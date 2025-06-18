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台南人淚崩！ 36年老字號「桃山日料」最後營業日曝光 網喊：從小吃到大

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝桃山日本料理臉書
圖／翻攝桃山日本料理臉書

台南老字號餐廳消失再+1！繼台南20年品牌「石頭燒肉」宣布歇業後，位於台南南區、擁有36年歷史的「桃山日本料理」也在近日低調拋出結束營業消息，震憾了許多台南在地人，紛紛湧入粉專留言懷念，表示這裡是自己「從小吃到大」的美味。

圖／翻攝桃山日本料理臉書
圖／翻攝桃山日本料理臉書

桃山日本料理15日在臉書粉絲專頁發文，宣布將於2025年7月27日正式結束營業，貼文中感性寫道：「這段旅程雖將結束，但我們很幸運，曾在這裡與你相遇。」雖然結束營業在即，桃山日本料理仍表示，未來的每一天都會細心備料、誠意待客。

消息一出，立刻湧入大量不捨留言，網友們喊「從小吃到大的台南指定日料」、「這是爸媽帶我來的餐廳，現在換我帶小孩來」、「謝謝桃山，你們的餐點很用心」，甚至有曾在此工作過的員工現身留言懷念「這裡是我從事餐飲業的第一份工作」、還有熟客回憶：「我結婚的婚宴場所，ㄧ定要在結束營業前再去吃一次」、「全家最愛點的銀波布丁、紅豆湯，聽著日本老歌配美食，就是專屬桃山的味道。」

圖／翻攝桃山日本料理臉書
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