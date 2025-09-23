台南最新打卡熱點！卡比胖拉氣偶x50隻水豚紙雕 萌翻安平





2025年9月13日至10月19日，治癒系明星「卡比胖拉」首度進駐台南安平漁人碼頭！活動期間不僅能看到大型氣偶緊鄰著地標藝術《大魚的祝福》，現場更有多達50隻迷你胖水豚紙雕齊聚，營造出超夢幻的療癒景象。這場活動橫跨教師節、中秋節到雙十國慶三大連假，絕對是全台粉絲最期待的秋季盛事。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





巨型氣偶成打卡熱點，遊客爭相合影

卡比胖拉的巨型氣偶是活動最大亮點之一。寬闊的漁人碼頭廣場上，卡比胖拉挺著圓滾滾的身形，活脫脫像是從動畫世界走出來。白天，陽光灑落在巨型氣偶上，形成最萌的對比畫面；夜晚，在燈光照耀下則多了一份夢幻氣息。無論是情侶拍合照、親子留下可愛回憶，或網美網帥拍時尚穿搭，這裡都是最佳舞台。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





水豚紙雕藝術展現療癒溫度

除了卡比胖拉氣偶，水豚紙雕裝置也掀起另一波驚喜。紙雕作品以細膩的線條和柔和的色彩呈現出水豚的憨厚模樣，靜靜佇立在園區一隅，帶來安靜而療癒的氛圍。藝術家將紙雕與光影結合，讓白天呈現自然質感，夜晚在燈光映襯下則宛如活靈活現，吸引許多旅客駐足拍照。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





除了安平漁人碼頭的卡比胖拉主場外，鄰近的「安平出張所」也同步推出水豚互動體驗。遊客不僅能近距離擼水豚，還能感受牠們悠閒可愛的魅力。從大型裝置到真實互動，這場活動將卡比胖拉與水豚魅力徹底放大，讓安平成為全台最萌的旅遊熱點。





【2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天】

活動期間：2025/09/13 - 2025/10/19

活動地點：安平漁人碼頭





