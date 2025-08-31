七股鹽路去旅行！2025一見雙雕藝術季×胖鯊魚鯊西米超萌登場

藝術不只在美術館！每年暑假最受期待的藝術盛事又來了！「2025一見雙雕藝術季」以鹽雕、雕塑與創意結合，讓你一邊旅行、一邊感受藝術的魔力。





「一見雙雕藝術季」自開辦以來日漸成為南台灣暑假必訪的藝術盛典，每年都以鹽與在地特色素材打造出令人驚嘆的雕塑作品。今年活動自8月16日至11月15日在台南七股鹽山登場，再次以獨一無二的鹽雕展吸引全國遊客。這場藝術盛宴不僅是一場展覽，更是一段結合旅遊、文化與美學的體驗。





2025主題「鹽路去旅行」



今年以「鹽路去旅行」為主題，並首度攜手人氣 LINE 貼圖角色「胖鯊魚鯊西米」，將可愛與藝術結合，帶來耳目一新的視覺驚喜。最吸睛的便是四面可觀賞的巨型鹽雕《胖鯊魚鯊西米鹽境漫遊》，可愛療癒的模樣與純白鹽雕交織出夢幻氛圍，成為今年的必拍亮點。





鹽山展區的多重驚喜



除了鯊西米巨型鹽雕外，現場更規劃共 11座精緻鹽雕作品，展現雲嘉南濱海的自然、人文與藝術特色。遊客可以隨著展覽設計路線，逐步探索鹽的歷史、海洋的想像，以及不同藝術家對於「旅行」的詮釋，無論是大人或小孩，都能從中找到專屬的感動與樂趣。





親子旅遊的夏日首選



「一見雙雕藝術季」不只是觀賞藝術的展覽，更結合了趣味性與教育性。從鹽雕、藝術創作到親子互動，活動規劃十分豐富。無論是想找一個全家共享的旅遊地點，還是情侶約會的夢幻拍照景點，七股鹽山都能滿足不同旅客的需求。今年夏天，就帶著相機與好心情，一起到七股感受這場專屬於鹽與藝術的奇幻旅程吧！





【2025一見雙雕藝術季】

活動期間：2025/08/16 - 2025/11/15

活動地點：台南七股鹽山





