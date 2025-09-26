超邪惡厚厚厚奶酥！ 台南新開幕「隔壁宵夜」芋泥起司+抹茶必點 永康區宵夜的好朋友

台南美食｜大灣美食「隔壁宵夜 大灣店」宵夜的好朋友隔離宵夜終於來大灣開新分店，離崑山科技大學很近，隔壁宵夜主打超厚厚厚奶酥，很推新口味起司芋泥，香濃芋泥餡邪惡又好吃，熱門的抹茶／巧克力／花生／原味口味都很不錯，還有燒肉飯／鍋燒意麵／吐司／蛋餅／炸物選擇很多，宵夜不用想吃什麼了，直接來隔壁宵夜大灣店就對了。

「隔壁宵夜 大灣店」在市區吃過好多次的隔壁宵夜也開來永康大灣了，位置剛好在崑山科技大學正對面的大灣路上，蠻適合學生下課來這邊吃宵夜。

開到凌晨一點宵夜的好朋友！選擇很多 吃一個禮拜也不會膩。

在台南我超愛這間的奶酥，給的很厚很有誠意，這種奶酥厚片就是要抹厚厚的才好吃啊。

小白點的三款厚奶酥看切面就可以知道抹醬沒有在客氣的，厚厚的一層奶酥是許多常客的最愛！

日式抹茶厚奶酥 $55

看起來很像芥末的日式抹茶厚奶酥是許多人的最愛，一層厚厚的奶酥醬搭配厚片吐司真的是熱量爆表。

香濃芋泥厚奶酥 $55

這次讓小白最驚艷的新品就是香濃芋泥厚奶酥，剝開後邪惡的芋泥餡直接流出來，搭配起司鹹香的口感吃起來更唰嘴。

香濃花生厚奶酥 $55

古早味的花生醬吃起來不會很甜，每一口咬下都還吃得到花生顆粒，不只增加口感也讓花生香氣更濃郁。

極炙燒肉飯 $60

新品燒肉飯～會炙燒逼出油脂增添香氣，再加點$20半熟蛋，戳破蛋液一起吃更厲害。

古早味剁椒雞絲拌麵 $50

以朝天椒及蒜碎製作成的剁椒醬是嗜辣者的最愛，雞絲麵搭配香麻過癮的剁椒、雞肉絲及半熟蛋這樣的組合我可以來好幾份！

原味鍋燒 $90

他們家的鍋燒意麵，高麗菜給的就是這麼多！還有蛤蠣/豬肉片/火鍋料/蛋，很多人都會點。

隔壁宵夜 大灣店

地址：台南市永康區大灣路992號

營業時間：18:00~凌晨01:00

電話：06- 3026643

文章來源：台南小白 FB：台南小白

