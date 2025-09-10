桃園九月雪花海怎麼拍？大溪韭菜花田浪漫攝影指南！

九月雪不只是一場花季，更是攝影迷的天堂。在這片宛如白雪的花田裡，每一個角落都能拍出唯美氛圍，快帶上相機，記錄屬於你的浪漫！

2025大溪韭菜花季於8月30日浪漫展開！每年8、9月，大溪的田野就會被潔白的韭菜花染滿，宛如為山谷披上一層白雪，因此有「九月雪」的美名。今年花季不僅能欣賞到滿版雪白花海，現場更設置了五大裝置藝術，讓旅人漫步其間，處處都是絕美打卡點。





▲圖片來源：IG@dust._journey





除了主會場，大鶯路403號附近還有一片相對密集的韭菜花田，是攝影愛好者的私藏景點。這裡的花朵盛開茂密，特別適合平拍或長焦拍攝，能輕鬆捕捉出滿版的花海畫面；若將人物融入畫面，更能呈現人與花共舞的詩意氛圍。





想拍出夢幻花景，選擇合適的角度是關鍵。低角度平拍，可以讓花海延伸至整個畫面，製造「滿版九月雪」的效果；高角度俯拍，則能呈現花海鋪展在田野的壯闊；而特寫近拍一朵朵花朵，則能凸顯細膩之美，適合搭配人像營造浪漫氛圍。





韭菜花田最迷人的畫面，往往在「人入景」的瞬間。可以站在花海小徑上回眸，讓雪白花朵成為背景；或坐在花田邊緣，營造沉浸其中的詩意感。若是情侶同行，牽手走在花間小道，便能捕捉一幕幕如偶像劇般的浪漫場景。





除了取景，氛圍掌握同樣重要。建議挑選清晨或黃昏時段，柔和的光線能讓照片更具層次感。穿著淺色或飄逸感的服飾，更能與花景融合，拍出自然唯美的氛圍照。無論是單人寫真還是情侶合照，都能在大溪韭菜花田裡找到專屬的浪漫場景。





來到大溪賞花相當方便，鄰近花田皆有路邊停車空間，但仍需留意車流與田埂坑洞，避免意外發生。建議穿著輕便鞋裝，沿著花田小徑散步，便能沉浸於白色浪漫之中。快把握短暫花期，與親友一同踏訪這片夢幻的九月雪花海吧！





【大溪韭菜花田】



賞花地點：可直接導航桃園大溪「大鶯路403號」





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





