台南一日遊食玩美學路線！ 阿牛仔牛肉湯＋圓仔惠剉冰＋南埕衖事空中花園必訪
當你以為台南的玩法只有老街巡禮與廟裡拜拜，那就錯過太多了！真正懂行的在地玩家，其實早就默默收藏一條「巷口內神級路線」：從在地人早餐首選的阿牛仔牛肉湯、米其林加持的八寶彬圓仔惠剉冰，一路走進日式建築打造的南埕衖事空中花園，吃得滿足、拍得過癮，一趟搞定台南最新的食玩美學。
台南一日遊｜阿牛仔牛肉湯
台南阿牛仔牛肉湯擁有「早餐霸主」的稱號
台南人的早餐文化絕對是全台最浮誇，其中「阿牛仔牛肉湯」更是霸榜名店。只要 NT$150，就能喝到一碗使用台南溫體牛現切現燙的鮮甜牛肉湯，重點是滷肉飯還能免費吃到飽！
阿牛仔牛肉湯
地址：台南市南區金華路二段27巷77號
營業時間：04:00–13:00（週二休）
台南一日遊｜八寶彬圓仔惠
入選八寶彬圓仔惠的米其林級配料
創立於 1946 年的「八寶彬圓仔惠」，是台南國華街上的冰品代表，也是連續入選米其林必比登推薦的經典剉冰老店。這裡可以自選15 種以上配料，尤其「蜜芋頭＋Q 湯圓」最受歡迎，口感綿密＋Q彈雙拼，讓人一口接一口停不下來。
一碗冰品售價約 NT$60，CP 值超高，不論是台南人還是觀光客都讚不絕口。除了食材新鮮、選擇豐富，店家環境乾淨、服務親切，是不少遊客到國華街必訪的清涼補給站。不過因為太受歡迎，有時候也會出現排隊人潮，建議錯開用餐尖峰時間。
八寶彬圓仔惠（國華街總店）
地址：台南市中西區國華街二段99號
營業時間：週二至週日 09:00–22:00（週一公休）
台南一日遊｜南埕衖事
台南最新空中花園秘境，IG爆紅打卡熱點！
這是一座由日本建築師藤本壯介設計的 8 層樓建築，以「巷弄立體化」為核心概念。整棟建築白淨通透，樓梯與陽台像是懸浮於空中，彷彿走進一座漂浮的文青空中花園。
走進「南埕衖事」，你會發現它不只是建築本體吸睛，還藏有空中茶室、綠植平台與靜謐巷弄空間，適合拍照打卡也能靜心散步。
推薦一定要上 4–5 樓的空中花園，那裡設計出「漂浮感天井」，綠意與光影交錯，根本是 IG 上最紅的打卡背景。
南埕衖事（Lòng Story）
地址：台南市中西區中正路38、40號間巷底（忠義路二段99號入口）
營業時間：10:30–19:00（週二公休）
台南巷口內一日遊行程建議
07:30｜阿牛仔牛肉湯
開啟一天最狂早餐儀式：牛肉湯＋滷肉飯無限續碗
09:00｜八寶彬圓仔惠
散步到國華街，消暑神器剉冰登場，選你最愛的配料搭配蜜芋頭＋Q 湯圓
11:00｜南埕衖事
提前預約好梯次，走入白色空中巷弄，拍下專屬台南的優雅時光
14:00 後加碼推薦
步行至台南美術館2館、林百貨，延續文青氛圍或採買伴手禮
常見問題（FAQ）
台南阿牛仔牛肉湯幾點開？需要預約嗎？
清晨 05:00 開始營業，不接受預約，建議早點前往以免排隊太久。
台南八寶彬圓仔惠哪家分店最推薦？
國華街總店為本店，環境較佳、配料最齊全，建議優先造訪。
南埕衖事需要門票嗎？怎麼預約？
需購票入場，可透過官網事先預約，避免現場客滿。
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