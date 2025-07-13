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擁抱森林清新的療癒假期　凱撒趣淘漫旅‧台南　

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：孔婕瑀，圖：凱撒趣淘漫旅‧台南】

想像一下，在南台灣燦爛陽光下，被綠意環繞，孩子歡笑奔跑，大人也能享受靜謐的放鬆時光。來到凱撒趣淘漫旅‧台南，不只是享受獨旅、朋友結伴、家庭歡聚的住宿選擇，更打造出宛如森林系童話的溫泉假期。踏進飯店，就像走進自然懷抱，每位旅人都能在這裡找到屬於自己的療癒節奏，於冒險玩樂與深度放鬆之間，取得完美平衡。

　

楠西祕境，與自然對話的私旅

入住凱撒趣淘漫旅‧台南，彷彿打開通往自然祕境的大門。飯店結合曾文水庫園區推出特色行程，不僅能搭乘環湖遊艇造訪原始生態的「山豬島」，體驗趣味餵食秀，還可深入「飛鷹峽谷」，目睹老鷹翱翔天際的壯麗景象。參加半日遊行程，亦可前往全台唯一合法的水庫釣魚平台，捕捉老鷹俯衝獵食的震撼畫面。此外，楠西的龜丹溫泉區則隱身山林之中，為平埔族語中「溫泉」之意，泉水清澈滑順，素有「美人湯」美名，是遠離塵囂、療癒身心的私密祕境。

　

開啟全感官的夏日冒險

今年暑假，展開一場南台灣專屬的熱力冒險！凱撒趣淘漫旅‧台南暑期限定推出「水上運動會」與人氣「西瓜槌槌樂」，消暑又趣味十足，更邀請玉井小農快閃開設芒果冰店，讓你邊玩邊品嚐在地夏季甜點。

飯店最具代表性的冒險設施包含高空漫步、自由落體、光束任務與翱翔漫旅，每一項都挑戰膽量與極限，保證讓大人小孩驚叫連連！若想輕鬆休息，椰林泳池宛如南洋度假村，發呆亭與躺椅是陽光午後最舒心的角落。兒童攀岩由專業教練帶領體驗，搭配全新打造的近百坪「趣淘星球」室內樂園，以及提供光束任務、鐳射戰場等體驗的B1戰勤基地，讓大小朋友盡情放電，在安全又豐富的環境中度過歡樂時光。

　

好想趣納涼！玩樂式假期開跑中

7月1日至8月30日，凱撒趣淘漫旅‧台南推出《暑假玩樂式假期》專案， 入住豪華景觀客房， 即贈每房價值NT$1,500的玩樂套券，可於飯店內自由使用。挑戰六大冒險設施後，再到餐廳品嚐台南府城特色自助餐，包含李仔糖糖葫蘆與在地芒果冰。親子還可參加絹印帆布便當袋 DIY與波浪鼓彩繪活動，創作專屬夏日回憶。

　

About 菁鑽聯盟

由全台十二家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。現有菁鑽聯盟成員包括北臺灣的長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北），中臺灣的泰安觀止（苗栗）、長榮桂冠酒店（台中）、劍湖山渡假大飯店（雲林)，南臺灣的長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、鈞怡大飯店（高雄）、趣淘漫旅（台南），東臺灣的麗翔酒店連鎖（礁溪館）、遠雄悅來大飯店（花蓮）、娜路彎大酒店（台東），以及提供全臺灣短期汽車租賃服務的格上租車。

　

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