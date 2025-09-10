快訊

南韓邊境軍事基地爆炸釀7人傷...可能原因曝光 軍方調查中

存款3億元、太太生在鉅富之家！鍾東錦對土地出售這樣說

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

桃園九月雪花海怎麼拍？大溪韭菜花田浪漫攝影指南！

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

九月雪不只是一場花季，更是攝影迷的天堂。在這片宛如白雪的花田裡，每一個角落都能拍出唯美氛圍，快帶上相機，記錄屬於你的浪漫！

2025大溪韭菜花季於8月30日浪漫展開！每年8、9月，大溪的田野就會被潔白的韭菜花染滿，宛如為山谷披上一層白雪，因此有「九月雪」的美名。今年花季不僅能欣賞到滿版雪白花海，現場更設置了五大裝置藝術，讓旅人漫步其間，處處都是絕美打卡點。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


除了主會場，大鶯路403號附近還有一片相對密集的韭菜花田，是攝影愛好者的私藏景點。這裡的花朵盛開茂密，特別適合平拍或長焦拍攝，能輕鬆捕捉出滿版的花海畫面；若將人物融入畫面，更能呈現人與花共舞的詩意氛圍。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


想拍出夢幻花景，選擇合適的角度是關鍵。低角度平拍，可以讓花海延伸至整個畫面，製造「滿版九月雪」的效果；高角度俯拍，則能呈現花海鋪展在田野的壯闊；而特寫近拍一朵朵花朵，則能凸顯細膩之美，適合搭配人像營造浪漫氛圍。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


韭菜花田最迷人的畫面，往往在「人入景」的瞬間。可以站在花海小徑上回眸，讓雪白花朵成為背景；或坐在花田邊緣，營造沉浸其中的詩意感。若是情侶同行，牽手走在花間小道，便能捕捉一幕幕如偶像劇般的浪漫場景。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


除了取景，氛圍掌握同樣重要。建議挑選清晨或黃昏時段，柔和的光線能讓照片更具層次感。穿著淺色或飄逸感的服飾，更能與花景融合，拍出自然唯美的氛圍照。無論是單人寫真還是情侶合照，都能在大溪韭菜花田裡找到專屬的浪漫場景。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


來到大溪賞花相當方便，鄰近花田皆有路邊停車空間，但仍需留意車流與田埂坑洞，避免意外發生。建議穿著輕便鞋裝，沿著花田小徑散步，便能沉浸於白色浪漫之中。快把握短暫花期，與親友一同踏訪這片夢幻的九月雪花海吧！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【大溪韭菜花田】

賞花地點：可直接導航桃園大溪「大鶯路403號」


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>彩墨藝術新篇章！桃園微行創作展　小尺幅作品蘊藏大能量！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 賞花 裝置藝術

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

全國東方美人茶評鑑 桃園3連冠

U18世界盃棒球賽中華隊出征沖繩 預賽賽程、比分與戰績表

少年放學未歸家人急壞 大溪警跨越四區成功協尋

槓桿重押PCB停損…4天賠掉97萬！網自嘲：「韭菜如我」

相關新聞

桃園九月雪花海怎麼拍？大溪韭菜花田浪漫攝影指南！

九月雪不只是一場花季，更是攝影迷的天堂。在這片宛如白雪的花田裡，每一個角落都能拍出唯美氛圍，快帶上相機，記錄屬於你的浪漫！

桃園龜山甜點地圖大解鎖！4間隱藏版甜點店推薦，甜到心裡不膩口

別再說龜山只有工業區啦！這次小編實地走訪，挖出在地人私藏的 4 間平價甜點店，每一間都甜得剛剛好，不只女生愛，連男生都吃到眼睛一亮！從綿密如雪的綿綿冰，到酥香濃郁的手作司康，還有現炸酵母甜甜圈與傳統狀元糕，甜點控們請備好空腹，直接吃一波！

泡泡瑪特桃園首店進駐華泰二期開幕 LABUBU毛絨牆柱、大型CRYBABY萌翻

在全球爆紅的潮玩盲盒品牌泡泡瑪特POP MART，繼插旗新光三越台南小北門店後再開出全新門市，POP MART桃園華泰店...

新竹最新活動！枷好運都城隍挑戰 信仰×科技體驗闖關免費玩

信仰也能這麼潮！只要帶著手機來到新竹城隍廟，掃描QRcode就能加入「枷好運！都城隍挑戰」，完成任務還能解鎖可愛電子護身符，隨身保庇一整年。

入住雲端上休閒農場　置身雲霧間享絕美山景下午茶

雪霸國家公園涵蓋雪見、觀霧、武陵等三大遊憩區，而海拔1,923公尺高的「雪霸休閒農場」正鄰近觀霧森林遊樂區，乍聽之下以為是公部門管理，實際上是不折不扣的民營農場，且經營得相當用心，庭園小徑草木扶疏，夏季可欣賞繡球花、百子蓮盛開；小木屋房型不只乾淨整潔，甚至還配備個人浴缸和免治馬桶，淋浴水壓強勁，讓遊客在海拔近2千的高山地帶也能享受高品質住宿環境。

一週只開兩天！ 苑裡老街必吃「聞香下馬」家常味，中了化骨綿掌的滷香魚、超下飯的福菜肉丸

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 苑裡老街上，隱藏在老宅中默默不起眼的小吃店，平凡卻高人氣，聞香下馬是苗栗苑裡的老字號了，以販售道地的客家菜為主，廣受在地人跟觀光客的喜愛，用餐時間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。