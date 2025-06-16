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阿里山賓館推「福森號蒸汽火車ｘ雲端國度ｘ曙光日出」復古小火車之旅

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暑期限定，搭乘阿里山百年蒸汽火車遨遊森林、生態與自然景觀的涼夏假期。　圖：阿里山賓館／來源
暑期限定，搭乘阿里山百年蒸汽火車遨遊森林、生態與自然景觀的涼夏假期。　圖：阿里山賓館／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假即將來臨，喜愛自然生態、鐵道迷絕不能錯過，台灣唯一登上《紐約時報》「2025全球必訪旅行目的地」阿里山森林鐵道、古老火車的遊程，快來享受乘坐復古列車探索生態之旅！

阿里山賓館以「森林系福森號蒸汽火車ｘ雲端國度ｘ曙光日出」為題，與雄獅旅行社合作推「森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮」，以及官網預訂「雲端國度ｘ曙光日出」專案。

▲阿里山賓館和洋式套房，檜木森林盡入眼簾，彷彿置身仙境。　圖：阿里山賓館／來源
▲阿里山賓館和洋式套房，檜木森林盡入眼簾，彷彿置身仙境。　圖：阿里山賓館／來源

「森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮」08/25、08/26二日漫遊，即日起於業者網站開放預訂；雲端國度專案即日起於官網訂房，指定日連續入住2晚贈隔日「雲端上國度․阿里山日出饗宴」活動，另一個專案「曙光日出」自07/01起，入住指定房型加贈祝山線觀日火車票即日起開放預訂。

全球掀起生態、森林系復古火車旅行風潮，阿里山賓館王覺非總經理表示，迎接暑假避暑旺季，阿里山賓館與雄獅旅行社合作推〈暑期限定，森林系漫遊．福森蒸汽火車巡禮〉，08/25、08/26二日漫遊，搭乘「阿里山森林鐵道蒸汽專列福森號專車」使用百年蒸汽火車頭檜木車廂，感受阿里山豐厚的林業鐵道歷史，享受專屬列車在森林秘境中前行，沉浸在滿滿芬多精裡，再搭配福森號各段體驗主題，結合森林、自然景觀等美景，走讀車站與鐵道的人文、歷史與生活風情。

▲阿里山雲端上國度，雲海與日出盡收眼前。　圖：阿里山賓館／來源
▲阿里山雲端上國度，雲海與日出盡收眼前。　圖：阿里山賓館／來源

王覺非總經理進一步說明，今年阿里山森林遊樂區也榮獲2025《台灣觀光永續獎》的金級獎，為生態、復古火車旅行注入全新的體驗。阿里山森林遊樂區沼平車站、祝山車站、小笠原山觀日，深受《紐約時報》、《國家地理雜誌》等國際媒體肯定的人氣景點，夏季避暑潮，針對單人出遊、樂齡族與小家庭客層，也特別設計「雲端上國度․阿里山日出饗宴」住房專案，以及「曙光日出」專案，滿足不同客層對山林、森林生態、復古文化小火車深度體驗的需求。

▲阿里山賓館外觀景致。　圖：阿里山賓館／提供
▲阿里山賓館外觀景致。　圖：阿里山賓館／提供

特別一提的是，「雲端上國度․阿里山日出饗宴」3天2夜住房專案，每月指定日:04、09、14、19、24、29日，入住連續2晚贈阿里山生態旅遊協會專業導覽，自阿里山火車站出發，搭乘小火車一路攀升至全台海拔最高的祝山車站，下車步行到小笠原山觀景平台觀日，享受國際級360度無死角的全景日出，飽覽阿里山、玉山、中央、雪山四大山脈地景，將日出、雲海、高山的感受盡收眼前。

此外，搭乘小火車不可錯過行程，品嘗在地美食祝山周邊社區的茶油麵線、阿里山世代茶農的茶香體驗，以及導覽老師帶領走訪，日治時期建置距今已超過90年歲月，全台海拔最高古蹟－阿里山觀象所，整個遊程再以阿里山特色的葉拓 DIY 畫下完美的句點，用獨一無二的特有植物拓模，製作出屬於自己專屬的阿里山記憶。

阿里山賓館夏日推出「森林系福森號蒸汽火車ｘ雲端國度ｘ曙光日出」專案限定住房，即日起別分在雄獅旅遊網站，以及阿里山賓館的官網開放預訂，夏日避暑與家人一同走進嘉義的山林，搭上記憶中的古老蒸汽列車，開啟一段獨特的避暑季鐵道之旅。

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