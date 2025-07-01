台南新放電聖地！高塔球網×天然礫石地面 安全又好玩！

新一代的公園不只要能玩，還要玩得有設計感與安全感！台南陽光公園特色遊戲場正式開放，高塔設計、攀爬樂園、盪鞦韆全都升級，是屬於東區孩子的放電天堂！

台南市政府攜手國土署投入千萬經費，正式完成東區陽光公園的兒童遊戲場改善工程。此次改造以「球型攀爬迷宮」為亮點，透過幾何結構打造挑戰性十足的探索空間，讓孩子在遊戲中訓練體能、感官與空間感，創造既刺激又安全的玩樂環境。全新啟用的設施，為東區居民帶來嶄新的親子生活選擇，也提升社區整體休憩品質。





▲圖片來源：台南市政府工務局





安全細節升級，玩得開心也玩得安心

為確保孩子能在玩樂時獲得最佳保護，公園地面特別鋪設天然礫石材質，能有效減緩跌落時的衝擊。同時設置遮陽網，讓孩子即使在炎熱天氣中也能無懼陽光、自在奔跑。台南市府致力於打造友善育兒環境，讓每一座公園不只是娛樂場所，更是家長最安心的選擇。





▲圖片來源：台南市政府工務局





▲圖片來源：台南市政府工務局





多樣遊具配置，滿足不同年齡層需求

除了主打的球型攀爬設施外，園區也設有雙人盪鞦韆與轉杯設施，特別考量年紀較小、尚未具備高處挑戰能力的幼兒，也能找到屬於自己的樂趣。整體設計兼顧2至12歲兒童的使用需求，不論是初次踏進遊戲場的小朋友，還是喜歡冒險的中大童，皆能在此盡情享受戶外遊戲的快樂時光。





▲圖片來源：台南市政府工務局





陽光公園的升級，不僅是空間上的改造，更是台南市「一區一特色公園」政策的具體成果。新設施的啟用，不僅豐富了社區休憩機能，也提供市民一處能夠親子共遊、世代共融的公共場域。未來，市府仍將持續投入資源，完善公共空間品質，讓孩子們在城市的一角，也能找到陽光與笑聲交織的美好童年。





▲圖片來源：台南市政府工務局





【陽光公園特色遊戲場啟用】

景點地址：台南市東區崇德路909號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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