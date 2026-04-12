彰化田尾必訪景點！花佈院中式庭園＋屋頂花園打卡秘境





藏身在彰化田尾公路花園中的花佈院，是一處將景觀、建築與生活融合的獨特空間。這裡不只是餐廳，更像一座被花園包圍的生活場域。當旅人走進其中，迎面而來的是綠意與建築交錯的畫面，彷彿城市與自然在此達成一種微妙平衡，也讓人不自覺放慢腳步，開始用更細膩的方式感受周圍的一切。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





屋頂上的花園：從地面走上風景的視角

花佈院最令人驚艷的亮點，莫過於那座可以親自踏上的「屋頂花園」。延伸至屋瓦之上的設計，打破一般建築的觀看方式，讓人從另一個高度俯瞰整個田尾景色。腳下是層層堆疊的瓦片紋理，眼前則是開闊的綠意田園，這種既貼近建築又融入自然的視角，讓每一步都像在風景中行走，也成為許多人特地前來打卡的原因。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





中式庭院與茶文化交織：慢下來的生活提案

走進室內空間，可以感受到濃厚的中式文化氛圍。書法字畫點綴其中，讓整體環境多了一份文人氣息；而戶外空間則規劃了「圍爐煮茶」體驗區，讓人可以圍坐在一起，享受茶香與對話交織的時光。在這裡，用餐不再只是填飽肚子，而是一種生活節奏的轉換，一種將時間慢慢拉長的體驗。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





從設計展展點到人氣景點：文化與空間的再詮釋

花佈院曾作為台灣設計展《田尾展區》的重要展點之一，展現其在空間設計與文化融合上的獨特價值。如今，它不僅是田尾旅遊的重要據點，也成為許多旅人心中的「隱藏版必訪景點」。在這裡，建築不只是背景，而是故事本身；每一處細節，都在訴說著關於生活、文化與美學的多重層次。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【花佈院】

景點位置：彰化縣田尾鄉民族路一段618號

營業時間：週三至週日11:00–21:00（特殊節日公休情況請參考官方粉專）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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