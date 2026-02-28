清水人平常都這樣吃！ 45元就能吃飽的台中在地美食推薦

在物價持續上漲的現在，想要用銅板價吃到有份量、又有在地風味的小吃，其實越來越不容易，不過在台中清水，仍然藏著不少讓在地人天天報到的平價美食，從炸肉圓、米糕、桿麵到粉圓甜湯，每一樣都保留著樸實卻耐吃的日常滋味。這篇文章就整理多家清水平價美食與銅板價小吃，帶你看看清水人在日常生活中都怎麼吃，用小錢也能吃得滿足又有記憶點。

台中美食｜海鋒肉圓

海鋒肉圓：清水在地老店，現炸肉圓搭配豬血湯的經典組合

海鋒肉圓是台中清水相當具代表性的在地小吃店之一，以炸肉圓作為主要招牌，長年深受在地居民喜愛，店家風格樸實低調，不走觀光路線，而是專注於傳統小吃的製作細節，讓每一份出餐都維持穩定品質，也因此成為不少清水人日常用餐的固定選擇。海鋒肉圓採用油炸方式製作，外皮炸至金黃，表層帶有微酥口感，咬下去後仍保有內層的 Q 彈彈性，不會過硬或過油，這種「外酥內 Q」的口感，是許多偏好炸肉圓的饕客所熟悉的滋味，內餡以紮實豬肉為主，調味不重，能吃到清楚的肉香，與外皮比例拿捏得宜，不會搶味，也不顯空虛。

圖/ReadyGo

除了肉圓之外，豬血湯也是許多熟客必點的搭配品項。豬血口感軟嫩，不帶腥味，湯頭清爽順口，調味不重，適合作為肉圓的最佳配角，這樣「一顆肉圓配一碗豬血湯」的組合，正是清水人熟悉的日常吃法，簡單卻十分滿足。海鋒肉圓不只是解決一餐的選項，更是一種融入生活節奏的存在，不論是上午、下午或傍晚時段，隨時都能坐下來吃一份肉圓、配上一碗熱湯。在物價逐年上升的情況下，仍能以親民價格享用到品質穩定的小吃，也讓海鋒肉圓成為清水在地飲食文化中不可或缺的一環。

店家資訊

地址：臺中市清水區清水街49-1號隔壁

電話：0917-172-557

營業時間：14:30–19:30

台中美食｜阿財米糕店

阿財米糕店：清水老字號米糕，米粒分明、滷香溫潤不厚重

阿財米糕是清水地區相當具代表性的老字號小吃之一，多年來默默陪伴在地居民的日常飲食。對許多清水人而言，這裡不只是一間餐館，更是一段長年累積的生活記憶，米糕的製作看似平凡，卻十分考驗細節，從米的選用、蒸煮時間到滷汁比例，每個環節都影響最終風味。

圖/ReadyGo

阿財米糕的米粒蒸煮得恰到好處，顆顆分明、不顯濕黏，入口時能清楚感受到米飯本身的香氣與彈性，搭配的滷汁鹹香適中，不會過於濃重，讓整體風味顯得溫潤而耐吃，即使經常食用也不易感到負擔。

圖/ReadyGo

店內供應的枸杞腦髓湯，湯頭細緻順口，口感溫和，是不少熟客固定搭配的品項，一碗米糕加上一碗熱湯，呈現的正是清水人最熟悉、也最樸實的日常餐桌風景。

店家資訊

地址：臺中市清水區西寧路105號

電話：04-2622-9853

營業時間：10:00–19:00(週一公休)

台中美食｜老士官擀麵

老士官擀麵：份量充足的傳統麵食，簡單調味卻極為耐吃

老士官桿麵是清水在地相當受到歡迎的麵食店，以實在份量與親民價格著稱，這類傳統麵食並不追求複雜配料，而是專注於麵體本身的口感與基本調味的平衡，店家所使用的桿麵麵條質地紮實，具有良好的嚼勁，拌勻後能清楚品嚐到麵香與醬香交織的風味。

