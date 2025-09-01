嘉義新景點！500萬片馬賽克打造海盜城堡 重現大航海風華

嘉義又多了一個親子旅遊新熱點！「海賊庄休閒農場」將500萬片馬賽克化身繽紛海港城堡，不僅能扮演海盜拍照，還能享受美食與DIY體驗。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





嘉義新港鄉最新觀光亮點「海賊庄休閒農場」正式開幕，由交趾陶保存者、文化獎得主謝東哲耗時8年，以500萬片廢棄馬賽克拼貼打造。園區以海港城堡為意象，牆面更以馬賽克呈現十大航海家故事與「笨港十寨」的歷史場景，重現台灣大航海時代的壯麗風華，讓遊客在遊歷間感受文化厚度。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





親子打卡新熱點 趣味體驗滿載



走進園區，馬賽克主題餐桌椅、古船帆桅杆、以及海盜角色扮演區一一登場，提供海盜帽、彎刀與財寶箱，讓遊客瞬間化身航海冒險家。從大人到小孩都能在這裡留下難忘合照，也成為嘉義親子出遊必訪的打卡亮點。





▲圖片來源：陳秀芬攝影

▲圖片來源：陳秀芬攝影





農業六藝＋食農文化 豐富旅遊內涵



「海賊庄」不只是冒險樂園，更以推廣「農業六藝」為核心，融合農藝、食藝、工藝、園藝、遊藝與體驗演藝。園區設有手工DIY區，讓遊客親手創作，也有美食區供應窯烤麵包、披薩與南瓜濃湯，寓教於樂的同時，也滿足味蕾享受。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





試營運優惠＋在地專屬福利



8月23日起園區採預約制入場，推出試營運優惠價100元（可折抵消費），未來全票為120元。嘉義在地的新港、六腳及北港居民憑身分證更可免費入園（不含紀念幣），充分展現回饋社區的用心。結合藝術、文化與農業體驗的「海賊庄休閒農場」，正成為嘉義旅遊的新亮點，也是全家出遊的最佳選擇。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【海賊庄休閒農場】

景點地址：可直接導航「海賊庄休閒農場」

開放時間：09:00–17:00（周二公休）

聯絡電話：057811269（需預約才能入場）

票價資訊：試營運期間優惠價100元（未來入園全票120元，可在園區折抵消費）





