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嘉義新餐廳｜療癒流心法式吐司、台中高人氣早午餐hoyohoyo、林聰明酸菜魚鍋一次全解鎖！

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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隨著嘉義美食版圖擴張，近年吹起一波「巷弄私藏系」新風潮。YEH COFFEE 打造超療癒流心法式吐司、hoyohoyo 將台中高人氣早午餐文化帶進南台灣、聰明鍋 Smart Hot Pot 則是晚餐時段的鍋物話題王。三家店不只餐點有記憶點，整體裝潢與氣氛更是打卡熱點，CP值與回訪率都爆高！

YEH COFFEE

流心系法式吐司＋維也納咖啡，甜點控必收

這家藏在嘉義東區力行路的咖啡廳，以「流心系法式吐司」一炮而紅！法式吐司外酥內嫩，切開瞬間濃郁內餡爆開，搭配一杯維也納咖啡就是午後最chill組合。不只甜點控愛、IG拍照也超上鏡！

圖/ReadyGo
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地址：嘉義市東區力行路308號

營業時間：11:00–18:00（週一公休）

交通：嘉義火車站步行約15分鐘，附近有機車停車位

hoyohoyo 嘉義店

浮誇拼盤吃出早午餐儀式感

台中爆紅的澳式早午餐品牌 hoyohoyo，如今也來嘉義開店啦！主打澎湃浮誇拼盤，包含水波蛋、酪梨吐司、脆培根與沙拉組合，份量十足、風味清爽又不失鹹香，一早就能吃得有儀式感，還超級好拍！

圖/ReadyGo
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地址：嘉義市東區忠孝路555號

營業時間：09:00–16:00（15:30最後點餐）

交通：嘉義後火車站步行約12分鐘，附近路邊可停車

聰明鍋 Smart Hot Pot

酸菜魚、炸豬排、炒泡麵一次滿足

想吃林聰明卻不想大排長龍？嘉義西區這家新開的【聰明鍋】主打麻香不嗆的湯頭，酸中帶鮮，搭配整顆魚頭、炒泡麵、珍奶、炸豬排等豐富選項，一桌直接點滿超有飽足感！口味調整貼心，適合聚餐與初次嘗試酸菜魚的客人。

圖/ReadyGo
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地址：嘉義市西區興中街132號

營業時間：11:30–14:30／17:00–21:00（週三公休）

交通：嘉義文化路夜市步行約8分鐘，附近有收費停車場

嘉義美食餐廳常見問題

hoyohoyo 嘉義店可以訂位嗎？

目前開放電話預約，用餐尖峰時段建議提早到。

hoyohoyo 嘉義店低消與用餐時間限制？

每人低消為一份餐點或飲品，內用時間為 90 分鐘。若人潮不多，店家也會彈性放寬。

聰明鍋有提供訂位服務嗎？

目前開放30天內電話或線上訂位，座位僅保留15分鐘記得準時到店。

延伸閱讀 >> 2025嘉義跑咖地圖｜不只火雞肉飯～6間隱藏版『嘉義咖啡廳』推薦！給你最chill的午後時光～

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嘉義美食 咖啡廳 吐司

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