台中秋冬最強秘境！「白雪木花海 + 黃金楓步道」一次拍好拍滿





每年冬季，沐心泉休閒農場都會迎來最令人期待的盛景——白雪木花海大爆發。從入口步道一路往上，兩側的白雪木像雪浪一般層層延伸，陽光照下時閃著銀白光澤，美得完全不輸國外雪景。因為白雪木枝葉細緻又蓬鬆，乍看就像為山頭披上一層柔軟白紗，無論是遠觀或近拍都特別迷人。站在步道往下望整片白色山坡，會有種置身海外花田的錯覺，純粹、浪漫、又讓人心情放鬆。





▲圖片來源：IG@dust._journey





金黃楓林迎風閃耀｜季節交替最迷人的雙色畫布

除了白雪木外，沐心泉的另一個主角就是每到冬天便轉色的「黃金楓」。楓葉在陽光下呈現溫暖又明亮的金黃色，與白雪木的冷色調剛好形成完美對比，讓園區色彩層次更豐富。漫步在楓樹步道中，頭頂是金黃樹冠，腳下是鋪滿白雪木的小徑，每一步都像走在調色盤裡。微風吹過時，金黃與雪白輕輕搖曳，形成沐心泉最經典的冬季雙色景觀。





▲圖片來源：IG@dust._journey





跟著步道探索山林秘境｜從太平遠望台中最美視野

沐心泉的步道蜿蜒在山坡間，全長約一公里，沿途視野隨高度變換。由南面可眺望太平酒桶山的山勢線條，往西則是城市向海延伸的台中全景，甚至能遠眺台中港。往東方望去，大雪山與大甲溪河床像畫卷般展開。邊走邊拍、邊拍邊走，是許多旅人最愛的方式，因為每一個轉彎都會換上一個新的景色，就像大自然親手設計的展覽路線。





▲圖片來源：IG@dust._journey





攝影必訪的亮點場景｜白雪木隧道、楓林光影、山谷雪景一次收集

沐心泉休閒農場一直是攝影愛好者的私藏點，而花季期間更是人氣爆棚。白雪木形成的「雪白隧道」是人氣最高的拍攝點，光線從枝葉灑落，畫面乾淨而浪漫。楓葉步道則在午後光影下特別溫暖，金色光芒穿過楓葉，像是冬日的祝福。走到高處觀景亭時更是驚喜，整個山谷被雪白花海覆蓋，壯觀又療癒。若你喜歡拍人像、旅拍或大景，這裡絕對是一次滿足。





▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey





【2025 黃金楓白雪木花季】

花季期間：2025/11/25–2026/1/4（實際花況依氣候狀況而定）

開放時間：平日9:30–18:00、假日9:30–18:30 (最晚入園時間16:30)

門票資訊：全票200元/人（花季期間門票折抵100元消費，非花季時間可折抵200元消費）

賞花地點：沐心泉休閒農場





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>台中東區聚餐首選！最低258元起 豬排x咖哩x麻辣燙全解鎖！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」