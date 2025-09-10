快訊

南韓邊境軍事基地爆炸釀7人傷...可能原因曝光 軍方調查中

存款3億元、太太生在鉅富之家！鍾東錦對土地出售這樣說

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

嘉義縣大林三大夢幻城堡 最甜、最香、最華麗的親子旅遊首選！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「歐樂沃築夢城堡」，這座巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。　
「歐樂沃築夢城堡」，這座巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。　

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日好天氣讓親子出遊熱潮持續升溫，正是帶孩子前往嘉義縣大林，展開一場夢幻童話之旅的好時機！嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦帶小朋友到「三大城堡」當公主王子，一次滿足吃、玩、拍、體驗的全方位親子旅程，無論是愛巧克力的大朋友，喜歡歐式宮廷風的小女孩，還是迷戀香氛手作的媽咪們，通通都能在嘉義找到專屬的家庭回憶。

▲「佐登妮絲城堡」壯麗的巴洛克建築。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。
▲「佐登妮絲城堡」壯麗的巴洛克建築。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。

嘉義縣三座主題城堡吸引全台親子族群，湧入大批人潮慕名而來，最受歡迎的為全新亮相的「歐樂沃築夢城堡」，這座巧克力主題工廠以迪士尼童話風格打造，外觀如夢似幻，讓人彷彿置身奇幻王國。館內設有互動式巧克力展示廊、親子 DIY 教室與大型夢幻裝置藝術，小朋友可以穿上可愛廚師裝親手做巧克力，爸媽也能一邊拍照打卡、一邊品嚐香濃甜點，親子甜蜜指數破表。

▲「蓋婭莊園」以希臘神話為靈感打造。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。　
▲「蓋婭莊園」以希臘神話為靈感打造。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。　

還有已成為嘉義打卡地標的「佐登妮絲城堡」，壯麗的巴洛克建築與宮廷式花園讓大小朋友都驚呼連連。城堡內部宛如歐洲皇宮，擁有華麗穹頂、拱形迴廊與浪漫噴泉廣場，不僅是拍照聖地，也結合美容美妝文化導覽與香氛體驗。這裡不僅能讓爸媽放鬆身心、感受歐式貴族氣息，還提供親子香氛工作坊，一起動手調製專屬香水，留下專屬親子的香味記憶。

▲「蓋婭莊園」還規劃一系列香氛手作體驗課程。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。
▲「蓋婭莊園」還規劃一系列香氛手作體驗課程。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供。

最後少不了擁有濃濃地中海風情的「蓋婭莊園」，以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。園區內不僅有迷人的香氛植物園區，還規劃一系列香氛手作體驗課程，擴香石及絹布包 DIY，孩子自由創作、發揮想像力，爸媽也能享受放鬆療癒的香氣時光，寓教於樂。

文觀局表示，三座城堡各具風格、特色鮮明，從「巧克力夢工廠」、「歐式宮廷花園」到「香氛神話世界」，串聯出獨一無二的夢幻親子行程，是親子出遊的超人氣路線，假日吸引大量家庭造訪，也帶動周邊商圈熱絡發展。 為讓更多家庭安心出遊，三大城堡園區皆設有完善的停車指引，提醒旅客，出遊時務必留意天氣變化與行車安全，避開尖峰車潮，享受一場悠閒又夢幻的親子旅程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 巧克力 佐登妮絲城堡

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

民和國中棒球隊捐款暫停 蕭敬騰、陳傑憲等愛心10天湧數百萬

台南楠西地震規模4.1 最大震度嘉義縣4級

嘉義縣2座特色遊戲場將啟用 打造溜滑梯、鞦韆遊戲設施

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

相關新聞

嘉義縣大林三大夢幻城堡 最甜、最香、最華麗的親子旅遊首選！

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日好天氣讓親子出遊熱潮持續升溫，正是帶孩子前往嘉義縣大林，展開一場夢幻童話之旅的好時機！嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦帶小朋友到「三大城堡」當公主王子，一次滿足吃、玩、拍

睡醒就看日出雲海！「阿里山住宿」懶人包推薦

【FunTime小編群】阿里山四季都非常適合旅遊，不僅可以賞櫻賞楓，還有日出、雲海和阿里山小火車可以體驗，置身於帶有神秘色彩的靜謐山林中仰望亙古不變的璀璨星空，簡直是讓人忘憂、療癒身心的最佳去處！想要走進大自然吸收點綠色能量，好好紓壓放鬆，快來看看選哪間阿里山住宿好吧！

雲林美食｜分享8間口湖小吃美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 雲林美食真的深受Ann榜哥全家人的喜歡！雲林美食平價且用料都很實在，畢竟雲林可是台灣最重要的農業及養殖業的縣市，所以雲林美食的食材可大多都是選用在地

首座希臘美學莊園「免費入園」來了！嘉義人衝「蓋婭莊園」 夢幻地標「日月鏡池、小王子花園」要拍爆

蓋婭莊園二週年慶「免費入園」來了！9/30前，嘉義縣市居民入園免門票，不光打卡日月鏡池，...

官方宣布了！嘉義家樂福北門店9／22熄燈 網喊：我的青春回憶啊

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，內部商家也接連貼出「租約到期」與「清倉特賣」公告。家樂福北門店今日正式在...

嘉義新景點！500萬片馬賽克打造海盜城堡 重現大航海風華

嘉義又多了一個親子旅遊新熱點！「海賊庄休閒農場」將500萬片馬賽克化身繽紛海港城堡，不僅能扮演海盜拍照，還能享受美食與DIY體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。