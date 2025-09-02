睡醒就看日出雲海！「阿里山住宿」懶人包推薦

【FunTime小編群】阿里山四季都非常適合旅遊，不僅可以賞櫻賞楓，還有日出、雲海和阿里山小火車可以體驗，置身於帶有神秘色彩的靜謐山林中仰望亙古不變的璀璨星空，簡直是讓人忘憂、療癒身心的最佳去處！想要走進大自然吸收點綠色能量，好好紓壓放鬆，快來看看選哪間阿里山住宿好吧！

阿里山交通

自行開車

1. 北部出發（從台北）

國道三號→下中埔交流道→台18縣(阿里山公路)→經觸口(天長地久橋)→台18縣76公里處→阿里山森林遊樂區

2. 南部出發（從高雄）

國道一號→下嘉義系統交流道→台82線→國道三號→下中埔交流道→台18縣(阿里山公路)→經觸口(天長地久橋)→台18縣76公里處→阿里山森林遊樂區

大眾運輸

高鐵嘉義站→計程車or嘉義高鐵免費接駁BRT(車程約20-30分鐘)→嘉義火車站搭阿里山小火車→奮起湖→阿里山轉運站7322A路線→阿里山森林遊樂區

小編說：搭乘高鐵務必於早上08:00前抵達高鐵嘉義站，才來得及搭09:00的小火車上山喔！

阿里山住宿挑選小撇步！

住阿里山園區內

● 看日出、賞櫻花必住園區內

● 步行5-10分鐘就到阿里山火車站，上祝山觀日樓看日出超方便

● 這區的住宿非常搶手，最好提早兩個月訂房

住阿里山園區外

● 選擇較多、民宿通常比較有特色

● 可順便玩周邊的景點，較適合自駕的遊客

阿里山園區內住宿

1. 阿里山賓館

▸全台最高海拔飯店，頂樓觀星無死角

▸提供接駁車到阿里山火車站

阿里山賓館。 圖／agoda

創建於1913年的阿里山賓館，坐落於阿里山國家森林遊樂區祝山林道旁，不但是全台最高海拔的度假飯店，也是在阿里山屹立超過百年的古蹟住宿。

阿里山賓館。 圖／agoda

飯店擁有歷史悠久的本館及新穎的現代館2棟住宿，憑藉著高海拔的優勢，在阿里山賓館住宿不但可以一覽周邊茂密的神木山林，還有雲海和夜晚的璀璨星空伴你入眠。不只如此，坐電梯上頂樓就能找到270度無死角的觀星好地點，還有老師全程解說指導，邊住宿邊學觀星學知識！

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：嘉義縣阿里山鄉香林村16號

價位參考：雙人房約$12,000 起/ 晚

2. 青山別館

▸提供導覽小巴載你上山看日出

青山別館。 圖／agoda

青山別館位在阿里山的旅館街上，旁邊就是高山青大飯店，走路10分鐘到阿里山火車站。門口就有一株櫻花，櫻花季的時候非常漂亮。隔天一早若是不想要趕搭小火車看日出，可以搭乘飯店提供的導覽小巴，回程會直接送到用早餐的地方，非常方便。

青山別館。 圖／agoda

在山上最怕就是晚上氣溫很低，青山別館熱水很穩，也提供電熱毯，盥洗用品等備品也很齊全，不用擔心晚上會冷到。雖然整體設備並不是最新穎的，但床鋪舒適，整潔度也不錯，CP值很高。

訂房網評價：7.5/10(Agoda)

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村42號

價位參考：雙人房約$2,900起 / 晚

3. 阿里山神木賓館

▸專車接送至阿里山火車站

▸上祝山賞日出的首選住宿

阿里山神木賓館。 圖／agoda

阿里山神木賓館位在旅館街第一家，住宿有專車接送旅客往返阿里山大門和飯店，適合想要方便早起上祝山觀日出或是來賞櫻的旅客。不過也要提醒大家，這邊沒有電梯，對於長輩或是行動不便的人，可能需要事先跟飯店說明入住低樓層，會比較方便喔。

