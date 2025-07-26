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書頁翻起海浪聲！新營沉浸式文獻展 邀您跨域揭開海的秘密

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▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府

看不見的海，藏在看得見的書裡。這一場知識與想像的交匯，讓古籍與海洋生物在新營文化中心相遇，邀你一起沉浸體驗這片書頁之海。



由國家圖書館南部分館主辦，「海不揚波：書頁間的海洋魅影」以跨越時空的方式，透過古籍文獻呈現海洋的多重面貌。本次展覽特別展出明代《金石昆蟲草木狀》彩繪本複製品，細膩描繪出古人對海洋生物的觀察與想像，宛如書頁上的自然標本。展覽呼應18世紀前倒風內海沿岸的歷史地景，展場空間設計以海洋礁岩為意象，展塊錯落有致，讓人彷彿置身歷史與海浪交織的知識之海。


▲圖片來源：台南市政府
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展覽不只是看，還要動手探索

不同於傳統展覽形式，本次活動邀集國立海洋生物博物館打造「海洋生物，藥不藥？」行動博物館，展示海洋生物的生命型態與藥用潛力。透過互動展件與生動展示，觀眾可親自參與知識探索，跳脫靜態觀看，讓「看展」變得更加生動有趣。這場行動博物館不僅為展覽注入活力，也讓大人小孩都能在遊戲中了解海洋與醫藥的奇妙連結。


▲圖片來源：台南市政府
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專題講座登場，知識對話不設限

除了展覽，新營文化中心也特別規劃了跨領域講座。8月2日下午2點將舉辦「當科學與歷史文化相遇」專題講座，邀請成功大學陳恒安教授深入探討自然景觀如何承載文化意涵，揭開看似靜默的自然背後，其實蘊含豐富的歷史與科學意義。這場講座將成為展覽的延伸視角，引領觀眾進一步從跨學科觀點認識環境與文化的互動關係。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


此次展覽選擇新營文化中心作為首站，不僅象徵中央與地方合作的具體成果，更實踐「地方創生」的文化推進。透過策展團隊巧妙串聯「書海」與「倒風內海」意象，觀展不再只是閱讀展品說明，而是一場立體且感官豐富的知識旅程。從古籍中讀出海的樣貌，也讓觀眾重新想像台南沿海地區的歷史故事與文化肌理，打造屬於在地、又具有普世價值的文化風景。


【海不揚波：書頁間的海洋魅影】

展覽期間：即日起至9月27日

展覽地點：台南新營文化中心


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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