁宵夜 大灣店」在市區吃過好多次的隔壁宵夜也開來永康大灣了，位置剛好在崑山科技大學正對面的大灣路上，蠻適合學生下課來這邊吃宵夜。

開到凌晨一點宵夜的好朋友！選擇很多 吃一個禮拜也不會膩。

在台南我超愛這間的奶酥，給的很厚很有誠意，這種奶酥厚片就是要抹厚厚的才好吃啊。

小白點的三款厚奶酥看切面就可以知道抹醬沒有在客氣的，厚厚的一層奶酥是許多常客的最愛！

日式抹茶厚奶酥 $55

看起來很像芥末的日式抹茶厚奶酥是許多人的最愛，一層厚厚的奶酥醬搭配厚片吐司真的是熱量爆表。

香濃芋泥厚奶酥 $55

這次讓小白最驚艷的新品就是香濃芋泥厚奶酥，剝開後邪惡的芋泥餡直接流出來，搭配起司鹹香的口感吃起來更唰嘴。

香濃花生厚奶酥 $55

古早味的花生醬吃起來不會很甜，每一口咬下都還吃得到花生顆粒，不只增加口感也讓花生香氣更濃郁。

極炙燒肉飯 $60

新品燒肉飯～會炙燒逼出油脂增添香氣，再加點$20半熟蛋，戳破蛋液一起吃更厲害。

古早味剁椒雞絲拌麵 $50

以朝天椒及蒜碎製作成的剁椒醬是嗜辣者的最愛，雞絲麵搭配香麻過癮的剁椒、雞肉絲及半熟蛋這樣的組合我可以來好幾份！

原味鍋燒 $90

他們家的鍋燒意麵，高麗菜給的就是這麼多！還有蛤蠣/豬肉片/火鍋料/蛋，很多人都會點。

隔壁宵夜 大灣店

地址：台南市永康區大灣路992號

營業時間：18:00~凌晨01:00

電話：06- 3026643

文章來源：台南小白 FB：台南小白

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奶酥 宵夜 台南美食 抹茶 燒肉

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

超邪惡厚厚厚奶酥！ 台南新開幕「隔壁宵夜」芋泥起司+抹茶必點 永康區宵夜的好朋友

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜大灣美食「隔壁宵夜 大灣店」宵夜的好朋友隔離宵夜終於來大灣開新分店，離崑山科技大學很近，隔壁宵夜主打超厚厚厚奶酥，很推新口味起司芋泥，香濃芋泥餡邪惡又好吃，熱

夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

嘉義市區、阿里山周邊一次看！玩嘉義就這樣住，精選嘉義民宿推薦

【FunTime小編群】嘉義是外國觀光客來台灣必訪的景點，同時也是國內旅遊的熱門地點，這篇文章精選了幾間嘉義民宿，除了適合安排阿里山行程之外，其中不乏有能欣賞夢幻雲海、絕美日出及日落的民宿，一起來看看吧！

攝影迷必收！雲林西螺大橋甜根子草大爆發 浪漫指數破表

秋天不只帶來涼爽微風，更為西螺大橋灑下銀白浪漫的氛圍！每年此時，甜根子草花海隨風飄搖，與紅色大橋交織出最動人的秋季景象。

連假暢遊親子景點 阿里山賓館推全包式度假「鄒年慶部落探索」一泊三食最低9300元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】10月3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，紛紛祭優惠錢進國旅！阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於中秋、雙十、光復節3個連假指定日入住豪華

台南最新打卡熱點！卡比胖拉氣偶x50隻水豚紙雕 萌翻安平

連假還沒計畫？那就衝台南吧！大型氣偶、迷你紙雕、夜間燈光秀齊聚一堂，萌翻天的「卡比胖拉」帶著50隻小水豚即將現身安平漁人碼頭，你準備好被萌暈了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。