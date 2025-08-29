台北美食｜可愛、美味又消暑的冰店！甲咪特選3間好吃好拍的冰品
隨著過完端午節，天氣日漸炎熱，小編每天總想吃冰。吃冰還不夠，甲咪還特別喜歡有可愛造型的冰品，消暑的同時心情也跟著好起來！今天就跟著RG特派員-甲咪，帶你探索臺北、新北3間又可愛又好吃的冰店吧！
浪花丸かき氷•淡水分号
繽紛日式刨冰，夏日超萌療癒感
你也喜歡吃日式刨冰嗎？可愛的造型、七彩的糖水，彷彿置身日本夏日花火大會。位在淡水的「浪花丸かき氷•淡水分号」就販售超可愛的日式刨冰，夏天限定的「芒果小 G 仔」特別吸睛。甲咪這次點了「八重山彩熊君」與「芒果小 G 仔」。「八重山彩熊君」繽紛色彩，口感像淡淡汽水糖味；「芒果小 G 仔」則帶綿綿冰口感，搭配芒果與冰淇淋，酸甜消暑。
地址：新北市淡水區中正路233-2號
電話：02-2628-2727
營業時間：週一～週五 13:00–19:00，週六日 13:00–20:00（週三公休）
酷礦美式冰淇淋-淡水旗艦店
造型餅乾加持，最潮美式霜淇淋
走在路上超吸睛的造型霜淇淋，就是「酷礦美式冰淇淋-淡水旗艦店」！霜淇淋上搭配造型餅乾，不論是小怪獸還是小精靈都能製作。冰淇淋有巧克力與牛奶兩種口味，這次品嚐的是巧克力味，清爽不膩帶淡淡可可香。要注意的是融化速度快，不過店家貼心提供套子與濕紙巾，讓你安心享受。
地址：新北市淡水區中正路35號
電話：0965-353-284
營業時間：週一～週五 13:00–19:00，週六日 12:00–20:00（週三公休）
小涼院霜淇淋專門店
每日限定水果霜淇淋＋日式小點
位在科技大樓附近的「小涼院霜淇淋專門店」，主打每日一種霜淇淋口味，需至 FB 官網查看當日口味。甲咪當天品嚐的「荔枝霜淇淋」竟能吃到果肉，清爽又帶自然甜味。另加點的「開心果布丁」同樣驚豔，布丁扎實，搭配濃郁開心果冰淇淋，讓人滿滿幸福感。
地址：台北市大安區復興南路二段148巷34號
電話：02-2706-7623
營業時間：週二～週日 13:00–21:00（週一公休）
