IG爆紅台南景點！純白拱門×天使之翼 視覺美感成浪漫新地標

台南旅遊必收口袋名單！在將軍區青鯤鯓扇形鹽田，一座純白拱門悄然矗立，宛如大地長出的「生命之樹」，自開放以來便不斷吸引無數旅人爭相拍照打卡！

台南市將軍區青鯤鯓扇形鹽田，承載著超過300年的鹽業歷史，其獨特的扇形輪廓在全台相當罕見。而在2023年，市府特別在鹽田中央打造全新藝術裝置「生命之樹」，以純白拱門造型搭配中軸線步道，宛如劈開海水的視覺效果，自亮相以來立刻成為人氣打卡點。





藝術結合在地・純白裝置的誕生



「生命之樹」由藝術家楊士毅創作，以扇形鹽田的紋理與在地文化為靈感，象徵鹽地精神與生命延續。作品以最貼近環境的自然材料構築，讓中軸步道自然融入鹽田景觀，不僅是一件藝術裝置，更是一個生態教育場域，呼應土地與人文共存的理念。





拍照指南・怎麼拍都上相



來到「生命之樹」，一定要留下獨特美照！不論是利用遠距離長焦鏡頭營造壓縮感，還是用廣角端拍下純白拱門延伸出的壯闊感，都能拍出震撼畫面。有人說從正面取景，宛如背後長出一對「天使之翼」；也有人喜歡坐在步道陰影裡，捕捉光影交錯的氛圍。每個角度都有不同驚喜，難怪成為IG爆紅地標。





生態呼籲・共創美好鹽田旅程



扇形鹽田同時是重量級國家級濕地，擁有豐富的生態價值。觀旅局提醒，遊客前往時可將車輛停放於南25市道路側，再從三條骨幹步道徒步進入，沿途欣賞鹽田之美。切勿駛入鹽田，更不要隨意丟棄垃圾或靠近危險水域。只有共同維護生態與安全，才能讓「生命之樹」與扇形鹽田成為永續的美好記憶。





【生命之樹】



景點地址：台南市將軍區，可直接導航「生命之樹」





