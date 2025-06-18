台南人淚崩！ 36年老字號「桃山日料」最後營業日曝光 網喊：從小吃到大
台南老字號餐廳消失再+1！繼台南20年品牌「石頭燒肉」宣布歇業後，位於台南南區、擁有36年歷史的「桃山日本料理」也在近日低調拋出結束營業消息，震憾了許多台南在地人，紛紛湧入粉專留言懷念，表示這裡是自己「從小吃到大」的美味。
桃山日本料理15日在臉書粉絲專頁發文，宣布將於2025年7月27日正式結束營業，貼文中感性寫道：「這段旅程雖將結束，但我們很幸運，曾在這裡與你相遇。」雖然結束營業在即，桃山日本料理仍表示，未來的每一天都會細心備料、誠意待客。
消息一出，立刻湧入大量不捨留言，網友們喊「從小吃到大的台南指定日料」、「這是爸媽帶我來的餐廳，現在換我帶小孩來」、「謝謝桃山，你們的餐點很用心」，甚至有曾在此工作過的員工現身留言懷念「這裡是我從事餐飲業的第一份工作」、還有熟客回憶：「我結婚的婚宴場所，ㄧ定要在結束營業前再去吃一次」、「全家最愛點的銀波布丁、紅豆湯，聽著日本老歌配美食，就是專屬桃山的味道。」
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言