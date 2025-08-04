暑假還沒結束！嘉義鄒族部落 七條人氣遊程推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局推薦鄒族部落遊程「3條一日遊」、「4條二日遊程」，邀請來體驗森林火車，走訪林間步道，品嚐阿里山美食，感受原民文化魅力。8月底前出發還能邊玩邊集章，跟著10個部落集章點順遊熱門打卡景點。

▲逐鹿傳說梅花鹿園。 圖：嘉義縣文觀光局／提供

獲選「台灣觀光100亮點」的「鄒族逐鹿文創園區」靠近市區，園區內優美歌舞劇是一大亮點，還能直接與梅花鹿互動餵食，接著體驗射箭、手洗愛玉及特色風味餐。

「欣欣水泥森活園觀光工廠」、「牛埔仔愛情大草原」為人氣景點，孩子可在此盡情奔跑放電，買人氣伴手禮「旺萊山」；「達娜伊谷生態公園」、「新美尼亞后薩獵人營」開放1日導覽體驗，飽覽天然壯闊的風景，再藉由導覽與手作貼近部落。

▲茶山-珈雅瑪部落廚房。 圖：嘉義縣文觀光局／提供

2日遊推薦4條遊程「茶山&大埔」、「來吉&奮起湖」、「樂野&里佳」、「達邦&特富野」，茶山部落生活文化園區提供趣味團康活動，遊客們可一起圍圈跳舞、搗麻糬，挑戰吹響月桃鳥笛、甩風笛、玩射箭。

遊客也能到台灣最大湖泊水庫「曾文水庫」搭乘觀光遊艇登山豬島，在釣魚平台欣賞老鷹叼食秀，最後品嚐臉盆大的砂鍋魚頭。

「特富野古道」是阿里山必訪步道之一，沿著鐵道遺跡漫步林間，「特富野民宿」提供野溪踩水、巨木群導覽等深度體驗；部落咖啡美食「飛鼠咖啡」、「七彩琉璃咖啡莊園」、「鄒風館部落餐廳」也十分受遊客歡迎。

▲鄒築園咖啡。 圖：嘉義縣文觀光局／提供

「阿將的家」在網路上獲得高度討論，石頭屋外觀的咖啡館有時炊煙裊裊，搭配午後山上雲霧飄渺，氛圍浪漫；方政倫創立的「鄒築園」是阿里山咖啡先驅，也是台灣精品咖啡指標；若要同時體驗部落文化、品阿里山高山茶與咖啡、欣賞茶園景色，就要到「YUYUPAS優遊吧斯」暢遊。

有山豬部落之稱的來吉部落「富足聖山市集」能預約鄒族特色圓盤烤肉，手磨木製山豬、體驗手洗愛玉，再訪秘境村落「得恩亞納」，品嘗風味餐饗宴「鄒族女人的私房菜」，還能順遊「奮起湖」、「石棹步道群」。

▲懶人包-部落集章遊程-10個集章點。 圖：嘉義縣文觀光局／提供

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