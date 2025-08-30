人氣銅板小吃推薦！ 台北「吳興街美食」學生、上班族都愛的4間巷弄美食

台北信義區除了百貨林立、商業氣息濃厚的信義計畫區外，另一頭的吳興街則低調藏著許多在地人從學生時期一路吃到上班的「日常愛店」。這篇由 RG小編實地踩點整理，帶你認識 4 間最受學生與上班族歡迎的巷弄老店，從主食到甜點一次收進口袋！

台北吳興街必吃美食｜查記麵館

皮蛋控必吃的雙醬抄手麵

走進吳興街巷口，就能聞到這家查記麵館傳來的醬香味。人氣招牌「雙醬皮蛋抄手麵」，是將皮蛋與特調麻醬、辣醬拌入Q彈麵條中，香氣濃郁但不嗆鼻，即便是不愛皮蛋的人也能接受。餛飩雖小但扎實，建議搭配餛飩湯或紅油抄手一起吃。唯一要注意的是份量較少，適合搭配其他餐點一同享用。

圖/ReadyGo 地址：台北市信義區吳興街37號 營業時間：週一至週五 11:00–19:30（週末休息） 推薦必點：雙醬皮蛋抄手麵、餛飩湯

台北吳興街必吃美食｜萬華原汁排骨

百元套餐飽足系人氣便當

從早午餐、正餐到晚餐時段，這家老店幾乎座無虛席，主打「原汁排骨湯」與「高麗菜炒飯」兩款品項。湯頭清甜、排骨燉得骨肉分離卻不失咬感，是許多學生族群與信義上班族快速用餐的首選。高麗菜蛋炒飯口感豐富且不油膩，再點一份滷豆腐或燙青菜就能吃得滿足又暖胃。

圖/ReadyGo 地址：台北市信義區吳興街28號 營業時間：週一至五 11:00–14:30、17:00–20:00（週末休息） 推薦組合：原汁排骨湯＋高麗菜蛋炒飯

台北吳興街必吃美食｜藤香厚工豆花

豆香濃郁的手工豆花

想找一碗清爽解膩的飯後甜品？藤香厚工豆舖提供的豆花與豆漿優格是最佳選擇。這裡的豆花介於傳統與豆腐口感之間，糖水不甜膩，配料僅有薏仁、珍珠、花生，但樣樣手工精煮。除了豆花，也能試試店內自製的無糖豆漿與原味豆漿優格，還有焦糖、葡萄乾與抹茶口味可選，適合想兼顧健康與味蕾的人。

圖/ReadyGo 地址：台北市信義區吳興街113號 營業時間：週一至五 11:00–21:00｜週六日 09:00–21:00 推薦必點：厚工豆花＋珍珠、無糖豆漿優格＋焦糖

台北吳興街必吃美食｜281雞蛋糕

吳興街最親切的牽絲雞蛋糕

雖然只是街邊小攤，但這家「281雞蛋糕」憑藉多達 12 種創意口味與親切老闆的好人緣，成功在地經營多年。招牌雞蛋糕是「整片式」設計，熱呼呼現烤出爐、外酥內嫩，餡料像是起司、巧克力與鮮肉都十分飽滿。中午過後陸續排起長隊，熱門口味常常下午四點就售罄，建議早點來～

圖/ReadyGo 地址：台北市信義區吳興街281巷口12號旁 營業時間：週一至五 14:30–21:00｜週六日 14:30–19:00 推薦口味：巧克力、奶酥、鮮肉

行程建議｜吳興街巷弄半日美食攻略

時間 行程規劃

11:00 【查記麵館】雙醬皮蛋抄手麵是招牌，小份量建議搭配餛飩湯一起吃

11:30 【萬華原汁排骨湯】銅板價排骨湯＋高麗菜蛋炒飯，學生上班族都愛

12:00 在吳興街上逛街散步

13:00 【藤香厚工豆舖】豆花＋珍珠或優格解膩又健康，豆香濃郁無負擔

13:30 【281雞蛋糕】巷口排隊人氣點心，牽絲口感＋12種口味等你選

台北吳興街美食常見問題

吳興街美食推薦中哪一間最適合快速吃飽？

萬華原汁排骨湯，100元有湯有飯，小資首選。

吳興街有推薦適合外帶的點心嗎？

281雞蛋糕一片式造型方便攜帶，是許多上班族的下午點心。

藤香厚工豆花的豆花會不會太甜？

藤香厚工豆舖的豆花與糖水偏清爽，豆香濃郁但甜度不高。

吳興街有週末營業的店家嗎？

查記麵館與萬華原汁排骨湯週末休息，其餘如藤香厚工豆舖與281雞蛋糕皆週末營業，適合假日造訪。

吳興街附近有捷運站嗎？交通方便嗎？

吳興街鄰近捷運「信義安和站」與「台北101/世貿站」，步行約10–15分鐘，建議搭乘捷運後轉公車或步行前往。

延伸閱讀 >> 台北美食｜米其林必比登推薦！盤點公館夜市必吃美食 Top 7

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」