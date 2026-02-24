2026中台灣燈會實景開箱！姆明主燈×極光秀×七大展區一次看

快訊

ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

萬眾期盼的2026中台灣燈會已於2月15日小年夜正式登場，展期一路延續至3月3日元宵節，在台中中央公園盛大展出。適逢馬年，策展主題以「Moving on」為核心概念，結合全球人氣IP姆明，以「MOOMIN ON」的諧音寓意帶著勇氣與溫柔繼續前行。整座公園化身為一座可以走進去的童話城市，而主燈區更打造全台唯一60米童話故事場景，搭配IP機械主燈首創展演，每30分鐘一場的極光秀，在光影與音樂交織下，真的會讓人沉浸其中。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


主燈區｜極光下的姆明谷，真的會讓人看得目不轉睛

主燈區絕對是整場燈會的靈魂核心。60米童話故事場景不是單純的大型裝置，而是完整鋪陳出姆明谷的世界觀。當音樂響起，IP機械主燈開始動態展演，光束投射在夜空中形成流動式極光效果，現場氛圍會突然安靜下來，大家都抬頭看著天空。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


極光秀每30分鐘一場（18:00-22:00），建議至少完整看一場。因為照片雖然好看，但現場的沉浸感與光影變化，真的需要親身體驗。這一區小編停留了超過30分鐘，因為不同角度看，極光流動的層次都不一樣。如果想打卡留念，建議等極光亮起時拍人物背影，畫面會非常有故事感。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


河畔奇航｜漂浮姆明＋水霧光影，異國感最濃的一區

河畔區的亮點，是那隻漂浮在水面的巨型姆明。搭配水霧裝置與七彩燈光，營造出北歐極光倒映湖面的氛圍。遠景拍起來像異國湖畔，近景則能拍出光影層層疊加的立體感。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


這一區的光色偏冷調，拍起來會比較有電影感。小編建議可以從橋面或河岸側邊取景，把水面倒影一起收進畫面。當水霧升起的那幾秒鐘，是拍攝的黃金時間。如果主燈區是震撼，河畔區就是浪漫。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


森林區露營時光｜湖畔秘境的慢節奏時刻

走進森林區，氛圍明顯降溫。燈光改為柔和暖色，利用原有地貌打造出湖畔露營場景，整體節奏慢很多。這裡不是強烈視覺衝擊，而是舒服療癒的空間。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


湖面微光與帳篷燈串形成自然構圖，人物站在前景會很有層次。這區適合慢慢走，慢慢拍，不需要刻意擺姿勢，自然散步的狀態反而最好看。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


驚蟄界｜自然×藝術的光影實驗場

「驚蟄界」的燈組設計感最強，結合自然元素與未來感造型。燈光會隨角度產生變化，從正面看是立體雕塑，側面看則變成光影線條的組合。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


這一區適合多嘗試不同視角。蹲低拍、拉遠拍、甚至用人物剪影，都會有不同效果。比起可愛童趣，這裡更偏藝術裝置型，非常適合喜歡設計感照片的人。如果想拍出「不像燈會」的照片，這區會很好發揮。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


童趣歡樂谷｜小朋友的天堂，大人也會笑

走進童趣歡樂谷，色彩飽和度瞬間提高。智慧糖果屋與幸福馬車充滿童話想像，燈光偏亮，整區氛圍活潑熱鬧。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


這裡最適合親子合照，小朋友在燈組前奔跑的畫面會很自然。糖果屋的造型線條圓潤，拍起來會有可愛漫畫感。如果帶小朋友來，這區一定會停很久。如果沒有小朋友，這區也能喚起童心。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


幸福祈願村｜在熱鬧裡保留一點文化溫度

幸福祈願村集結四大宮廟花燈元素，把祈福意象融入燈會中。燈光顏色較為沉穩，整體氣氛比其他區域更內斂。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


在一整晚的光影熱鬧中，走到這裡會有一種節奏放慢的感覺。可以稍微停下來，寫下心願，為新的一年留下祝福。小編覺得這區的存在很重要，因為它讓燈會不只是娛樂，而是有文化底蘊的節慶！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


動物夢世界｜跟著喵喵走進溫柔夢境

動物夢世界以小白貓喵喵為主軸，整體燈光偏暖色，畫面柔軟療癒。角色造型圓潤可愛，拍起來很舒服，不會太刺眼。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


這區特別適合情侶或朋友互拍。人物站在燈組前，畫面會呈現溫暖包圍感。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


小提燈與實用攻略｜讓整晚行程更完整

小編建議來現場一定要留意姆明小提燈，每日16:00開放排隊，16:30限量發送，數量有限建議提早卡位。還有「拍姆明送姆明」以及商圈打卡抽吊飾活動，讓整趟行程多了互動感與蒐集樂趣。由於中央公園腹地真的很大，建議下載「幸福蜜馬」導覽APP，展區地圖與活動資訊一次掌握。開車可直接導航「綠美圖」，對面設有大型免費停車場，記得避免違停。亮燈時間每日17:00-22:00，主題市集每日16:00-22:00，建議至少預留2至3小時，好好沉浸在這場極光級燈會裡。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


認真說，2026中台灣燈會是許多網友們親自走訪後近年覺得相當有誠意的一屆。不是只有主燈撐場，而是七大展區都有各自的性格與氛圍，從極光震撼、河岸浪漫、森林療癒，到童趣歡樂與文化祈願，層層轉場不會無聊。中央公園腹地真的很大，建議至少預留2至3小時慢慢走。因為這裡真的能不用出國追極光，今年在台中就能看到沉浸式極光秀！


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【2026中台灣燈會】

活動日期：2/15-3/3

亮燈時間：17:00-22:00

主燈極光秀：18:00-22:00（每30分鐘1場，最終場21:30）

主題市集：16:00-22:00

活動地點：台中市中央公園


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>學生、小資必收藏！台中五大平價餐廳推薦 高CP值超滿足

想知道更多全台精彩生活資訊,請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」

極光 燈會 姆明

ShareLife分享生活

追蹤

