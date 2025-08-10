台南最嗨暑假親子景點！勇闖「萬國通路」 限定暴龍展區超逼真

整座工廠變身恐龍樂園！萬國通路打造沉浸式侏儸紀世界，從科幻行李箱展覽走進遠古奇境，暑假精彩超乎想像！









今年夏天，台南歸仁的萬國通路創意觀光工廠化身為侏儸紀奇幻世界，最吸睛的亮點莫過於廣場中央那隻高達10米的巨大暴龍，氣勢驚人、吼聲震撼，彷彿一秒進入電影場景！不只會吼叫還會動作的超逼真互動設計，讓大小朋友都目不轉睛，開場即引爆全場尖叫。活動從7月1日延續至8月31日，不僅免費參觀，還能拍照打卡、近距離與恐龍合影，是今夏最火紅的親子景點！





行李箱工廠大變身 結合科技與冒險的主題工廠



萬國通路創意觀光工廠原本就是全台最大行李箱介紹館，館內擁有科技感十足的展區與琳瑯滿目的行李箱歷史與設計展品。而這次以「勇闖萬國x侏儸紀再現」為主題，完美結合原有的科幻風格與恐龍探險元素，從戶外廣場到室內展館皆充滿戲劇感與沉浸式氛圍，無論是孩子喜歡的恐龍造景，還是大人也會驚嘆的高科技展示，都讓整趟參觀充滿驚奇與趣味。





超殺打卡熱點 打造夢幻系親子旅程



不只恐龍超吸睛，整座觀光工廠也設置多個拍照打卡牆與趣味人物裝置，讓親子旅客一邊玩一邊拍出網美等級美照。從暴龍腳下拍出「被追逐」畫面，到行李箱牆前的旅行感照片，每一處都能創造難忘的視覺回憶。廣場空間開闊、步道設計舒適，即使是全家總動員也能安心遊玩，不怕擁擠、不怕曬，清涼又精彩的暑假冒險就在這裡展開。





免費入場玩整夏 台南親子景點首選



2025暑假最夯的親子去處絕對非「萬國通路創意觀光工廠」莫屬！這場免費開放的「侏儸紀再現」活動，不僅讓孩子們盡情釋放冒險能量，更讓爸媽輕鬆安排一場寓教於樂的家庭旅程。免門票、好停車、展區多元又豐富，無論是愛拍照的網美、好奇心旺盛的孩子，還是想找個放鬆好去處的爸媽們，萬國通路都已準備好迎接你的到來！





【勇闖萬國x侏儸紀再現】

活動期間：即日起至8月31日

活動地點：萬國通路創意觀光工廠





