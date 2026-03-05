8000坪「粉紅山丘」超壯觀！南投中寮「粉紫麝香木花毯」夢幻療癒登場

在物價持續上漲的現在，想要用銅板價吃到有份量、又有在地風味的小吃，其實越來越不容易，不過在台中清水，仍然藏著不少讓在地人天天報到的平價美食，從炸肉圓、米糕、桿麵到粉圓甜湯，每一樣都保留著樸實卻耐吃的日常滋味。這篇文章就整理多家清水平價美食與銅板價小吃，帶你看看清水人在日常生活中都怎麼吃，用小錢也能吃得滿足又有記憶點。

2026-02-28 10:00