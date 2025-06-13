台南金黃秘境曝光！後壁花雨漫天 快揪伴騎進燦爛時光隧道

台南後壁的糖鐵自行車道，最近悄悄變身成為夏季最夢幻的花道。阿勃勒盛開，金光閃閃，等你來漫步拍照！

每年6月是阿勃勒盛開的季節，而台南後壁區的糖鐵自行車道，便是其中一條最被低估的賞花秘境。從石安社區一路延伸至後壁牧場旁，這段幽靜鄉道因阿勃勒盛開而搖身一變，成為鋪滿黃金花毯的浪漫場景。花開之際，整條步道像被陽光點亮，讓人瞬間沉醉在夏季的金色時光裡。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





花雨落下・單車穿越如畫風景

不論是騎著單車悠遊其中，或是在花海下漫步取景，都能感受到自然與時間的溫柔交會。夏風吹拂時，樹梢上成串的金黃花穗搖曳生姿，落下如雨般灑落於地，鋪成一條金色小徑，彷彿踏進宮崎駿動畫場景。這裡不僅適合賞花，更是網美拍照與情侶約會的私房推薦。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





拍照亮點・捕捉黃金隧道美景

這條花道最具代表性的拍照角度，是站在花道中央，讓黃金樹冠如拱門般在頭頂綻放，地面鋪滿花瓣與陽光灑落形成的光斑，每一張都像畫一般的浪漫。建議早上或午後陽光斜照時前往，花景與光影交錯效果最佳。帶上三腳架與廣角鏡頭，輕鬆拍出絕美打卡照！





▲圖片來源：馬顯洲攝影





▲圖片來源：馬顯洲攝影





這處阿勃勒秘境位於台南市後壁區，靠近石安社區與後壁牧場，沿著糖鐵自行車道即可抵達。從台南市區出發，建議自駕前往或搭乘火車至後壁站後轉租YouBike，沿著路線慢騎即可探訪。也可順遊後壁老街與台灣詩路等周邊景點，享受一趟田園與花海交織的初夏小旅行。





▲圖片來源：馬顯洲攝影





【台南後壁 阿勃勒秘境】

賞花地點：可直接搜尋「石安後壁牧場」（座標23.345827,120.322389）

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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