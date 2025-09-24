攝影迷必收！雲林西螺大橋甜根子草大爆發 浪漫指數破表

快訊

▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


每到秋天，西螺大橋下的溪畔就會悄悄換上浪漫新裝。甜根子草一株株綻放，銀白色花穗鋪滿河岸，如同為大地披上一層柔和的輕紗。隨著微風搖曳，花海宛若波濤般起伏，與天空、河流交織成詩意的畫面，讓人一眼便沉醉其中。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


紅橋與白花的絕美對比

西螺大橋本身以壯麗的紅色鐵橋聞名，而當花季來臨時，橋下的白色甜根子草花海，正好與橋身形成強烈對比。鮮紅與純白在視覺上相互映襯，無論是遠觀還是近拍，都能感受到這份鮮明卻和諧的美感。這裡也因此成為攝影愛好者爭相造訪的熱門取景點。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


多角度賞景的玩法

想近距離親臨花海，可以選擇從溪州大橋一側步行至沙地，或是開車從西螺大橋坡地下到河岸。若想欣賞壯觀全景，不妨漫步在橋上遠眺，或透過空拍機捕捉大範圍的銀白浪漫。不論是身處花海中央，還是高空視角俯瞰，都能獲得截然不同的驚艷體驗。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


夕陽映照下的金色浪漫

最推薦的賞花時段，莫過於傍晚日落前。當夕陽灑落在滿片甜根子草上，銀白的花穗瞬間染上金色光芒，閃閃動人，如同為河岸披上金紗。伴隨天邊漸層的晚霞，這片景色不僅令人感到療癒，更充滿夢幻氛圍，是秋季旅行不可錯過的美麗時光。


▲圖片來源：江金倫攝影
▲圖片來源：江金倫攝影


【西螺大橋甜根子草】

景點位置：雲林縣西螺鎮建興路西螺大橋　


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


