8000坪「粉紅山丘」超壯觀！南投中寮「粉紫麝香木花毯」夢幻療癒登場
南投中寮著名的「粉紅山丘」麝香木秘境，其實就是瑰蜜甜心玫瑰園。今年花季已於2月21日正式開園，預計持續至3月25日。今年園區規模擴大至8,000坪，整片山坡被粉紫色麝香木覆蓋，從遠處望去宛如柔軟的花之地毯鋪滿山頭。隨著步道緩緩向上延伸，花海層層堆疊，形成壯觀的「粉紅山丘」景觀，而花朵密集處更形成浪漫的花隧道，讓人走進其中就像被春天包圍。
除了主角麝香木，園區還種植多種花卉同步綻放，讓景色更加豐富。浪漫的紫色許願藤垂掛形成夢幻長廊，九重葛花牆熱烈奔放，黃金風鈴木則以明亮金黃色點亮視線，櫻花與杜鵑更為春天增添層次與色彩。不同花種交錯盛開，使整座園區宛如大型天然花園，每走幾步就能遇見截然不同的景觀，也讓拍照角度與畫面更加多變。
今年園區新增多個亮點，包括氣勢十足的「粉紅大峽谷」、開闊舒展的藝術平原區，以及浪漫升級的許願藤幸福隧道。粉紅大峽谷利用地形起伏打造層層花海，從高處俯瞰宛如粉色浪潮奔流而下；藝術平原則結合花卉與景觀設計，呈現開闊療癒的視野；幸福隧道則以垂墜花串包圍步道，營造宛如走進夢境的氛圍。這些新設施讓賞花不再只是觀看，而是一場沉浸式的春日體驗。
春天的花海雖然迷人，但也需要做好準備。麝香木濃郁花香容易吸引蜜蜂，建議避免噴灑香水，以免增加被螫風險；園區偶有小黑蚊出沒，穿著長袖衣物或使用防蚊液能讓旅程更舒適。此外，園區為寵物友善空間，可攜帶毛孩同行，但需繫上牽繩並自行清理排泄物。做好基本準備，就能安心沉浸在這片粉紫色春日世界之中，留下最美好的賞花回憶。
開放時間：02/21–03/25
景點位置：瑰蜜甜心玫瑰園
收費方式：100/人
