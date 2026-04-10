「日月潭星光螢火季」4月浪漫登場 「八大賞螢據點」點亮環潭微光

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春意漸濃，日月潭的夜晚也即將被點點螢光點亮！交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）「2026日月潭星光螢火季」已於4月揭開序幕，活動將持續至05/31。日管處特別與在地協會合作，整合生態導覽、原民文化與低碳旅遊，推出一系列深度遊程，邀請國內外遊客在星螢交織的夜晚，感受大自然最純粹的悸動。

▲仲夏夜之星－魚池鄉（拍攝：林慧如）。 圖：日月潭國家風景區管理處／來源

多元賞螢據點 從山林到潭邊的深度冒險

今年的賞螢地圖涵蓋桃米、東光、水社、頭社、潭南、丹大、大林及蓮華池等八個據點，民眾有機會觀察到黑翅螢、大端黑螢、黃緣螢及梭德氏脈翅螢等豐富品種。

各據點結合在地特色發展出多元體驗，例如桃米與東光除了賞螢、賞蛙，還能挑戰魚蝦生態探索、松針編織DIY及農事體驗；頭社以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃了專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗；水社則創新結合單車騎遊、近年熱門的立槳（SUP）運動與桃米魚蝦探索，推出系列微光小旅行；若深入潭南與丹大部落，則能品嚐獵人便當，並透過布農族香氛體驗與拓染手作感受濃厚的原民文化 。

▲除了賞螢，頭社以「螢光閃閃 浪漫飛舞」為主題，規劃專業生態導覽、水路探秘與活盆地體驗。 圖：日月潭國家風景區管理處／來源

低碳旅遊與專屬優惠

為落實低碳旅遊，日管處推薦遊客利用台灣好行日月潭線與車埕線，搭配「日月潭智慧好行」電子旅遊套票輕鬆暢遊，且活動期間包含「日月潭教師會館」、「福容徠旅水里」、「Cona's 妮娜巧克力夢想城堡」及「空中的魚乳酪蛋糕」等多家在地旅宿與特色商家，均推出了賞螢季專屬優惠方案。

此外，遊客亦可參與「2026日月潭自行車認證活動」，只要完成指定路段騎乘與任務，即可領取當季特色獎牌 。

▲「2026日月潭星光螢火季」海報。 圖：日月潭國家風景區管理處／來源

賞螢三不原則

日管處王智益處長也特別提醒，螢火蟲對環境極度敏感，需在無光害、水質與空氣良好的環境下生存，賞螢時請務必遵守「不干擾、不捕捉、不傷害」三不原則，且拍照時應關閉閃光燈，若需使用手電筒則必須加蓋紅色玻璃紙以降低干擾。穿著建議以長袖衣褲與防滑鞋為主，並請配合導覽人員引導，在不干擾生態的前提下近距離觀察螢光。

請與好友相約，來日月潭共赴這場期間限定的螢河星光之旅！更多活動資訊，請至「2026日月潭星光螢火季」活動官網或「日月潭國家風景區管理處」 Facebook 粉絲專頁查詢。

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