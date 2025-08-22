夏天吃冰就對了！ 「芒果冰」產季開賣、「麵茶冰」經典甜蜜滋味，品在地人的消暑良方

【圖／文：洪綉雅】

作者介紹｜洪綉雅

飲食文化文字工作者、《誌村鑑》書系執行編輯暨行政統籌，走讀探查地方風土的故事，細細描繪村里的獨特況味。

夏季的台南日頭赤炎炎，需要用一碗冰來對抗燥熱的暑氣。走一趟淺山地區，一嚐當季芒果冰，或是在樹蔭成林的老糖廠裡品嘗口味眾多的古早味冰棒，以及市場中在地冰店自製的麵茶入冰。或回到舊城區，來上一碗飽足感十足的八寶冰，遊玩台南還能兼消暑。吃冰，是台南夏季最誘人的旅行路線。每到一個地方跑田野，告一段落後，我總會在村里裡再走幾步尋找涼水或冰店，有時候就是一家不起眼的雜貨店，賣著最簡單的冰棒，那就是在地人消暑的方式。幸運的話，你會遇到一家療癒身心的冰品店，別猶豫，走進去就對了！

▲玉井老街上的「玉梅」招牌芒果冰，一次吃得到四種風格的芒果。





芒果冰一條街，產季開賣的地方味

當季盛產的愛文芒果，不需要太繁複的基底冰或煉乳澆糖，更能彰顯芒果的風味。玉井有名的冰街上，「玉梅」的招牌冰，就用碎冰搭配新鮮芒果、芒果青、裹糖芒果乾以及冰淇淋四種配料。和坊間目前流行的雪花冰做法相比，碎冰吃起來較為清爽，更適合炎熱的夏天。喜歡雪花冰風味與口感的食客，在這裡一樣吃得到配料豐富的滿足感。吃完冰，先別急著走！散步到附近的「玉井青果集貨場」，壯觀的水果批發與採買人潮，會讓人不禁也想帶點芒果回家。或是順遊不定期有展覽的「噍吧哖事件紀念園區」，認識在地歷史與文化故事後，再繼續下一個行程吧！

▲玉井市區的青果場，中午前較有機會買到賣相佳、風味好的鮮果。

當視角由喧囂的果菜市場轉向台南市區的國華街，又是不同的熱鬧風景，每到假日總擠得水洩不通，誰叫這裡有太多誘人又具有台南特色的美食小吃！其中，隨著「大菜市」的拆遷，數度搬遷的「江水號」，無論位置怎麼變動，生意一直都相當好。





老店講究的做料功夫與好味道

「江水號」的冰品沒有五顏六色的花俏擺盤，也沒有華麗的水果登場，始終以檯面上十來種配料決勝負。無論是手工湯圓、口感綿密的芋泥，或是各種豆品，都讓人樣樣都想來一點。店裡的「八寶冰」配料任君挑選，不限種類。到了冬天，想換個口味的人，一定要試試加了米酒的「米糕粥」，糯米與桂圓熬煮出的甜蜜滋味，讓人在夏天就開始懷念冬天的到來！

▲「江水號」十幾種配料樣樣招牌，讓新上門的客人總要選擇困難一番。

▲即便生意很好，「江水號」不會預先大量將冰磚剉好，老店待客之道由此可見。





台南這裡最甜！連空氣飄著糖味

「善化糖廠」是台灣「唯二」仍在製糖的糖廠（註：另一處為雲林的虎尾糖廠）。在這個最甜的地方，卻賣著鹹口味的冰棒。糖廠門市部的招牌品項料下得足，每一口都吃得到杏仁與核桃，是喜歡口感的吃冰者一定不能錯過的產品。另一樣招牌冰，是牛奶冰搭配自產糖熬煮的紅豆料，配上牛奶味十足的基底冰，再來一杯有點甜又不會太甜的紅茶，可是糖廠不能錯過的組合餐！吃完冰，還可以到一旁看看早年的蒸汽火車頭，不遠處還能看到仍在運作中的糖廠大煙囪。偶爾午後時分，空氣裡散發著一股微微的甜味，不要懷疑，那就是糖廠裡正在做糖的味道。

▲各地的糖廠門市部都有招牌冰品，善化糖廠的經典就是這碗紅豆滿滿牛奶冰。





一碗麵茶冰在地開業三代人

說到在地人私心的冰店名單，還有因為偶像劇《想見你》取景成為熱門打卡點的「龍泉冰店」，這裡最經典的好味道，莫過於店家手工自製的麵茶和粉粿，這兩項是古早味剉冰必備的招牌品項，經常有老客人特地單點外帶。店裡還有另一幅奇特景象，就是桌上堆得滿滿的分裝二砂，原來許多在地人會特地來冰店買砂糖，原因無他，因為冰店生意好，糖水用量大，客人深信這裡的砂糖比一般商店更「新鮮」。大飽口福後，別忘了到鄰近的「總爺藝文中心」走走，遊逛園區內的建築、展覽以及老樹群，體驗一百年前製糖工業的生活文化遺址。

▲「龍泉」位於麻豆的中央市場裡，入口的招牌顯露出店家經營的歷史。

▲「龍泉」八寶冰加上麵茶後，多了一股麵粉以豬油炒香後的五穀味。

▲冰店暢銷商品之一砂糖堆成山，這副特殊景象你見過嗎？





店家資訊

玉梅芒果冰

地址：台南市玉井區中正路134號

電話：06-574-8056

時間：09:00-20:00（無公休）

推薦品項：招牌芒果冰140元、芒果雪花冰160元





地址：台南市麻豆區平等路2-4號

電話：06-572-1796

時間：08:00-18:00（週二公休）

推薦品項：綜合冰加麵茶55元





地址：台南市中西區國華街三段26號B12

電話：06-225-8494

時間：12:00-20:00（無公休）

推薦品項：八寶冰60元





地址：臺南市善化區溪美里262號

電話：06- 581-0218

推薦品項：杏仁核桃鹹冰棒20元 夏季(3-10月)09:30-17:45、冬季(11月-2月)09:00-17:25