圖/ReadyGo

大碗的份量設計，使其成為不少在地居民用餐時的首選，特別適合需要高飽足感的族群，搭配供應的酸辣豆腐與酸辣湯，酸度控制得宜，不會搶味，反而能讓整體用餐節奏更加清爽平衡。

圖/ReadyGo

老士官桿麵之所以能在清水地區長年維持人氣，正是因為它提供了一種穩定、實在、不需思考的日常選擇，在物價逐年上升的情況下，更顯得難能可貴。

店家資訊

地址：臺中市清水區鎮南街81之12號

電話：04-26238730

營業時間：08:00–13:30(週一公休)

台中美食｜樹下阿婆粉圓

樹下阿婆粉圓：配料豐富的古早味甜品，甜度適中、清爽不膩

樹下阿婆粉圓是清水地區極具代表性的傳統甜品攤之一，憑藉親切價格與穩定品質，長年深受在地居民喜愛。粉圓本身口感軟 Q，不易黏結，入口滑順，展現出傳統甜品細膩而不浮誇的特質，配料選擇多樣，份量給得相當大方，讓整體口感層次更加豐富。

圖/ReadyGo

整體甜度控制得恰到好處，不會過於甜膩，即使整杯喝完也不易感到負擔，特別適合作為飯後或午後時段的點心，樹下阿婆粉圓沒有華麗裝潢，也不刻意包裝形象，卻因為長年維持穩定風味，成為許多清水人生活中不可或缺的一部分，這樣的甜品攤，不只是解渴解饞的存在，更承載著在地居民共同的生活記憶。

圖/ReadyGo

店家資訊

地址：臺中市清水區大街路206號

營業時間：08:00–17:30

台中一日遊行程規劃

時間建議 行程內容 行程說明 10:30 清水眷村文化園區 以眷村老建築與文創空間作為行程開場，園區環境清幽，適合散步拍照，為美食行程暖身，也能先感受清水的人文氛圍。 11:30 老士官桿麵 作為午餐主站，傳統桿麵份量充足、口感紮實，是在地人日常主食首選，適合補充體力展開走吃行程。 12:45 海鋒肉圓 採用油炸方式製作，外皮炸至金黃，表層微酥、內層仍保有 Q 彈口感，屬於清水地區常見的傳統炸肉圓風格，與蒸肉圓或清蒸肉圓口感明顯不同。 14:00 港區藝術中心 結合展覽空間與戶外綠地，可視當期展覽內容自由參觀，行程節奏放慢，讓胃口稍作休息。 15:00 阿財米糕 清水老字號米糕，米粒分明、滷汁溫潤，可選擇小份享用，作為午後在地小吃補給。 16:00 樹下阿婆粉圓 以古早味粉圓與多樣配料作為甜點收尾，甜度適中、清爽不膩，是清水人午後時光的日常甜品。 16:40 紫雲巖 行程尾聲安排清水重要信仰中心，參拜兼散步，為一日行程畫下安靜、在地的句點。

台中美食常見問題

老士官桿麵有哪些推薦必點？

老士官桿麵以傳統桿麵為主打，麵條口感紮實、有嚼勁，是許多清水在地人日常用餐的首選。建議可點大碗桿麵，份量充足、價格親民；搭配酸辣豆腐或酸辣湯，能平衡口味、提升整體用餐滿足感。

海鋒肉圓是炸的還是蒸的？

海鋒肉圓是炸肉圓，採用油炸方式製作，外皮炸至金黃，表層微酥、內層仍保有 Q 彈口感，屬於清水地區常見的傳統炸肉圓風格，與蒸肉圓或清蒸肉圓口感明顯不同。

樹下阿婆粉圓適合什麼時候吃？

樹下阿婆粉圓是清水在地知名的古早味甜品，非常適合飯後或下午時段享用。粉圓口感軟 Q、不黏結，整體甜度適中，不易感到負擔，是許多在地人日常消暑或解饞的選擇。

