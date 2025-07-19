揪團出發玩南投！5間超夯「包棟住宿」有KTV的2~30人南投包棟整理，唱K烤肉毛孩一起嗨

南投多人包棟住哪好？line上揪完團要訂住宿不用再困擾，因為AsiaYo已經幫你整理好超夯的南投包棟推薦，不管是4人躺著賞雲海的小木屋，還是30人大包棟嗨到翻的獨棟民宿通通有，白天去日月潭晃晃，晚上再繼續喝酒玩到嗨～除了包棟推薦外，還貼心幫你整理好南投寵物友善包棟住宿，帶毛孩一起旅遊玩透透🐶





｜南投包棟懶人包｜

📍精選南投包棟一覽

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｜南投包棟旅遊攻略｜

✅ 家庭旅遊 ✅ 朋友揪團✅ 部門旅遊✅ 慶生派對

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｜1o人內南投包棟推薦｜

一家人或三五好友想來點安靜悠閒的小旅行？這種迷你包棟超適合！空間剛剛好、不壓迫，想躺平耍廢或聊天放空都很可以～獨享整棟的自在感超chill✨

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🧡清境31民宿｜2-12人清境農場包棟推

被山景包圍的小木屋，光是氣氛就讓人好放鬆🌿 兩個人就能獨享整棟，最多還能住到12人，家庭或朋友一起來也很適合！溫馨的木質空間住起來舒適又有質感！ 還附烤肉設備，找清境農場附近的木屋包棟選這裡就對啦！（參AsiaYo:【清境31民宿】）

📍附近地標：清境農場、廬山溫泉

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🧡清境 境星雲-藍天花園｜6-8人絕美觀星山景木屋

來清境玩真的不能錯過這間木屋🏡 有六人跟八人包棟可選，住起來剛剛好～高海拔視野超遼闊，早上醒來就能看到山景，晚上還能數星星超浪漫🌟 附近超商、餐廳走路就到，生活機能滿分， 烤肉設備也有準備好，還能帶毛小孩一起入住，輕鬆又療癒🐾（參AsiaYo:【清境 境星雲-藍天花園】）

📍附近地標：清境農場、美峰

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｜10-30人南投包棟推薦｜

烤肉想開烤、KTV想飆歌、餐桌聊整晚都沒問題！這個人數區間最適合親朋好友一起出動，空間寬敞、設備齊全，不會太擠也不會太空，熱鬧氣氛剛剛好！

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🧡埔里桃米山中神仙休閒民宿｜8-22人要熱鬧的首選包棟

被大自然包圍的包棟民宿，周圍沒鄰居，想開趴聊天完全不怕吵🌿 房間明亮又乾淨，住起來超舒服～有KTV、電動麻將、兒童戲水池，大人小孩都能玩翻天！ 寵物也能一起入住，周遭環境也夠大，毛孩可以開心奔跑🐾 超適合揪朋友來這裡好好放鬆一下啦！（參AsiaYo:【埔里桃米山中神仙休閒民宿】）

📍附近地標：紙教堂、桃米生態村

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🧡集集16號｜網路推爆優質14人南投包棟！

這間可是入選百大金質好客民宿，質感與舒適度都超讚✨ 房型新穎有設計感，大人可以打麻將、烤肉放鬆，還有小朋友超愛的上下鋪可以玩🛏️ 廚房、咖啡機都能使用，早上來杯咖啡超愜意☕ 最棒的是寵物友善，毛小孩也能一起來度假開心跑跳🐾（參AsiaYo:【集集16號】）

📍附近地標：集集車站、集集觀光夜市

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｜30人以上南投包棟推薦｜

大隊出動也不怕吵！無論是同學會、公司旅遊還是營隊活動，大團體需求完全照顧到～活動空間超充足，動線也順暢，想分組玩、團體用餐都超方便，怎麼玩都盡興！

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🧡埔里523巷民宿｜35人包棟

外面是一整片綠意草地，小朋友可以盡情跑跳，大人也能自在放空～ 房間空間大又明亮，採光超好，走到陽台就能呼吸新鮮空氣， 環境清幽、沒什麼人，不管聊天還是玩樂都不怕吵，如果你到南投玩的話不如考慮這個藏身巷弄中的這個靜謐小天地，真的超適合情侶或親戚出遊！（參AsiaYo:【埔里523巷民宿】）

📍附近地標：埔里城假日觀光夜市、敲敲木音樂盒工房

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南投包棟就介紹到這邊啦～不管是小旅行還是多人聚會，通通都能找到最適合你的住宿🏡 如果你喜歡更貼近大自然的感覺，也可以體驗超療癒的南投露營！想換換口味，到別的城市走走嗎？AsiaYo上還有美食系的台南包棟、聽演唱會首選高雄包棟等超多選擇，全台包棟清單應有盡有，一起輕鬆玩遍全台吧🎒





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