桃園親子出遊推薦！大溪老街尾端驚喜 大船小船遊戲場免費玩
桃園大溪以人文歷史與美食聞名，如今在老街尾端的中正公園，誕生了一處全新親子玩樂場域——大船小船主題遊戲場。這個以「崁津歸帆」歷史典故為靈感的設計，不僅呼應了大溪的文化底蘊，也將冒險精神融入遊具之中，讓來訪的親子在體驗中感受大溪的故事。
遊戲場分為「大船區」與「小船區」，巧妙對應孩子的年齡與挑戰程度。「大船區」高挑戰設計，適合勇敢的小水手挑戰體力與膽量；「小船區」低挑戰設計，則更適合初次啟航的小探險家。大船小船的呼應，營造出一種既充滿故事性又兼具趣味的遊戲氛圍。
除了船隻造型的主體，現場還設有攀爬網、梅花樁、平衡木等多元遊具，讓孩子們可以盡情奔跑、攀爬、跳躍，展現無窮的活力。整個空間宛如一場海上冒險縮影，孩子們在遊戲中培養平衡感與勇氣，同時享受滿滿的樂趣。
大溪中正公園的大船小船遊戲場，不僅提供安全又具挑戰性的遊戲設施，也讓家長能在陪伴孩子的過程中共享歡樂時光。結合大溪老街的觀光魅力，這裡已成為假日親子旅行的新選擇，讓「玩樂與文化」完美交織，打造出獨一無二的親子冒險新地標。
景點地址：桃園市大溪區大溪老街尾端
