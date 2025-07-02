台南老宅裡的質感甜點！多種夢幻水果切片蛋糕，大推蜜桃與哈密瓜蛋糕

說到台南甜點推薦，你絕對不能錯過位在中西區慶中街的烏木 Wumu 2.0。這間以老宅改建、細膩甜點聞名的蛋糕專門店，自創立以來就在甜點控之間掀起討論熱潮，更址後更提升了。從品牌理念、店面風格到蛋糕口味，處處展現對生活美學的堅持，各種切片蛋糕華麗登場，同時也接受生日蛋糕的預訂喔！

【烏木Wumu】

烏木Wumu影片

烏木Wumu品牌理念：烏木的溫柔，藏在每一口甜點中

烏木 Wumu以「用食物傳遞溫柔與時間感」為核心，專注於製作少量精緻的甜點。品牌名稱「烏木」，代表著沉穩、內斂且富有歷史感的木材，如同他們所打造的空間與味道，一切都很「慢」，卻也極度用心。每款蛋糕皆選用當季食材製作，堅持無添加、真材實料，讓甜點不僅好吃，也吃得安心。

烏木Wumu：隱身巷弄的質感甜點空間

目前的烏木 Wumu座落於台南中西區慶中街132號，鄰近台南孔廟與府中街一帶，周邊人文氣息濃厚，是台南老城區最具魅力的地段之一。從南寧街舊址搬遷後的 Wumu 2.0，空間感更加延伸，整體風格依然保有那份日式老宅的質樸感。

烏木Wumu用餐環境：老宅裡的光影與木質美學

踏進店內，彷彿穿越時光隧道，烏木 Wumu 的用餐空間保留老宅原始結構，搭配木質桌椅與大量自然光，讓人不禁放慢腳步。

無論是情侶約會、朋友聚會或一個人品味甜點，這裡都是理想選擇，店內座位不多，因此更顯得安靜、溫柔。

每個角落都經過巧思佈置，也很適合拍照打卡，整體氛圍像是城市中一處秘密基地，讓人捨不得離開。

烏木Wumu菜單

菜單在這，這張是飲品的品項和價格，切片蛋糕的部分就是直接挑選甜點櫃內的價格也都有標示清楚。

烏木Wumu甜點介紹：蜜桃與哈密瓜蛋糕的季節饗宴

這次造訪烏木 Wumu，選擇了兩款讓人一見傾心的季節限定甜點。

【蜜桃羞朵：200元】

光是外表就讓人少女心大爆發！整體造型簡約雅緻，蛋糕體鬆軟細緻，搭配清爽的奶油與新鮮加州蜜桃果肉及蜜桃凍，甜而不膩、果香濃郁，一口咬下就像夏日午後的微風，沁涼又療癒。

【日本哈密瓜羞朵：220元】

這款蛋糕的視覺與味覺同樣驚艷，哈密瓜果肉鮮甜多汁，搭配日式奶油與綿密蛋糕體，層次感豐富，整體甜度適中，非常適合不愛太甜的朋友，真心覺得是近期吃過最驚艷的水果系甜點之一。

【特製布丁：120元】

使用法國鮮奶油，羅曼紅雞蛋、大波本香草莢等原料，調配出這屬於大人口味的帶點苦甜焦糖的布丁。

整體評價：烏木 Wumu 值得專程來訪的台南甜點名店

從空間、甜點到服務，烏木 Wumu 給人一種「溫柔卻堅定」的感覺，這不只是一間甜點店，更像是一段沉靜的午後時光。雖然店內座位不多、熱門蛋糕容易售完，但正因如此，每次造訪都像是與時間對話的一場儀式。

如果你正在尋找一間結合美味甜點與靜謐氛圍的台南甜點店內用推薦，那烏木 Wumu 絕對是首選。不妨挑個午後時光，來杯咖啡，配上一塊當季蛋糕，讓日子有了細膩的味道。推薦給大家

烏木Wumu

營業時間：12:00-18:00(週四公休)

地址：台南市中西區慶中街132號

電話：06-222-8354

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」