阿里山神木賓館。 圖／agoda

阿里山神木賓館全館的採用防火建材，房內設計簡約大方，明亮溫馨的空間內也附暖氣設備，再寒冷的天氣也不用擔心。浴室採用乾濕分離，該有的盥洗備品也都很齊全。若是有任何旅遊上的問題，飯店人員也會推薦適合的遊憩路線。

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村50號

價位參考：雙人房約$3,894起 / 晚

阿里山園區外住宿

1. 阿里山東方明珠國際大飯店

▸設備新穎，價格平價

▸往返阿里山和嘉義市區交通方便

阿里山東方明珠國際大飯店。 圖／agoda

阿里山東方明珠國際大飯店雖然不在阿里山森林園區內，但因為位置較低，所以交通相對方便，是通往嘉義縣市其他景點及阿里山森林遊樂區最好的地點，很適合自駕的遊客。

阿里山東方明珠國際大飯店。 圖／agoda

阿里山東方明珠國際大飯店的房間相較阿里山園區內的住宿大了許多，洗澡水夠大夠熱，還有健身房，停車也很方便，重點是價格便宜。如果訂不到園區內住宿，或是有想要玩更多嘉義景點，很推薦這家喔！

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林23號

價位參考：雙人房約$2,500起 / 晚

2. 掌聲響起民宿

▸合法民宿品質保證，星空伴你入眠

掌聲響起民宿。 圖／agoda

掌聲響起民宿是阿里山區少數取得SGS認證的合法阿里山民宿，坐落在阿里山半山腰中。從民宿的觀景涼亭望去，可以看到綠意盎然的山巒和茶園景觀，還有一望無際的雲海。附近景點有迷糊步道和福山古道，不想上阿里山人擠人，這邊也可以看日出！

掌聲響起民宿。 圖／agoda

掌聲響起民宿的房型多樣，其中「星光套房」內有個獨立於寢室外，以玻璃打造的觀星房間，能夠和美麗星空一同入睡，非常浪漫！吃的方面有提供晚餐跟早餐，不用擔心找不到店家會餓肚子，不過也要提醒大家，因為民宿在半山腰，順應地勢需要爬樓梯，帶長輩入住的旅客要多加注意。

訂房網評價：8.3/10(Agoda)

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村8鄰樂野209-6號

價位參考：雙人房約$3,031起 / 晚

3. 阿里山初日民宿

▸可以免費規劃阿里山行程

▸提供免費高山茶、親自烹煮早餐

阿里山初日民宿。 圖／agoda

阿里山初日民宿為小木屋風格，頗能感受山林裡的閒情逸致，在阿里山初日民宿便能看見絕美山景，若是想看日出的話，早上可以跟著老闆走～邊聽導覽邊去看日出，很有渡假的愜意氣氛呀！房型的部分提供雙人房、四人房及八人房等多人房型相當多元，並且早上還可以吃到民宿親自烹煮的早餐唷～

阿里山初日民宿。 圖／agoda

阿里山初日民宿也有提供阿里山必喝的高山茶，可以免費喝，暖心又暖胃呀～最貼心的是，如果懶的規畫行程，民宿還可以幫忙免費規劃哦！老闆會介紹私房景點、幫忙安排交通，既舒適又方便呀！

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

地址：嘉義縣番路鄉17-19號

價位參考：雙人房約$1,825起 / 晚

4. 當歸民宿

▸隱居山林的玻璃屋民宿

當歸民宿。 圖／agoda

當歸民宿整間民宿是由玻璃屋打造，明媚的早晨陽光、迷霧夕陽、夜晚星空都能輕輕鬆鬆溜進你的視線，望出去的景致美麗得像幅畫。這間阿里山民宿的裝潢也十分有特色，可以說是由日式+中式+峇里島式混和在一起的東洋風，大廳內有許多復古茶具給旅客泡茶用，傳統木架上擺了許多書，整間民宿飄著具有歷史書香感的文藝氣息。

當歸民宿。 圖／agoda

當歸民宿有行李專用電梯，不用怕要扛著行李到房間。民宿有提供早餐，各式各樣的麥片、粉泡包可以選，晚餐如果不知道要吃什麼，也可以另外付費，民宿就會幫你準備小火鍋，重點還是是吃到飽！想吃什麼儘管吃！

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

地址：嘉義縣番路鄉公田村2鄰龍頭18-4號

價位參考：雙人房約$3,572起 / 晚

